Friday, 27 September 2024 03:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخبنا للشباب في مواجهة مصيرية أمام النيبال

9/26/2024 7:15:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للشباب‭ (‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاماً‭) ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬النيبال‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جامعة‭ ‬فيو‭ ‬جين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تايبيه،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬للشباب‭ ‬اللقاء‭ ‬أمام‭ ‬النيبال‭ ‬بطموح‭ ‬الفوز‭ ‬ولا‭ ‬غير‭ ‬للبقاء‭ ‬بالبطولة،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬الخسارة‭ ‬فسيودع‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬رسمي‭.‬

‭ ‬وجاء‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬كالآتي‭: ‬احتل‭ ‬الصدارة‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الثاني‭ ‬كمبوديا‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬ويأتي‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬منتخبنا‭ ‬والنيبال‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬المستضيف‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وينضم‭ ‬إليها‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬المستضيف‭.‬

MENAFN26092024000055011008ID1108721143

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث