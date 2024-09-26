عائلتي ((أولاً))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس – (أ ف ب): قرر ديريك روز، الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عام 2011، اعتزال اللعب عن 35 عاما أمس الخميس.
ونقلت شبكة «إي أس بي أن» عن روز قوله «أعلم أني بذلت قصارى جهدي في هذه اللعبة، لذلك، اتخذ قراري بكامل الثقة. كرة السلة كانت مجرد البداية بالنسبة لي. والآن، من المهم أن أبذل قصارى جهدي من أجل عائلتي، فهم يستحقون ذلك».
وأعلن روز قراره على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الخميس، كما نشر إعلانا من صفحة كاملة في الصحف المحلية للمدن الست التي لعب فيها في الدوري الأمريكي للمحترفين، وهي شيكاغو ونيويورك وكليفلاند ومينيابوليس وديترويت وممفيس، وذلك لشكر الجماهير.
ووافق ممفيس غريزليز في وقت سابق من الأسبوع الحالي على تحرير روز من العام الأخير في عقده مع الفريق الذي انضم إليه في يوليو 2023.
ووصل روز إلى الدوري عام 2008 بعدما انتدبه فريق مسقط رأسه شيكاغو بولز كخيار رقم واحد في الـ«درافت».
وتألق روز بألوان بولز ونال جائزة أفضل مبتدئ (روكي) موسم 2008-2009 ثم لعب في مباراة كل النجوم (أول ستار) في المواسم الثلاثة التالية وبات أصغر لاعب ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري موسم 2010-2011 عن 22 عاما بعدما حقق في حينها ما معدله 25 نقطة مع 7.7 تمريرات حاسمة، ليقود فريقه إلى تصدر ترتيب الدوري بـ62 انتصارا مقابل 20 هزيمة والوصول في الـ«بلاي أوف» إلى نهائي المنطقة الشرقية.
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