اتحاد اليد يوزع المناصب الإدارية للمجلس الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ترأس علي إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة مساء يوم الأربعاء بحضور جميع أعضاء المجلس الحاصل على تزكية الجمعية العمومية للدورة الانتخابية 204-2028.
ورحب رئيس الاتحاد بالتشكيل الجديد لمجلس الإدارة مهنئاً تزكيتهم وحصولهم على ثقة الجمعية العمومية، مقدماً الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم طوال الدورة الماضية، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للأعضاء الجدد في خدمة الرياضة البحرينية، والعمل الجاد من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة وتطويرها عبر تفعيل الشراكة الدائمة والتعاون القائم مع الجهات الرياضية في المملكة.
وتم خلال الاجتماع توزيع المناصب الإدارية لأعضاء المجلس، حيث أسندت رئاسة لجنة المنتخبات إلى رئيس الاتحاد، فيما سيكون د. خالد الحيدان نائباَ أولاً لرئيس الاتحاد ويتولى رئاسة لجنة التسويق، د. عبدالله العباسي النائب الثاني، رئيس لجنة المسابقات، مجدي ميرزا أمين السر العام عضو اللجنة الفنية الخليجية، يوسف العشيري رئيس اللجنة المالية، زهراء باقر رئيسة النشاط النسائي والفعاليات، خالد فلامرزي رئيس لجنة التدريب والتطوير.
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