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انطلاق تدريبات سلة المحرق على صالة ((خليفة))

9/26/2024 7:15:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بدأ‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬تدريباته‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الإعداد‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬ويقود‭ ‬التدريبات‭ ‬المدرب‭ ‬حسين‭ ‬قاهري‭ ‬بمفرده‭ ‬حاليًا‭ ‬بانتظار‭ ‬تعيين‭ ‬المدربين‭ ‬المساعدين‭ ‬له،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬12‭ ‬لاعبا‭ ‬بينهم‭ ‬محمد‭ ‬أمير‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬القادمان‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المنامة،‭ ‬وإلى‭ ‬جانبهم‭ ‬لاعبو‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬أمثال‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬وباقر‭ ‬عيسى‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬ونادر‭ ‬علي‭ ‬ومحمود‭ ‬عباس‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭.‬

ويسعى‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬إكمال‭ ‬تعاقداته‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬سواء‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬محليين‭ ‬أو‭ ‬محترفين،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الطاقم‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭. ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬لجأ‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬تدريباته‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بسبب‭ ‬عطل‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬التكييف‭ ‬بصالة‭ ‬النادي‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬صيانة،‭ ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬فرق‭ ‬الفئات‭ ‬أيضًا‭ ‬تتدرب‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬الصالات‭ ‬الرياضية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭.‬

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