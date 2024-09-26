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عائلتي ((أولاً))

9/26/2024 7:15:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قرر‭ ‬ديريك‭ ‬روز،‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬اعتزال‭ ‬اللعب‭ ‬عن‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

ونقلت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن‮»‬‭ ‬عن‭ ‬روز‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬أعلم‭ ‬أني‭ ‬بذلت‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة،‭ ‬لذلك،‭ ‬اتخذ‭ ‬قراري‭ ‬بكامل‭ ‬الثقة‭. ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬كانت‭ ‬مجرد‭ ‬البداية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬والآن،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬أبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عائلتي،‭ ‬فهم‭ ‬يستحقون‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬روز‭ ‬قراره‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬صباح‭ ‬الخميس،‭ ‬كما‭ ‬نشر‭ ‬إعلانا‭ ‬من‭ ‬صفحة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬للمدن‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬لعب‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬وهي‭ ‬شيكاغو‭ ‬ونيويورك‭ ‬وكليفلاند‭ ‬ومينيابوليس‭ ‬وديترويت‭ ‬وممفيس،‭ ‬وذلك‭ ‬لشكر‭ ‬الجماهير‭.‬

ووافق‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬تحرير‭ ‬روز‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭.‬

ووصل‭ ‬روز‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬بعدما‭ ‬انتدبه‭ ‬فريق‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬شيكاغو‭ ‬بولز‭ ‬كخيار‭ ‬رقم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الـ«درافت‮»‬‭.‬

وتألق‭ ‬روز‭ ‬بألوان‭ ‬بولز‭ ‬ونال‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مبتدئ‭ (‬روكي‭) ‬موسم‭ ‬2008‭-‬2009‭ ‬ثم‭ ‬لعب‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كل‭ ‬النجوم‭ (‬أول‭ ‬ستار‭) ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬التالية‭ ‬وبات‭ ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬ينال‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬موسم‭ ‬2010‭-‬2011‭ ‬عن‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬ما‭ ‬معدله‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬7‭.‬7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬ليقود‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬بـ62‭ ‬انتصارا‭ ‬مقابل‭ ‬20‭ ‬هزيمة‭ ‬والوصول‭ ‬في‭ ‬الـ«بلاي‭ ‬أوف‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭.‬

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