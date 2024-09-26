بايرن للثأر من ليفركوزن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيكون‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أليانز‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬مواجهة‭ ‬نارية‭ ‬بين‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المتصدر‭ ‬وضيفه‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتبدو‭ ‬الظروف‭ ‬ملائمة‭ ‬تماما‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬لاستعادة‭ ‬اعتباره‭ ‬من‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الذي‭ ‬فرض‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬2‭-‬2‭ ‬ثم‭ ‬اكتسحه‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬‮«‬باي‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬سابقا‭.‬

وبعدما‭ ‬شكك‭ ‬كثر‭ ‬بقرار‭ ‬بايرن‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬إدارته‭ ‬الفنية‭ ‬نظرا‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يتمتع‭ ‬بالخبرة‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬أثبت‭ ‬قلب‭ ‬دفاع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬بعدما‭ ‬خرج‭ ‬الأخير‭ ‬منتصرا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬وليد‭ ‬الصدفة،‭ ‬إذ‭ ‬يقدم‭ ‬فريق‭ ‬كومباني‭ ‬أداء‭ ‬هجوميا‭ ‬رائعا‭ ‬بتسجيله‭ ‬29‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬محققا‭ ‬أفضل‭ ‬مردود‭ ‬هجومي‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬منذ‭ ‬صعوده‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1965‭.‬

وتألق‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬ميكايل‭ ‬أوليسيه‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬مقابل‭ ‬خمسة‭ ‬للهداف‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬أيضا‭ ‬بأربع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وبعد‭ ‬الفوز‭ ‬الكاسح‭ ‬على‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة،‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬لأوليسيه‭ ‬مع‭ ‬تمريرتين‭ ‬حاسمين،‭ ‬قال‭ ‬صانع‭ ‬ألعابه‭ ‬الدولي‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬لقناة‭ ‬سكاي‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬نملك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الهجوم‭ ‬ونستمتع‭ ‬بلعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬وهو‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬المواجهة‭ ‬النارية‭ ‬المقبلة‭ ‬لفريقه‭ ‬أمام‭ ‬ليفركوزن‭ ‬‮«‬لكننا‭ ‬سنواجه‭ ‬منافسين‭ ‬أقوى‮»‬‭.‬

‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬

كل‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‮»‬‭ ‬

ولم‭ ‬يخسر‭ ‬بايرن‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الـ16‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬خلفه‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ (‬11‭ ‬فوزا‭ ‬و5‭ ‬تعادلات‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬عليه‭ ‬الحذر‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الطامح‭ ‬لإزاحته‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭.‬

لكن‭ ‬رجال‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬كمدرب‭ (‬فاز‭ ‬مرتين‭ ‬وتعادل‭ ‬مرة‭)‬،‭ ‬ليسوا‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬أحوالهم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أقر‭ ‬به‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬السويسري‭ ‬غرانيت‭ ‬تشاكا‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الشاق‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬4‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬تخلفه‭ ‬خلاله‭ ‬مرتين‭.‬

ورأى‭ ‬تشاكا‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬الشاق‭ ‬المماثل‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬3‭-‬2‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬أو‭ ‬المتواضع‭ ‬كارل‭ ‬زايس‭ ‬جينا‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الخامسة‭ ‬1-0‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬جرس‭ ‬إنذار‭ ‬كبير‭ -‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬منا‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بالرضا‭ ‬عن‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭. ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الدفاع‭ ‬بهذه‭ ‬السذاجة‭. ‬بالتأكيد،‭ ‬سجلنا‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬كل‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‮»‬‭.‬

وتفتتح‭ ‬المرحلة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬إلى‭ ‬مداواة‭ ‬جراح‭ ‬هزيمته‭ ‬المذلة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬شتوتغارت‭ ‬1‭-‬5‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بوخوم‭.‬

وأقر‭ ‬مدرب‭ ‬دورتموند‭ ‬التركي‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬السبت‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬باحثا‭ ‬عن‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث،‭ ‬كان‭ ‬‮«‬مستحقا‭ ‬تماما‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬وحتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬سنلعب‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬الجمعة‭ (‬أمام‭ ‬بوخوم‭) ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬قبول‭ ‬هذا‭ (‬الأداء‭)‬‮»‬‭.‬