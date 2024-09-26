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كولر يعد بمفاجأة في تشكيلة الأهلي وغوميش يشيد بالمنافس

9/26/2024 7:15:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وعد‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭ ‬للأهلي‭ ‬المصري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬بمفاجأة‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬فريقه‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬المقررة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬كينغدوم‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬ضد‭ ‬الغريم‭ ‬المحلي‭ ‬الزمالك‭ ‬على‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإفريقية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬أشاد‭ ‬نظيره‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬غوميش‭ ‬بالمنافس‭.‬

وقال‭ ‬كولر‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬‮«‬المباراة‭ ‬تجمع‭ ‬بطلي‭ ‬قارة‭ ‬إفريقيا‭ ‬لذا‭ ‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬أمام‭ ‬جماهير‭ ‬كبيرة‭. ‬هي‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬تساوي‭ ‬لقبا‭ ‬والدوافع‭ ‬كبيرة‭ ‬لدى‭ ‬الفريقين‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬مواجهة‭ ‬الزمالك‭ ‬قاريا،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬فارق‭ ‬بين‭ ‬مواجهة‭ ‬الزمالك‭ ‬محليا‭ ‬أو‭ ‬قاريا،‭ ‬تبقى‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬كبير‭ ‬وجماهير‭ ‬متحمسة‭ ‬‮»‬‭.‬

ويأمل‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬احراز‭ ‬لقبه‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬السوبر‭ ‬وتعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي،‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬أعوام‭ ‬2002،‭ ‬2006،‭ ‬2007،‭ ‬2009،‭ ‬2013،‭ ‬2014،‭ ‬2021‭ ‬و2022،‭ ‬بينما‭ ‬خسره‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬آخرها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬اتحاد‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائري‭.‬

أما‭ ‬الزمالك،‭ ‬فيبحث‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬الخامس‭ ‬بعد‭ ‬1994،‭ ‬1997،‭ ‬2003‭ ‬و2020،‭ ‬فيما‭ ‬خسره‭ ‬مرة‭ ‬وحيدة‭ ‬في‭ ‬2001‭.‬

وأشاد‭ ‬كولر‭ ‬بالأداء‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬المغربي‭ ‬يحيى‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ ‬المنضم‭ ‬حديثا‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إصابة‭ ‬التونسي‭ ‬علي‭ ‬معلول،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أقرر‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬سيلعب،‭ ‬لدي‭ ‬23‭ ‬لاعبا‭ ‬هنا‭ ‬وربما‭ ‬تشاهدون‭ ‬مفاجأة‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬طالب‭ ‬قائد‭ ‬الأهلي‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي‭ ‬زملاءه‭ ‬باحترام‭ ‬المنافس‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬نحترم‭ ‬كل‭ ‬المنافسين‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬بالزمالك‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬منافسنا‭ ‬التقليدي‭ ‬الذي‭ ‬نكن‭ ‬له‭ ‬تقديرا‭ ‬كبيرا‭. ‬لا‭ ‬نشعر‭ ‬بأي‭ ‬إجهاد‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬نسعد‭ ‬جماهيرنا‭ ‬بالفوز‭ ‬واللقب‮»‬‭.‬

اما‭ ‬مدرب‭ ‬الزمالك‭ ‬غوميش،‭ ‬فأبدى‭ ‬احتراما‭ ‬كبيرا‭ ‬للمنافس‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬لاعبو‭ ‬الأهلي‭ ‬معتادون‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بكل‭ ‬المباريات‭ ‬ولديهم‭ ‬مدرب‭ ‬يقوم‭ ‬بعمل‭ ‬عظيم‭. ‬الأهلي‭ ‬يملك‭ ‬ثقافة‭ ‬الفوز‭ ‬وأتمنى‭ ‬ان‭ ‬نعود‭ ‬للانتصارات‭ ‬لأننا‭ ‬نمتلك‭ ‬نفس‭ ‬العقلية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬اللاعبون‭ ‬يتدربون‭ ‬بصورة‭ ‬تمنحنا‭ ‬الامل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬لكننا‭ ‬نواجه‭ ‬فريقا‭ ‬قويا‭ ‬للغاية‭. ‬اعتقد‭ ‬اننا‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬واتمنى‭ ‬أداء‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭ ‬والفوز‭ ‬باللقب‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد،‭ ‬قال‭ ‬غوميش‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬سهلا‭ ‬تجهيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تعلمه‭. ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬انتهى‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬وقت‭ ‬للإعداد‭... ‬اللاعبون‭ ‬الجدد‭ ‬لم‭ ‬يشاركوا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬لدينا،‭ ‬وإذا‭ ‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إليهم‭ ‬فسيكون‭ ‬لديهم‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬الزمالك‭ ‬عمر‭ ‬جابر‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬يستعد‭ ‬للمباراة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬واضاف‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬يعرف‭ ‬أهمية‭ ‬الديربي‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وإفريقيا‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬مباريات‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬تحسمها‭ ‬التفاصيل‭ ‬الصغيرة،‭ ‬لدينا‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬والفوز‮»‬‭.‬

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