سان جيرمان لاستعادة التوازن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يمني‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬رين‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬لمواجهة‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬قمم‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وتوقفت‭ ‬الانتصارات‭ ‬الخمسة‭ ‬المتتالية‭ ‬للنادي‭ ‬الباريسي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬بسقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬رينس‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭.‬

واعتبر‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬عقب‭ ‬التعادل‭ ‬المخيب‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬في‭ ‬الواقع‭ ‬أي‭ ‬مباريات‭ ‬سهلة‮»‬‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬للباريسيين‭ ‬منذ‭ ‬تسلمه‭ ‬مهام‭ ‬الادارة‭ ‬الفنية‭ ‬للنادي‭. ‬واعترف‭ ‬إنريكي‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬أتذكر‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭: ‬لم‭ ‬نخض‭ ‬مباريات‭ ‬سهلة‭ ‬خارج‭ ‬أرضنا،‭ ‬كنا‭ ‬نعلم‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة،‭ ‬لقد‭ ‬عانينا‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وعانينا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬رينس‭ ‬‮«‬خلق‭ ‬صعوبات‭ ‬لنا‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬أهدرنا‭ ‬الفرص‮»‬‭. ‬وسيحاول‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الارض‭ ‬والجمهور‭ ‬لكسب‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬وضمان‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬يتقاسمها‭ ‬مع‭ ‬مرسيليا‭ ‬وموناكو،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬سيرفع‭ ‬معنويات‭ ‬لاعبيه‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭ ‬النارية‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭. ‬واستهل‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يلهث‭ ‬وراء‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬مشواره‭ ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬جيرونا‭ ‬الاسباني‭ ‬1-0‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الاخيرة‭.‬

ويعود‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬بعدما‭ ‬أراحه‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاخيرة،‭ ‬فيما‭ ‬يحوم‭ ‬الشك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬البرتغالي‭ ‬فيتينيا‭ ‬وديزيريه‭ ‬دويه‭ ‬بسبب‭ ‬الاصابة‭ ‬التي‭ ‬تحرم‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬البرتغالي‭ ‬الاخر‭ ‬غونشالو‭ ‬راموس‭ ‬والإسباني‭ ‬ماركو‭ ‬أسنسيو‭ ‬والحارس‭ ‬الإيطالي‭ ‬جانلويجي‭ ‬دوناروما‭ ‬وبريسنيل‭ ‬كيمبيمبي‭ ‬ولوكاس‭ ‬هرنانديز‭.‬

ويدرك‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬رين‭ ‬الذي‭ ‬كاد‭ ‬يخطف‭ ‬انتصارا‭ ‬ثمينا‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬بهدف‭ ‬لمهاجمه‭ ‬الجزائري‭ ‬أمين‭ ‬غويري‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬30‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬راموس‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭.‬

مطاردة‭ ‬مرسيليا‭ ‬وموناكو‭ ‬

ويملك‭ ‬موناكو‭ ‬فرصة‭ ‬ثمينة‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬ملاحقة‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬مونبلييه‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬ثالث‭ ‬تواليا‭ ‬وخامس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬الى‭ ‬كرواتيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الاربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭.‬

ويبصم‭ ‬موناكو‭ ‬على‭ ‬بداية‭ ‬شبه‭ ‬مثالية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ (‬2-1‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭. ‬وأشاد‭ ‬مدربه‭ ‬النمسوي‭ ‬أدي‭ ‬أوتر‭ ‬بأداء‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاخيرة‭ ‬امام‭ ‬لوهافر‭ (‬3-1‭) ‬‮«‬رغم‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نقدم‭ ‬أفضل‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬حققنا‭ ‬نتيجة‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

ويطمح‭ ‬موناكو‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬مرسيليا‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭ ‬خصوصا‭ ‬وان‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬يختتم‭ ‬المرحلة‭ ‬الأحد‭ ‬بمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭ ‬نسبيا‭.‬

وحقق‭ ‬مرسيليا‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ليون‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬لعبها‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬أثر‭ ‬طرد‭ ‬مدافعه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليوناردو‭ ‬باليردي‭.‬

وعلق‭ ‬مدربه‭ ‬الايطالي‭ ‬الجديد‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ارتكب‭ ‬خطأ‭ ‬وهو‭ ‬يعلم‭ ‬ذلك‭. ‬لكننا‭ ‬نهدي‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬له‭ ‬ويظل‭ ‬قائدنا‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفريق،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬شخص‭ ‬صعوبة،‭ ‬لا‭ ‬نتخلى‭ ‬عنه‮»‬‭.‬

وتفتتح‭ ‬المرحلة‭ ‬بلقاء‭ ‬أوكسير‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬بريست‭.‬