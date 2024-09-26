سترة يتصدر مؤقتاً.. وفوزان قاتلان للبحرين والشباب‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00









تصدر‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكاسح‭ ‬والكبير‭ ‬على‭ ‬المنامة‭ ‬بنتيجة‭ (‬1-4‭) ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ورفع‭ ‬سترة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬وتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬مؤقتاً‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬نتائج‭ ‬المباريات‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭. ‬وأحرز‭ ‬أهداف‭ ‬سترة‭ ‬جويل‭ ‬فينيسيوس‭ (‬33‭)‬،‭ ‬عمران‭ ‬الياس‭ (‬52‭) ‬و‭(‬75‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬الحاج‭ (‬89‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬المنامة‭ ‬الوحيد‭ ‬حسن‭ ‬عبدالنبي‭ (‬62‭) ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

البحرين‭ ‬يواصل‭ ‬التميز

واصل‭ ‬البحرين‭ ‬التميز‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بنتيجة‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬ليشارك‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬ظل‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭ ‬لخسارته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬عراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفي‭ ‬البحرين‭ ‬اندرسون‭ ‬جونيور‭ (‬75‭)‬،‭ ‬ومايكل‭ ‬دارلين‭ (‬86‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬لويز‭ ‬فيرناندو‭ (‬40‭).‬





فوز‭ ‬شبابي‭ ‬قاتل

وفي‭ ‬ثالث‭ ‬المباريات‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬فوزا‭ ‬قاتلا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬عالي‭ ‬بنتيجة‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬احتضنه‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفي‭ ‬الشباب‭ ‬السيد‭ ‬ابراهيم‭ ‬علوي‭ (‬84‭)‬،‭ ‬ومجتبى‭ ‬عبدعلي‭ (‬92‭)‬،‭ ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬عالي‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بريتو‭ (‬28‭).‬

وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬فقد‭ ‬حصد‭ ‬الشباب‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬عالي‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭.‬