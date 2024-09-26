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شاهد: نتطلع في منظمة بريف إلى كتابة المزيد من النجاحات

9/26/2024 7:15:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصلت‭ ‬رحلة‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬لـ70‭ ‬يوما‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬محطتها‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السلوفينية‭ ‬ليوبليانا،‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88،‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬ WFC ‭ ‬27‭
‬يوم‭ ‬غد‭ ‬السبت‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتعكف‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬التنظيمية‭ ‬الأخيرة‭ ‬لإقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬إقامة‭ ‬8‭ ‬نزالات‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬16‭ ‬مقاتلا‭ ‬ومقاتلة‭ ‬يمثلون‭ ‬10‭ ‬دول،‭ ‬هي‭: ‬إيرلندا،‭ ‬كرواتيا،‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬البرازيل،‭ ‬ايطاليا،‭ ‬بولندا،‭ ‬ألمانيا،‭ ‬لتوانيا،‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك،‭ ‬واستونيا‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬تأتي‭ ‬وسط‭ ‬احتفالات‭ ‬المنظمة‭ ‬بالذكرى‭ ‬الثامنة‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬2016،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خططها‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس‭.‬

وقال‭ ‬شاهد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬تأسست‭ ‬برؤية‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وهي‭ ‬ماضية‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والأهداف‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬البحريني‭ ‬القوي‭ ‬على‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العالمية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تشكل‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشارا‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬تشكل‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العالمية‭ ‬الأكثر‭ ‬توسعا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المعمورة،‭ ‬وفقا‭ ‬للإحصائيات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المنظمة‭ ‬عبر‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬34‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬قارات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬البطولات‭ ‬من‭ ‬أرقام‭ ‬قياسية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬لتصبح‭ ‬لديها‭ ‬أكبر‭ ‬حصة‭ ‬تسويقية‭ ‬وإعلامية‭ ‬رياضية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬نجحت‭ ‬بريف‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬أسبوع‭ ‬ BRAVE ‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬أكبر‭ ‬مهرجان‭ ‬للرياضات‭ ‬القتالية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تنظيمه‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬دول‭ ‬هي‭: ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬صربيا،‭ ‬كولومبيا‭ ‬وباكستان،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنظيمها‭ ‬21‭ ‬حدثا‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬انتشار‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الهواة‭ ‬أو‭ ‬المحترفين‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬عقدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬المحطات‭ ‬الإعلامية‭ ‬ومحطات‭ ‬البث‭ ‬مثل‭ ‬ DAZN ‭ ‬و JIO ‭ ‬ TV ‭ ‬و Caze ‭ ‬ TV ‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير،‭ ‬التي‭ ‬استطاعت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬متاحة‭ ‬للمشاهدة‭ ‬في‭ ‬160‭ ‬دولة‭ ‬التي‭ ‬اجتازت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إطار‭ ‬مليار‭ ‬أسرة‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬أن‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬قادت‭ ‬تحالفات‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬والاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬وذلك‭ ‬لدعم‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الأحداث،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬اكتسابها‭ ‬الاعتراف‭ ‬الأولمبي‭ ‬لتكون‭ ‬ضمن‭ ‬الألعاب‭ ‬المندرجة‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬الأولمبية‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭.‬

وختم‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬رحلة‭ ‬70‭ ‬يوما‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬شارفت‭ ‬على‭ ‬الانتهاء،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬آخر‭ ‬محطتها‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬89‭ ‬بإسبانيا‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬الموعد‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬ضمن‭ ‬أسبوع‭ ‬ BRAVE ‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬الذي‭ ‬سيشهد‭ ‬كذلك‭ ‬إقامة‭ ‬بطول‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬الذي‭ ‬نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬ختام‭ ‬مميز‭ ‬لرزنامة‭ ‬المنظمة‭ ‬لعام‭ ‬2024‮»‬‭.‬

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