منتخبنا للشباب في مواجهة مصيرية أمام النيبال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواجه اليوم الجمعة منتخبنا الوطني للشباب (تحت 20 عاماً) لكرة القدم نظيره منتخب النيبال عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت البحرين، على ملعب جامعة فيو جين في مدينة تايبيه، وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025 في الصين.
ويدخل منتخبنا للشباب اللقاء أمام النيبال بطموح الفوز ولا غير للبقاء بالبطولة، وفي حال الخسارة فسيودع بشكل شبه رسمي.
وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالآتي: احتل الصدارة منتخب أوزبكستان برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الثاني كمبوديا برصيد 6 نقاط، ويأتي في المركزين الثالث والرابع منتخبنا والنيبال برصيد 3 نقاط لكل منهما، وفي المركز الأخير المستضيف منتخب الصين تايبيه من دون رصيد من النقاط.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الصين المستضيف.
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