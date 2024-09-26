كولر يعد بمفاجأة في تشكيلة الأهلي وغوميش يشيد بالمنافس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض – (أ ف ب): وعد المدرب السويسري للأهلي المصري مارسيل كولر بمفاجأة في تشكيلة فريقه خلال المباراة المقررة اليوم الجمعة على ملعب «كينغدوم أرينا» في العاصمة السعودية الرياض ضد الغريم المحلي الزمالك على الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم، فيما أشاد نظيره البرتغالي جوزيه غوميش بالمنافس.
وقال كولر في المؤتمر الصحفي «المباراة تجمع بطلي قارة إفريقيا لذا ستكون مباراة قوية أمام جماهير كبيرة. هي مباراة واحدة تساوي لقبا والدوافع كبيرة لدى الفريقين خاصة في بداية الموسم».
وحول مواجهة الزمالك قاريا، قال «لا يوجد فارق بين مواجهة الزمالك محليا أو قاريا، تبقى مباراة قوية أمام منافس كبير وجماهير متحمسة ».
ويأمل الأهلي في احراز لقبه التاسع في السوبر وتعزيز رقمه القياسي، بعد تتويجه أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2021 و2022، بينما خسره 3 مرات آخرها العام الماضي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.
أما الزمالك، فيبحث عن لقبه الخامس بعد 1994، 1997، 2003 و2020، فيما خسره مرة وحيدة في 2001.
وأشاد كولر بالأداء الذي قدمه المغربي يحيى عطية الله المنضم حديثا للفريق في ظل إصابة التونسي علي معلول، وأضاف «لم أقرر بعد من سيلعب، لدي 23 لاعبا هنا وربما تشاهدون مفاجأة في أرض الملعب».
من جانبه، طالب قائد الأهلي الحارس محمد الشناوي زملاءه باحترام المنافس وقال «نحترم كل المنافسين فما بالك بالزمالك الذي يعتبر منافسنا التقليدي الذي نكن له تقديرا كبيرا. لا نشعر بأي إجهاد وأتمنى أن نسعد جماهيرنا بالفوز واللقب».
اما مدرب الزمالك غوميش، فأبدى احتراما كبيرا للمنافس وقال «لاعبو الأهلي معتادون على تحقيق الفوز بكل المباريات ولديهم مدرب يقوم بعمل عظيم. الأهلي يملك ثقافة الفوز وأتمنى ان نعود للانتصارات لأننا نمتلك نفس العقلية».
وأضاف «اللاعبون يتدربون بصورة تمنحنا الامل في تحقيق الفوز لكننا نواجه فريقا قويا للغاية. اعتقد اننا أفضل من الموسم الماضي واتمنى أداء مباراة جيدة والفوز باللقب».
وحول اللاعبين الجدد، قال غوميش «ليس سهلا تجهيز اللاعبين الجدد وهذا أمر لا يمكن تعلمه. الموسم الماضي انتهى في نهاية أغسطس ولم يكن هناك وقت للإعداد... اللاعبون الجدد لم يشاركوا في فترة الإعداد لكن هذا ما لدينا، وإذا كنا بحاجة إليهم فسيكون لديهم تأثير إيجابي».
من جانبه، قال لاعب الزمالك عمر جابر إن فريقه يستعد للمباراة منذ فترة طويلة، واضاف «الجميع يعرف أهمية الديربي ليس فقط في مصر وإفريقيا ولكن على مستوى العالم. مباريات الأهلي والزمالك تحسمها التفاصيل الصغيرة، لدينا ثقة كبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية والفوز».
MENAFN26092024000055011008ID1108721150