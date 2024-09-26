منتخبنا للشباب في مواجهة مصيرية أمام النيبال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للشباب‭ (‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاماً‭) ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬النيبال‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جامعة‭ ‬فيو‭ ‬جين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تايبيه،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬للشباب‭ ‬اللقاء‭ ‬أمام‭ ‬النيبال‭ ‬بطموح‭ ‬الفوز‭ ‬ولا‭ ‬غير‭ ‬للبقاء‭ ‬بالبطولة،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬الخسارة‭ ‬فسيودع‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬رسمي‭.‬

‭ ‬وجاء‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬كالآتي‭: ‬احتل‭ ‬الصدارة‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الثاني‭ ‬كمبوديا‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬ويأتي‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬منتخبنا‭ ‬والنيبال‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬المستضيف‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وينضم‭ ‬إليها‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬المستضيف‭.‬