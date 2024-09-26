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لقاء جماهيري بين المحرق والمالكية.. والخالدية يصطدم بالرفاع

9/26/2024 7:15:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬تنطلق‭ ‬جميعها‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬حيث‭ ‬يصطدم‭ ‬الخالدية‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬بالرفاع‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬كروية‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬بينما‭ ‬يواجه‭ ‬المحرق‭ ‬نظيره‭ ‬المالكية‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الجماهيري‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬النجمة‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬عراد‭.‬


الخالدية‭ ‬والرفاع

يواجه‭ ‬الخالدية‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬كروية‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬الفريقين،‭ ‬فقد‭ ‬حقق‭ ‬الخالدية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬انتصارا‭ ‬عريضا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنامة‭ (‬5-0‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬يستعد‭ ‬الرفاع‭ ‬للمواجهة‭ ‬بمعنويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬النجمة‭
(‬3-0‭).‬

ويثق‭ ‬مدرب‭ ‬الخالدية‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬الصعبة‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية،‭ ‬ويمتلك‭ ‬عناصر‭ ‬مؤثرة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬القوية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬مدرب‭ ‬الرفاع‭ ‬هيثم‭ ‬جطل‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الخطوط‭ ‬وزيادة‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭.‬


المحرق‭ ‬والمالكية

تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬اللقاء‭ ‬المرتقب‭ ‬بين‭ ‬المحرق‭ ‬والمالكية‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جماهيرية‭ ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭ ‬ومهمة‭ ‬لكلا‭ ‬الطرفين،‭ ‬فقد‭ ‬حقق‭ ‬المحرق‭ ‬انتصارا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-0‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬بينما‭ ‬يسعى‭ ‬المالكية‭ ‬الصاعد‭ ‬حديثاً‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تضمن‭ ‬له‭ ‬مكانة‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬المنافسة،‭ ‬فقد‭ ‬كسب‭ ‬نقاط‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بنتيجة‭ (‬2-1‭).


النجمة‭ ‬والأهلي

يسعى‭ ‬فريقا‭ ‬النجمة‭ ‬والأهلي‭ ‬لتعويض‭ ‬خسارتهما‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز،‭ ‬ويأمل‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬لرفع‭ ‬معنويات‭ ‬اللاعبين‭ ‬واستعادة‭ ‬الثقة،‭ ‬حيث‭ ‬سيدخل‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬وعزم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭.‬

فقد‭ ‬خسر‭ ‬النجمة‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-0‭) ‬وشهدت‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬طرد‭ ‬حارسه‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرسول‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬المباراة،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬خسر‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬1-0‭).‬

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