Friday, 27 September 2024 03:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق منافسات الكريكت وتتويج أبطال البادل في دورة الألعاب المدرسية

9/26/2024 7:15:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اشدت‭ ‬المنافسات‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الثالث‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬خططها‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬واكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬ولغاية‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ (‬أولاد‭) ‬فازت‭ ‬مدرسة‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بنتيجة‭ ‬41‭ ‬مقابل‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اثبت‭ ‬فيها‭ ‬لاعبو‭ ‬احمد‭ ‬العمران‭ ‬تفوقا‭ ‬واضحا،‭ ‬فيما‭ ‬نجح‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬النعيم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬منافسهم‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬وجاءت‭ ‬النتيجة‭ ‬32‭ ‬مقابل‭ ‬26‭ ‬نقطة‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬توج‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬البادل‭ (‬أولاد‭ ‬وبنات‭)‬،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البنات‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬برايتس،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الأولاد‭ ‬فازت‭ ‬مدرسة‭ ‬المعارف‭ ‬الحديثة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬متفوقة‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬البيان‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

كما‭ ‬انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬الكريكت‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الإثارة‭ ‬على‭ ‬أشدها‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬نظراً‭ ‬الى‭ ‬رغبة‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬علو‭ ‬كعبها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬المثيرة‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬تأخذ‭ ‬طابع‭ ‬الانتشار‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬البحرين،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تهدف‭ ‬اليه‭ ‬الدورة‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬معتركاً‭ ‬تنافسيا‭ ‬يكشف‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬لتشكيل‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬القتال‭ ‬فئة‭ ‬الأولاد‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬45‭ ‬حقق‭ ‬يوسف‭ ‬قمبر‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ (‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬امير‭ ‬حارس‭ (‬مدرسة‭ ‬النور‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬سيد‭ ‬جعفر‭ (‬مدرسة‭ ‬الروابي‭).‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬59‭ ‬أحرز‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬مرتضى‭ ‬محمد‭ (‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭)‬،‭ ‬وجاء‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬يوسف‭ ‬البن‭ ‬تاجي‭ (‬مدرسة‭ ‬المعارف‭) ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬صالح‭ ‬احمد‭ (‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭)‬،‭ ‬والمركز‭ ‬الرابع‭ ‬سلمان‭ ‬شبيب‭ (‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭).‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬68،‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محمد‭ (‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭) ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬محمد‭ ‬اسامه‭ (‬مدرسة‭ ‬لؤلؤة‭ ‬الخليج‭)‬،

أما‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬78‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬حسين‭ ‬جمعة‭ (‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭) ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬محمد‭ ‬جعفر‭ (‬مدرسة‭ ‬التعاون‭).‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬منافسات‭ ‬البنات‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬42،‭ ‬حققت‭ ‬الاول‭ ‬تالا‭ ‬قصي‭ (‬مدرسة‭ ‬اميمة‭) ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬اسيا‭ ‬حسن‭ ‬سعد‭ (‬مدرسة‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬52‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬حصة‭ ‬خالد‭ (‬مدرسة‭ ‬البيان‭) ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فرح‭ ‬ابراهيم‭ (‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭) ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ملاك‭ ‬عبدالرضا‭ (‬مدرسة‭ ‬المعارف‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬ثاجبة‭ ‬سليم‭ (‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭).‬

أما‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬59،‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬يارا‭ ‬إياد‭ (‬مدرسة‭ ‬الشويفات‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ملاك‭ ‬سيد‭ (‬مدرسة‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬68‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬حليمة‭ ‬غنيم‭ (‬مدرسة‭ ‬الرفاع‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عائشة‭ ‬جاسم‭ (‬مدرسة‭ ‬النور‭).‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬وصالات‭ ‬متعددة،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬صالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬منافسات‭ ‬السلة،‭ ‬وصالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬وتستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية‭ ‬منافسات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العاب‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬والعاب‭ ‬القوى،‭ ‬وتنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬والشطرنج،‭ ‬والريشة،‭ ‬والتايكوندو،‭ ‬والجودو،‭ ‬والكريكت،‭ ‬فيما‭ ‬تستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬منافسات‭ ‬السباحة،‭ ‬ومنافسات‭ ‬المبارزة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬أم‭ ‬الحصم،‭ ‬ومنافسات‭ ‬التنس‭ ‬الأرضي‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬جامعة‭ ‬البوليتكنك،‭ ‬ومنافسات‭ ‬الجمباز‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الجمباز‭ ‬بسند،‭ ‬والدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬الجزيرة،‭ ‬والبادل‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬البادل،‭ ‬والابحار‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭.‬

MENAFN26092024000055011008ID1108721132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث