سان جيرمان لاستعادة التوازن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): يمني باريس سان جرمان العودة إلى سكة الانتصارات عندما يستضيف رين اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة من بطولة فرنسا في كرة القدم، وذلك قبل رحلته إلى لندن لمواجهة أرسنال الإنكليزي الثلاثاء في إحدى قمم الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتوقفت الانتصارات الخمسة المتتالية للنادي الباريسي في مختلف المسابقات هذا الموسم السبت الماضي بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه رينس 1-1 في المرحلة الخامسة من الدوري.
واعتبر مدربه الإسباني لويس إنريكي عقب التعادل المخيب أنه لم تكن هناك «في الواقع أي مباريات سهلة» خارج الملعب للباريسيين منذ تسلمه مهام الادارة الفنية للنادي. واعترف إنريكي قائلا «إذا كنت أتذكر بشكل صحيح: لم نخض مباريات سهلة خارج أرضنا، كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لقد عانينا العام الماضي، وعانينا مرة أخرى»، مضيفا أن رينس «خلق صعوبات لنا كما أننا أهدرنا الفرص». وسيحاول سان جيرمان استغلال عاملي الارض والجمهور لكسب النقاط الثلاث وضمان البقاء في الصدارة التي بات يتقاسمها مع مرسيليا وموناكو، كما أن الفوز سيرفع معنويات لاعبيه قبل القمة النارية أمام أرسنال. واستهل سان جيرمان الذي لا يزال يلهث وراء لقبه الأول في دوري الأبطال، مشواره بفوز صعب على ضيفه جيرونا الاسباني 1-0 في الدقيقة الاخيرة.
ويعود المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي الى صفوف سان جيرمان بعدما أراحه المدرب في المباراة الاخيرة، فيما يحوم الشك حول مشاركة البرتغالي فيتينيا وديزيريه دويه بسبب الاصابة التي تحرم النادي من خدمات البرتغالي الاخر غونشالو راموس والإسباني ماركو أسنسيو والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما وبريسنيل كيمبيمبي ولوكاس هرنانديز.
ويدرك سان جيرمان صعوبة المهمة أمام رين الذي كاد يخطف انتصارا ثمينا من ملعب بارك دي برانس في فبراير الماضي عندما تقدم بهدف لمهاجمه الجزائري أمين غويري منذ الدقيقة 30 قبل أن يدرك راموس التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.
مطاردة مرسيليا وموناكو
ويملك موناكو فرصة ثمينة للاستمرار في ملاحقة سان جيرمان عندما يستضيف مونبلييه اليوم السبت في سعيه الى فوز ثالث تواليا وخامس هذا الموسم قبل رحلته الى كرواتيا لمواجهة دينامو زغرب الاربعاء المقبل في دوري الابطال.
ويبصم موناكو على بداية شبه مثالية هذا الموسم حيث لا يزال محافظا على سجله خاليا من الخسائر في الدوري فضلا عن فوزه الثمين على برشلونة الاسباني (2-1) في الجولة الاولى من المسابقة القارية العريقة. وأشاد مدربه النمسوي أدي أوتر بأداء لاعبيه في المباراة الاخيرة امام لوهافر (3-1) «رغم أننا لم نقدم أفضل مباراة هذا الموسم. في النهاية، حققنا نتيجة جيدة جدا».
ويطمح موناكو الى وضع مرسيليا تحت الضغط خصوصا وان الفريق الجنوبي يختتم المرحلة الأحد بمواجهة مضيفه ستراسبورغ في مباراة سهلة نسبيا.
وحقق مرسيليا فوزا ثمينا على مضيفه ليون 3-2 في قمة المرحلة الخامسة في مباراة لعبها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الخامسة أثر طرد مدافعه الأرجنتيني ليوناردو باليردي.
وعلق مدربه الايطالي الجديد روبرتو دي تزيربي قائلا «لقد ارتكب خطأ وهو يعلم ذلك. لكننا نهدي هذا الفوز له ويظل قائدنا. في هذا الفريق، عندما يواجه شخص صعوبة، لا نتخلى عنه».
وتفتتح المرحلة بلقاء أوكسير مع ضيفه بريست.
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