سترة يتصدر مؤقتاً.. وفوزان قاتلان للبحرين والشباب‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تصدر فريق سترة منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه الكاسح والكبير على المنامة بنتيجة (1-4) في افتتاح الجولة الثانية من المسابقة، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد البحرين الوطني، ورفع سترة رصيده إلى 6 نقاط وتصدر الترتيب مؤقتاً في انتظار نتائج المباريات المتبقية في الجولة. وأحرز أهداف سترة جويل فينيسيوس (33)، عمران الياس (52) و(75)، محمد الحاج (89)، وسجل هدف المنامة الوحيد حسن عبدالنبي (62) في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول.
البحرين يواصل التميز
واصل البحرين التميز بعد فوزه على حساب الرفاع الشرقي بنتيجة (2-1)، ليشارك في الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما ظل الرفاع الشرقي من دون نقاط لخسارته الثانية في اللقاء الذي جمعهما على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراد بنادي المحرق، وسجل هدفي البحرين اندرسون جونيور (75)، ومايكل دارلين (86)، وسجل هدف الرفاع الشرقي لويز فيرناندو (40).
فوز شبابي قاتل
وفي ثالث المباريات حقق فريق الشباب فوزا قاتلا على حساب عالي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي احتضنه مدينة خليفة الرياضية، وسجل هدفي الشباب السيد ابراهيم علوي (84)، ومجتبى عبدعلي (92)، وسجل هدف عالي ماوريسيو بريتو (28).
وبهذه النتيجة فقد حصد الشباب أول ثلاث نقاط، فيما خرج عالي من اللقاء من دون رصيد.
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