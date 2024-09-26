قراءة في الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليدعلي عيد يواصل التألق مع القلعة الصفراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت يوم الأربعاء الماضي منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد، حيث فاز الأهلي على النجمة بنتيجة (29/34)، بينما تغلب الشباب على نظيره البحرين (27/37)، فيما تفوق الاتفاق على نظيره الدير (22/23)، وكسب توبلي فريق سماهيج (25/26)، وتعادل باربار مع منافسه الاتحاد (27/27) .
الأهلي.. يكشر عن أنيابه
تمكن فريق الأهلي من التكشير عن أنيابه في الجولة الثالثة بعد تفوق على «العالمي» فريق النجمة في مباراة سيطر الأهلي على أغلب فتراتها وأوقف جميع مفاتيح اللعب في فريق النجمة، مما يؤكد قدرة الأهلي على مواصلة انسجام عناصره الوافدة، كما يبرهن عودته القوية هذا الموسم للمنافسة على جميع الألقاب المحلية.
الشحن النفسي
غلب على مباراة الأهلي والنجمة الشحن النفسي خصوصاً للاعبي النجمة، مما أدى إلى زيادة العقوبات التصاعدية التي كانت العامل الأهم في ترجيح كفة كل فريق على الآخر في الأوقات الحاسمة للقاء، خصوصاً الإيقاف الذي حصل عليه محمد ميرزا وأحمد المقابي في الوقت الذي كان فريقهم يسعى إلى تقليص الفارق.
فوز قاتل في اللحظات الأخيرة
شهدت الجولة الثالثة من الدور التمهيدي فوز فريقين في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، الأولى مباراة الاتفاق والدير، والذي سجل صالح عيد هدفه القاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة، وفي المواجهة الثانية انتصر توبلي على سماهيج بهدف مباغت عن طريق اللاعب السيد محمود الفلاحي في الثواني الأخيرة من اللقاء، وبالتالي منح فريقه فوزه الأول في الدوري.
الأكثر استقبالاً للأهداف
شهدت مباراة الشباب والبحرين تسجيل (64) هدفًا، حيث تلقى فريق البحرين (37 هدفاً)، ما يجعله أكثر الفرق تلقياً للأهداف في الجولة الثالثة والثانية على التوالي، الأمر الذي يكشف عن وجود خلل كبير في الجانب الدفاعي لفريق البحرين، وعلى المدرب حسين القيدوم ايجاد حلول سريعة لتحسين الجانب الدفاعي.
أكثر الفرق تلقيًا للعقوبات
شهدت المباريات في مجملها العام 49 عقوبة مدة دقيقتين، منها بطاقتان حمراوان، و9 بطاقات صفراء وكان فريق النجمة هو الأكثر تعرضًا للعقوبات في هذه الجولة 12 إيقافاً مدة دقيقتين وبطاقة حمراء واحدة، وبطاقتين صفراء، والبطاقات الحمراء كان فيها النصيب، إلى لاعب النجمة حسن السماهيجي (طرد مباشر)، لاعب الدير حسن مدن (طرد مباشر)، بينما البطاقات الصفراء إلى مدرب النجمة السيد علي الفلاحي، لاعب النجمة حسن ميرزا، لاعب الأهلي علي عيد، لاعب الشباب علي الصائغ، لاعبي الاتحاد ألياس محمد، وخالد محمد، لاعبي الدير مختار العشيري، وعلي حسين، بينما أقل الأندية حصولا على عقوبة الإيقاف مدة دقيقتين في الجولة هما فريقا باربار والاتفاق بواقع عقوبة واحدة لكل منهما.
علي عيد.. أفضل لاعب
يعتبر لاعب الأهلي علي عيد أفضل لاعب في الجولة الثالثة نظير المستوى المميز الذي قدمه في مباراة فريقه الأخيرة أمام النجمة، وامتاز علي عيد بالتصويب تحديداً من الخط الخلفي، إضافة إلى مساهماته العديدة التي تم ترجمتها إلى أهداف حاسمة ساهمت الفريق بتحقيق الفوز وبفارق 5 أهداف.
نجومية الحراسة
يستحق حارس الاتفاق علي غسان أن يكون أفضل حارس في الجولة الثالثة، فقد قدم أداء مميزاً في مباراة فريقه الأخيرة أمام الدير وكان سدا منيعا أمام تصويبات لاعبي الدير سواء من الخط الخلفي أو حتى في المواجهات، وبالتالي قاد فريقه الى الفوز الثاني على التوالي ليكون الحارس الأبرز في الجولة.
هداف الجولة
تمكن محمد حميد لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي من تحقيق لقب «هداف الجولة»، وذلك بتسجيله (11 هدفاً)، مما جعله أكثر اللاعبين تسجيلاً في هذه الجولة.
الحضور الجماهيري
شهدت المواجهة التي جمعت فريقي الأهلي والنجمة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، تسجيل عدد كبير من الحضور الجماهيري مقارنة بالمباريات الأخرى، وكان جمهور الأهلي الأكثر حضوراً، ويليه جمهور النجمة من حيث العدد، وهو ما منح هذه المواجهة رونقاً مميزاً وحماسياً.
ترتيب الفرق
ويشير الترتيب العام للمسابقة بعد انتهاء الجولة الثالثة من الدور التمهيدي إلى تصدر الأهلي برصيد (9 نقاط) بفارق الأهداف، ويأتي من بعده الشباب في المركز الثاني برصيد (9 نقاط)، النجمة ثالثاً برصيد (7 نقاط)، الاتفاق رابعاً برصيد (7 نقاط)، باربار خامساً (5 نقاط)، توبلي سادساً برصيد (5 نقاط)، سماهيج سابعاً برصيد (5 نقاط)، الدير ثامناً برصيد (4 نقاط) الاتحاد تاسعاً برصيد (4 نقاط)، البحرين عاشراً برصيد (3 نقاط)، وأخيراً التضامن برصيد (نقطتين).
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