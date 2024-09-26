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خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن تعيين مجلس إدارة اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

9/26/2024 7:15:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬بشأن‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭.‬

‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬61‭) ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الموحد‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الصادر‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬قيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭
‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بشأن‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس،‭ ‬وعلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭.‬

‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬يُعين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الجديدة‭ (‬2024-2028‭) ‬ليكون‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬منذر‭ ‬جواد‭ ‬البصري،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من ‭ ‬السيد‭ ‬ماجد‭ ‬سعيد‭ ‬ضيف،‭ ‬والسيد‭ ‬احسان‭ ‬مرتضى‭ ‬حاجي،‭ ‬والسيد‭ ‬حامد‭ ‬سعيد‭ ‬ضيف،‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬سلمان،‭ ‬والسيد‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬بوبشيت،‭ ‬والسيدة‭ ‬مي‭ ‬راشد‭ ‬الغتم،‭ ‬والسيدة‭ ‬بيان‭ ‬صالح‭ ‬إبراهيم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للسيد‭ ‬أحمد‭ ‬غلام‭ ‬جناحي‭.‬

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