خليفة بن علي يستقبل بول ماكغينيس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد،‭ ‬اللاعب‭ ‬السابق‭ ‬لنادي‭ ‬مانشيستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بول‭ ‬ماكغينيس،‭ ‬بحضور‭ ‬مدير‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أيمن‭ ‬هارون،‭ ‬ورئيس‭ ‬دائرة‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬علي‭ ‬حسن‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬باللاعب‭ ‬السابق‭ ‬بول‭ ‬ماكغينيس،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بخبراته‭ ‬الطويلة‭ ‬كلاعب‭ ‬أو‭ ‬كمدرب‭ ‬ومستشار‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬الإنجليزية‭.‬

ويتواجد‭ ‬بول‭ ‬ماكغينيس‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬بهدف‭ ‬الإشراف‭ ‬وتقديم‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬تطوير‭ ‬المواهب‭ ‬لمدربي‭ ‬نخبة‭ ‬اللاعبين‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬أكاديمية‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للمواهب‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬المختلفة،‭ ‬خصوصًا‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمواهب‭ ‬الصغار‭ ‬باعتبارهم‭ ‬اللبنة‭ ‬الأساسية‭ ‬وعماد‭ ‬المستقبل،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تفعيل‭ ‬الاتحاد‭ ‬لبرامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للمواهب،‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬المحاضر‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بول‭ ‬ماكغينيس‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬ومعارف‭.‬