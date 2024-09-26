توقعات بمشاركة قياسية في موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهدت‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬مشاركة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬هواة‭ ‬الرياضات‭ ‬التراثية‭ ‬البحرية‭ ‬ – حتى‭ ‬الآن – ‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬فعاليات‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬الخلفان‭ ‬رئيس‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬إن‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حظي‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الفعاليات،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬التوقعات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬ستشهد‭ ‬أعدادا‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬المشاركين‭ ‬بمختلف‭ ‬الفعاليات‭.‬

ويعد‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬ويستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬متضمنا‭ ‬مسابقات‭ ‬عدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬التراث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تميزت‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تاريخيا،‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬بارزا‭ ‬لصيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

وأقيمت‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬مسابقة‭ ‬السباحة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬حتى‭ ‬60‭ ‬عاما‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬مشاركا‭ ‬قسموا‭ ‬على‭ ‬فئتين‭ ‬مختلفتين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬العمر‭.‬

كذلك‭ ‬شهد‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭ ‬مسابقة‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬250‭ ‬بحارا‭ ‬يمثلون‭ ‬15‭ ‬فريقا‭.‬

وشاركت‭ ‬تلك‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬سباقين‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والثاني‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وقال‭ ‬الخلفان‭ ‬إن‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬هي‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬كتم‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬فيها‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬مفتوحا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المسابقة‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬وهي‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ (‬الحداق‭) ‬وهي‭ ‬فعالية‭ ‬تحظى‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬سنويا‭.‬

وأضاف‭ ‬الخلفان‭ ‬أن‭ ‬الموسم‭ ‬سيختتم‭ ‬بسباق‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬يشهد‭ ‬أيضا‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالموروث‭ ‬البحري‭.‬