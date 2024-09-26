شاهد: نتطلع في منظمة بريف إلى كتابة المزيد من النجاحات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وصلت رحلة منظمة بريف البحرينية لـ70 يوما حول العالم إلى محطتها قبل الأخيرة في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، التي ستحتضن منافسات بطولة BRAVE CF 88، التي تنظمها منظمة بريف بالتعاون مع منظمة WFC 27
يوم غد السبت 28 سبتمبر الجاري.
وتعكف منظمة بريف على وضع اللمسات التنظيمية الأخيرة لإقامة هذا الحدث الذي يشهد إقامة 8 نزالات يشارك فيها 16 مقاتلا ومقاتلة يمثلون 10 دول، هي: إيرلندا، كرواتيا، سلوفينيا، البرازيل، ايطاليا، بولندا، ألمانيا، لتوانيا، البوسنة والهرسك، واستونيا.
من جهته، أكد رئيس منظمة بريف محمد شاهد أن هذه النسخة من بطولة BRAVE CF تأتي وسط احتفالات المنظمة بالذكرى الثامنة على تأسيسها في 23 سبتمبر 2016، مضيفا أن المنظمة تسعى من خلال خططها تحقيق المزيد من النجاحات التي تضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها منذ التأسيس.
وقال شاهد: «إن منظمة بريف منذ أن تأسست برؤية رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وهي ماضية إلى تنفيذ الخطط والأهداف التي من شأنها تعزيز الحضور البحريني القوي على رياضة فنون القتال المختلطة العالمية، من خلال بطولة BRAVE CF التي أصبحت تشكل واحدة من البطولات العالمية الأكثر انتشارا في العالم».
وتابع قائلا: «إن منظمة بريف البحرينية تشكل واحدة من منظمات فنون القتال المختلطة العالمية الأكثر توسعا في هذه المعمورة، وفقا للإحصائيات التي حققتها المنظمة عبر تنظيم بطولة BRAVE CF في 34 دولة في 5 قارات، إلى جانب ما حققته البطولات من أرقام قياسية على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وإفريقيا، لتصبح لديها أكبر حصة تسويقية وإعلامية رياضية».
وأضاف: «لقد نجحت بريف في تأسيس أسبوع BRAVE الدولي للقتال، الذي أصبح أكبر مهرجان للرياضات القتالية، حيث تم تنظيمه في 4 دول هي: مملكة البحرين، صربيا، كولومبيا وباكستان، إلى جانب تنظيمها 21 حدثا بالشراكة مع الشركات المحلية والإقليمية لتعزيز انتشار رياضة فنون القتال المختلطة سواء على مستوى الهواة أو المحترفين».
وأشار إلى أن منظمة بريف عقدت العديد من الصفقات مع أبرز المحطات الإعلامية ومحطات البث مثل DAZN و JIO TV و Caze TV وغيرها الكثير، التي استطاعت من خلالها أن تكون منافسات بطولة BRAVE CF متاحة للمشاهدة في 160 دولة التي اجتازت من خلاله إطار مليار أسرة.
وأوضح رئيس منظمة بريف أن منظمة بريف قادت تحالفات مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF والاتحاد الآسيوي لفنون القتال المختلطة، وذلك لدعم استضافة وتنظيم الأحداث، إلى جانب جهودها في تطوير هذه الرياضة والسعي نحو اكتسابها الاعتراف الأولمبي لتكون ضمن الألعاب المندرجة في الدورات الأولمبية خلال المرحلة القادمة.
وختم حديثه قائلا: «إن رحلة 70 يوما حول العالم شارفت على الانتهاء، حيث ستكون آخر محطتها بطولة BRAVE CF 89 بإسبانيا يوم 19 أكتوبر المقبل. كما أن مملكة البحرين ستكون على الموعد مع عودة بطولة BRAVE CF في 13 ديسمبر ضمن أسبوع BRAVE الدولي للقتال، الذي سيشهد كذلك إقامة بطول آسيا لفنون القتال المختلطة، الذي نتطلع من خلالها إلى ختام مميز لرزنامة المنظمة لعام 2024».
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