انطلاق تدريبات سلة المحرق على صالة ((خليفة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بدأ الفريق الأول لكرة السلة بنادي المحرق تدريباته على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى ضمن المرحلة الأولى من الإعداد للموسم القادم 2024-2025، ويقود التدريبات المدرب حسين قاهري بمفرده حاليًا بانتظار تعيين المدربين المساعدين له، ويشارك في التدريبات 12 لاعبا بينهم محمد أمير وعلي حسين القادمان من نادي المنامة، وإلى جانبهم لاعبو فريق المحرق أمثال بدر عبدالله وباقر عيسى ومحمد ناصر ونادر علي ومحمود عباس وعدد من لاعبي فئة الشباب.
ويسعى نادي المحرق إلى إكمال تعاقداته في الفترة القادمة سواء مع لاعبين محليين أو محترفين، وكذلك على مستوى الطاقم الفني للفريق الأول.
من جانب آخر لجأ نادي المحرق إلى نقل تدريباته إلى صالة خليفة الرياضية بسبب عطل في أجهزة التكييف بصالة النادي التي تحتاج إلى صيانة، علمًا أن فرق الفئات أيضًا تتدرب حاليًا في احدى الصالات الرياضية بالمدارس الحكومية.
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