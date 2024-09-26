خليفة بن علي يستقبل بول ماكغينيس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، في مقر الاتحاد، اللاعب السابق لنادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي بول ماكغينيس، بحضور مدير الاتحاد البحريني لكرة القدم أيمن هارون، ورئيس دائرة الشؤون الفنية علي حسن.
وخلال اللقاء، رحب سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، باللاعب السابق بول ماكغينيس، مشيدًا بخبراته الطويلة كلاعب أو كمدرب ومستشار فني في عدد من الأندية الإنجليزية.
ويتواجد بول ماكغينيس حاليًا في مملكة البحرين؛ بهدف الإشراف وتقديم ورشة عمل «تطوير المواهب لمدربي نخبة اللاعبين»، والتي تنظمها أكاديمية عبدالله بن خالد بن حمد للمواهب بالاتحاد البحريني لكرة القدم.
وأكد سموه أن الاتحاد البحريني لكرة القدم حريص على تفعيل الجوانب الفنية المختلفة، خصوصًا المرتبطة بالمواهب الصغار باعتبارهم اللبنة الأساسية وعماد المستقبل، مشيرًا سموه إلى أن تفعيل الاتحاد لبرامج أكاديمية عبدالله بن خالد بن حمد للمواهب، يأتي ضمن إطار الاهتمام بالأجهزة الفنية المشرفة على لاعبي الفئات العمرية، مثنيًا على ما قدمه المحاضر الإنجليزي بول ماكغينيس من خبرات ومعارف.
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