قراءة في الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليدعلي عيد يواصل التألق مع القلعة الصفراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد توفيق الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬29/34‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬تغلب‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬البحرين‭ (‬27/37‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬تفوق‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الدير‭ (‬22/23‭)‬،‭ ‬وكسب‭ ‬توبلي‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ (‬25/26‭)‬،‭ ‬وتعادل‭ ‬باربار‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬الاتحاد‭ (‬27/27‭) .‬





الأهلي‭.. ‬يكشر‭ ‬عن‭ ‬أنيابه

تمكن‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬التكشير‭ ‬عن‭ ‬أنيابه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬‮«‬العالمي‮»‬‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سيطر‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬فتراتها‭ ‬وأوقف‭ ‬جميع‭ ‬مفاتيح‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬النجمة،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬قدرة‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬انسجام‭ ‬عناصره‭ ‬الوافدة،‭ ‬كما‭ ‬يبرهن‭ ‬عودته‭ ‬القوية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الألقاب‭ ‬المحلية‭.‬





الشحن‭ ‬النفسي

غلب‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬والنجمة‭ ‬الشحن‭ ‬النفسي‭ ‬خصوصاً‭ ‬للاعبي‭ ‬النجمة،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬العقوبات‭ ‬التصاعدية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬العامل‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬ترجيح‭ ‬كفة‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬على‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬الحاسمة‭ ‬للقاء،‭ ‬خصوصاً‭ ‬الإيقاف‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬وأحمد‭ ‬المقابي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فريقهم‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭.‬





فوز‭ ‬قاتل‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة

شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬فوز‭ ‬فريقين‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المباراة،‭ ‬الأولى‭ ‬مباراة‭ ‬الاتفاق‭ ‬والدير،‭ ‬والذي‭ ‬سجل‭ ‬صالح‭ ‬عيد‭ ‬هدفه‭ ‬القاتل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المباراة‭ ‬ليمنح‭ ‬فريقه‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬ثمينة،‭ ‬وفي‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬انتصر‭ ‬توبلي‭ ‬على‭ ‬سماهيج‭ ‬بهدف‭ ‬مباغت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬السيد‭ ‬محمود‭ ‬الفلاحي‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬اللقاء،‭ ‬وبالتالي‭ ‬منح‭ ‬فريقه‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬





الأكثر‭ ‬استقبالاً‭ ‬للأهداف

شهدت‭ ‬مباراة‭ ‬الشباب‭ ‬والبحرين‭ ‬تسجيل‭ (‬64‭) ‬هدفًا،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬37‭ ‬هدفاً‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬أكثر‭ ‬الفرق‭ ‬تلقياً‭ ‬للأهداف‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬خلل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الدفاعي‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين،‭ ‬وعلى‭ ‬المدرب‭ ‬حسين‭ ‬القيدوم‭ ‬ايجاد‭ ‬حلول‭ ‬سريعة‭ ‬لتحسين‭ ‬الجانب‭ ‬الدفاعي‭.‬





أكثر‭ ‬الفرق‭ ‬تلقيًا‭ ‬للعقوبات

شهدت‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬العام‭ ‬49‭ ‬عقوبة‭ ‬مدة‭ ‬دقيقتين،‭ ‬منها‭ ‬بطاقتان‭ ‬حمراوان،‭ ‬و9‭ ‬بطاقات‭ ‬صفراء‭ ‬وكان‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬هو‭ ‬الأكثر‭ ‬تعرضًا‭ ‬للعقوبات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬12‭ ‬إيقافاً‭ ‬مدة‭ ‬دقيقتين‭ ‬وبطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬واحدة،‭ ‬وبطاقتين‭ ‬صفراء،‭ ‬والبطاقات‭ ‬الحمراء‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬النصيب،‭ ‬إلى‭ ‬لاعب‭ ‬النجمة‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي‭ (‬طرد‭ ‬مباشر‭)‬،‭ ‬لاعب‭ ‬الدير‭ ‬حسن‭ ‬مدن‭ (‬طرد‭ ‬مباشر‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬البطاقات‭ ‬الصفراء‭ ‬إلى‭ ‬مدرب‭ ‬النجمة‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي،‭ ‬لاعب‭ ‬النجمة‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا،‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬لاعب‭ ‬الشباب‭ ‬علي‭ ‬الصائغ،‭ ‬لاعبي‭ ‬الاتحاد‭ ‬ألياس‭ ‬محمد،‭ ‬وخالد‭ ‬محمد،‭ ‬لاعبي‭ ‬الدير‭ ‬مختار‭ ‬العشيري،‭ ‬وعلي‭ ‬حسين،‭ ‬بينما‭ ‬أقل‭ ‬الأندية‭ ‬حصولا‭ ‬على‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف‭ ‬مدة‭ ‬دقيقتين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬هما‭ ‬فريقا‭ ‬باربار‭ ‬والاتفاق‭ ‬بواقع‭ ‬عقوبة‭ ‬واحدة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬





علي‭ ‬عيد‭.. ‬أفضل‭ ‬لاعب

يعتبر‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬نظير‭ ‬المستوى‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬النجمة،‭ ‬وامتاز‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬بالتصويب‭ ‬تحديداً‭ ‬من‭ ‬الخط‭ ‬الخلفي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساهماته‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ترجمتها‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬حاسمة‭ ‬ساهمت‭ ‬الفريق‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وبفارق‭ ‬5‭ ‬أهداف‭.‬





نجومية‭ ‬الحراسة

يستحق‭ ‬حارس‭ ‬الاتفاق‭ ‬علي‭ ‬غسان‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أفضل‭ ‬حارس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة،‭ ‬فقد‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬مميزاً‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬الدير‭ ‬وكان‭ ‬سدا‭ ‬منيعا‭ ‬أمام‭ ‬تصويبات‭ ‬لاعبي‭ ‬الدير‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الخط‭ ‬الخلفي‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المواجهات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬قاد‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ليكون‭ ‬الحارس‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭.‬





هداف‭ ‬الجولة

تمكن‭ ‬محمد‭ ‬حميد‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬هداف‭ ‬الجولة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بتسجيله‭ (‬11‭ ‬هدفاً‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬جعله‭ ‬أكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬تسجيلاً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭.‬





الحضور‭ ‬الجماهيري

شهدت‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والنجمة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬تسجيل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمباريات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وكان‭ ‬جمهور‭ ‬الأهلي‭ ‬الأكثر‭ ‬حضوراً،‭ ‬ويليه‭ ‬جمهور‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العدد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬منح‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬رونقاً‭ ‬مميزاً‭ ‬وحماسياً‭.‬





ترتيب‭ ‬الفرق

ويشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬بفارق‭ ‬الأهداف،‭ ‬ويأتي‭ ‬من‭ ‬بعده‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬النجمة‭ ‬ثالثاً‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الاتفاق‭ ‬رابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬باربار‭ ‬خامساً‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬توبلي‭ ‬سادساً‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬سماهيج‭ ‬سابعاً‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬الدير‭ ‬ثامناً‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬الاتحاد‭ ‬تاسعاً‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬البحرين‭ ‬عاشراً‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وأخيراً‭ ‬التضامن‭ ‬برصيد‭ (‬نقطتين‭).‬