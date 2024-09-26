اتحاد اليد يوزع المناصب الإدارية للمجلس الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ترأس‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بحضور‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬تزكية‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬204‭-‬2028‭.‬

ورحب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالتشكيل‭ ‬الجديد‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬مهنئاً‭ ‬تزكيتهم‭ ‬وحصولهم‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬مقدماً‭ ‬الشكر‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السابقين‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬طوال‭ ‬الدورة‭ ‬الماضية،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للأعضاء‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬وتطويرها‭ ‬عبر‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬الدائمة‭ ‬والتعاون‭ ‬القائم‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬توزيع‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬حيث‭ ‬أسندت‭ ‬رئاسة‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬فيما‭ ‬سيكون‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬الحيدان‭ ‬نائباَ‭ ‬أولاً‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬ويتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬لجنة‭ ‬التسويق،‭ ‬د‭. ‬عبدالله‭ ‬العباسي‭ ‬النائب‭ ‬الثاني،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات،‭ ‬مجدي‭ ‬ميرزا‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬الخليجية،‭ ‬يوسف‭ ‬العشيري‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية،‭ ‬زهراء‭ ‬باقر‭ ‬رئيسة‭ ‬النشاط‭ ‬النسائي‭ ‬والفعاليات،‭ ‬خالد‭ ‬فلامرزي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭.‬