انطلاق منافسات الكريكت وتتويج أبطال البادل في دورة الألعاب المدرسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اشدت‭ ‬المنافسات‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الثالث‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬خططها‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬واكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬ولغاية‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ (‬أولاد‭) ‬فازت‭ ‬مدرسة‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بنتيجة‭ ‬41‭ ‬مقابل‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اثبت‭ ‬فيها‭ ‬لاعبو‭ ‬احمد‭ ‬العمران‭ ‬تفوقا‭ ‬واضحا،‭ ‬فيما‭ ‬نجح‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬النعيم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منافسهم‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬وجاءت‭ ‬النتيجة‭ ‬32‭ ‬مقابل‭ ‬26‭ ‬نقطة‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬توج‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬البادل‭ (‬أولاد‭ ‬وبنات‭)‬،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البنات‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬برايتس،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الأولاد‭ ‬فازت‭ ‬مدرسة‭ ‬المعارف‭ ‬الحديثة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬متفوقة‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬البيان‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

كما‭ ‬انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬الكريكت‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الإثارة‭ ‬على‭ ‬أشدها‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬نظراً‭ ‬الى‭ ‬رغبة‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬علو‭ ‬كعبها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬المثيرة‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬تأخذ‭ ‬طابع‭ ‬الانتشار‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬البحرين،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تهدف‭ ‬اليه‭ ‬الدورة‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬معتركاً‭ ‬تنافسيا‭ ‬يكشف‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬لتشكيل‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬القتال‭ ‬فئة‭ ‬الأولاد‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬45‭ ‬حقق‭ ‬يوسف‭ ‬قمبر‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ (‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬امير‭ ‬حارس‭ (‬مدرسة‭ ‬النور‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬سيد‭ ‬جعفر‭ (‬مدرسة‭ ‬الروابي‭).‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬59‭ ‬أحرز‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬مرتضى‭ ‬محمد‭ (‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭)‬،‭ ‬وجاء‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬يوسف‭ ‬البن‭ ‬تاجي‭ (‬مدرسة‭ ‬المعارف‭) ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬صالح‭ ‬احمد‭ (‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الرابع‭ ‬سلمان‭ ‬شبيب‭ (‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭).‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬68،‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محمد‭ (‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭) ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬محمد‭ ‬اسامه‭ (‬مدرسة‭ ‬لؤلؤة‭ ‬الخليج‭)‬،

أما‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬78‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬حسين‭ ‬جمعة‭ (‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭) ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ (‬مدرسة‭ ‬التعاون‭).‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬منافسات‭ ‬البنات‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬42،‭ ‬حققت‭ ‬الاول‭ ‬تالا‭ ‬قصي‭ (‬مدرسة‭ ‬اميمة‭) ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬اسيا‭ ‬حسن‭ ‬سعد‭ (‬مدرسة‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬52‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬حصة‭ ‬خالد‭ (‬مدرسة‭ ‬البيان‭) ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فرح‭ ‬ابراهيم‭ (‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭) ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ملاك‭ ‬عبدالرضا‭ (‬مدرسة‭ ‬المعارف‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬ثاجبة‭ ‬سليم‭ (‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭).‬

أما‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬59،‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬يارا‭ ‬إياد‭ (‬مدرسة‭ ‬الشويفات‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ملاك‭ ‬سيد‭ (‬مدرسة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬68‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬حليمة‭ ‬غنيم‭ (‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عائشة‭ ‬جاسم‭ (‬مدرسة‭ ‬النور‭).‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬وصالات‭ ‬متعددة،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬صالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬منافسات‭ ‬السلة،‭ ‬وصالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬وتستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬منافسات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العاب‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬والعاب‭ ‬القوى،‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬والشطرنج،‭ ‬والريشة،‭ ‬والتايكوندو،‭ ‬والجودو،‭ ‬والكريكت،‭ ‬فيما‭ ‬تستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬منافسات‭ ‬السباحة،‭ ‬ومنافسات‭ ‬المبارزة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم،‭ ‬ومنافسات‭ ‬التنس‭ ‬الأرضي‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬جامعة‭ ‬البوليتكنك،‭ ‬ومنافسات‭ ‬الجمباز‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الجمباز‭ ‬بسند،‭ ‬والدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬الجزيرة،‭ ‬والبادل‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬البادل،‭ ‬والابحار‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭.‬