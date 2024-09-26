خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن تعيين مجلس إدارة اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قرار رقم (15) لسنة 2024، بشأن تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس.
وجاء في نص القرار أنه وبعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (61) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الصادر بالقرار رقم (15) لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى قرار وزير شؤون الشباب والرياضة رقم (46) لسنة 2020 بشأن إعادة قيد الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس بوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى القرار رقم (20) لسنة 2021 بشأن تعيين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس، وعلى النظام الأساسي للاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس.
فقد تقرر يُعين مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس في دورته الجديدة (2024-2028) ليكون برئاسة السيد منذر جواد البصري، وعضوية كل من السيد ماجد سعيد ضيف، والسيد احسان مرتضى حاجي، والسيد حامد سعيد ضيف، والسيد محمد يوسف سلمان، والسيد حسين علي بوبشيت، والسيدة مي راشد الغتم، والسيدة بيان صالح إبراهيم، بالإضافة للسيد أحمد غلام جناحي.
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