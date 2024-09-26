لقاء جماهيري بين المحرق والمالكية.. والخالدية يصطدم بالرفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تختتم اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات تنطلق جميعها في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث يصطدم الخالدية حامل اللقب بالرفاع في قمة كروية على استاد البحرين الوطني، بينما يواجه المحرق نظيره المالكية في اللقاء الجماهيري على استاد مدينة خليفة الرياضية، في حين يلتقي النجمة مع منافسه الأهلي على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بنادي المحرق في عراد.
الخالدية والرفاع
يواجه الخالدية حامل اللقب في آخر نسختين فريق الرفاع في قمة كروية صعبة على الفريقين، فقد حقق الخالدية في الجولة الأولى انتصارا عريضا على حساب المنامة (5-0)، وفي الجانب الآخر، يستعد الرفاع للمواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على النجمة
(3-0).
ويثق مدرب الخالدية علي عاشور في قدرة لاعبيه في المواجهات الصعبة وتحقيق نتائج إيجابية، ويمتلك عناصر مؤثرة قادرة على تحقيق الانتصارات، مما يعزز من فرص فريقه في الحفاظ على اللقب وتقديم أفضل العروض القوية، في حين أن مدرب الرفاع هيثم جطل يسعى إلى تحسين التنسيق بين الخطوط وزيادة الفاعلية الهجومية، حيث يأمل في تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.
المحرق والمالكية
تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين المحرق والمالكية في قمة جماهيرية وفي مباراة مثيرة ومهمة لكلا الطرفين، فقد حقق المحرق انتصارا كبيرا على حساب فريق الشباب بنتيجة (3-0) في الجولة الأولى، بينما يسعى المالكية الصاعد حديثاً إلى دوري ناصر الممتاز لتحقيق نتائج إيجابية تضمن له مكانة مميزة في المنافسة، فقد كسب نقاط الجولة الأولى بعد فوزه على الرفاع الشرقي بنتيجة (2-1).
النجمة والأهلي
يسعى فريقا النجمة والأهلي لتعويض خسارتهما في الجولة الأولى من دوري ناصر الممتاز، ويأمل كل منهما في تحقيق الفوز لرفع معنويات اللاعبين واستعادة الثقة، حيث سيدخل كل فريق بمعنويات عالية وعزم على تقديم أداء أفضل.
فقد خسر النجمة أمام الرفاع بنتيجة (3-0) وشهدت بداية المباراة طرد حارسه أحمد عبدالرسول في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، وفي المقابل، خسر الأهلي من نظيره فريق البحرين بنتيجة (1-0).
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