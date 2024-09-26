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إنتر للنهوض من كبوة الدربي

9/26/2024 7:15:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬إنتر‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬النهوض‭ ‬من‭ ‬كبوة‭ ‬الدربي‭ ‬وخسارته‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬ميلان،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يخوض‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬اختبارا‭ ‬صعبا‭ ‬آخر‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬أمام‭ ‬أودينيزي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتلقى‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إينزاغي‭ ‬هزيمته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بسقوطه‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جاره‭ ‬1‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬معدودة‭ ‬على‭ ‬فرضه‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

ويجد‭ ‬إنتر‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بثماني‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬عن‭ ‬تورينو‭ ‬المتصدر‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬أودينيزي‭ ‬الذي‭ ‬يتقدمه‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بعشر‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بثلاث‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬بلوغه‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬الخميس‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬3‭-‬1‭.‬

ويفتقد‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬أوديني‭ ‬خدمات‭ ‬لاعب‭ ‬مؤثر‭ ‬جدا‭ ‬بشخص‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬نيكولو‭ ‬باريلا‭ ‬بعد‭ ‬تعرّضه‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬خلال‭ ‬دربي‭ ‬ميلانو،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الثلاثاء‭.‬

‮«‬كانوا‭ ‬أفضل‭ ‬منا‮»‬‭ ‬

وأوضحت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬غازيتا‭ ‬ديلو‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬ميلانو‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬أن‭ ‬إينزاغي‭ ‬حاول‭ ‬تخفيف‭ ‬عبء‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الدربي‭ ‬بهدف‭ ‬الدقيقة‭ ‬89‭ ‬لماتيو‭ ‬غابيا،‭ ‬بمنح‭ ‬لاعبيه‭ ‬فرصة‭ ‬التقاط‭ ‬أنفاسهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تمارين‭ ‬الإثنين،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يستعيدوا‭ ‬عافيتهم‭ ‬لمباراة‭ ‬أودينيزي‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬الثأر‭ ‬من‭ ‬‮«‬نيراتسوري‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬أمامه‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬ولم‭ ‬يفز‭ ‬عليه‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬12‭ ‬لقاء‭.‬

وأقر‭ ‬إينزاغي‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الدربي‭ ‬‮«‬أنهم‭ ‬كانوا‭ ‬أفضل‭ ‬منا‭. ‬لم‭ ‬نلعب‭ ‬كفريق‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقوله‭ ‬عنا‭ ‬عادة‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يبدو‭ ‬وضع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬إنتر،‭ ‬إذ‭ ‬وبعد‭ ‬فوزه‭ ‬بمباراتيه‭ ‬الأوليين‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬اكتفى‭ ‬‮«‬بيانكونيري‮»‬‭ ‬ومدربه‭ ‬الجديد‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭ ‬بثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬سلبية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬حين‭ ‬يحل‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬جنوى‭ ‬القابع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬بانتصار‭ ‬وحيد‭.‬

ويأمل‭ ‬يوفنتوس‭ ‬أن‭ ‬يتحضر‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقته‭ ‬لرحلته‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬حيث‭ ‬يتواجه‭ ‬مع‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬نتيجته‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ ‬3‭-‬1‭.‬

ويجد‭ ‬يوفنتوس‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬غير‭ ‬مألوف،‭ ‬لأن‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬تورينو‭ ‬يتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬نادر‭ ‬بعدما‭ ‬جمع‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭ ‬قبل‭ ‬استضافته‭ ‬الأحد‭ ‬للاتسيو‭ ‬الذي‭ ‬يتخلف‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تورو‮»‬‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يأمل‭ ‬ميلان‭ ‬ومدربه‭ ‬الجديد‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬معنويات‭ ‬الدربي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الثالث،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يفتتح‭ ‬‮«‬روسونيري‮»‬‭ ‬المرحلة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬ليتشي‭ ‬السابع‭ ‬عشر،‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬الشاقة‭ ‬جدا‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬حيث‭ ‬يتواجه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬الذي‭ ‬بدأه‭ ‬بالسقوط‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬1‭-‬3‭.‬

وبعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬إنتر،‭ ‬كان‭ ‬فونسيكا‭ ‬سعيدا‭ ‬بما‭ ‬شاهده‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لعبنا‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الشجاعة‭ ‬وأعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نستحق‭ ‬الفوز‭. ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أتذكر‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬آخر‭ ‬تسبب‭ ‬لإنتر‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬المتاعب‭ ‬كما‭ ‬فعلنا‭ ‬نحن‮»‬‭.‬

ويسعى‭ ‬نابولي‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬بدايته‭ ‬الجيدة‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حين‭ ‬يلعب‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬مونتسا‭ ‬قبل‭ ‬الأخير،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تعثر‭ ‬تورينو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ازاحته‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭.‬

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