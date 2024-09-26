انطلاق منافسات الكريكت وتتويج أبطال البادل في دورة الألعاب المدرسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اشدت المنافسات ضمن دورة الألعاب المدرسية السادسة في يومها الثالث التي تنظمها اللجنة الأولمبية البحرينية ضمن خططها لتطوير القطاع الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية في مملكة البحرين وذلك خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري ولغاية 3 أكتوبر المقبل.
وعلى صعيد منافسات كرة اليد (أولاد) فازت مدرسة أحمد العمران على مدرسة عيسى بن علي بنتيجة 41 مقابل 25 في مباراة اثبت فيها لاعبو احمد العمران تفوقا واضحا، فيما نجح فريق مدرسة النعيم في تحقيق نتيجة الفوز على منافسهم فريق مدرسة الشيخ خليفة وجاءت النتيجة 32 مقابل 26 نقطة.
في حين توج المدير التنفيذي للعمليات باللجنة الأولمبية أحمد عبدالغفار الفائزين في ختام منافسات لعبة البادل (أولاد وبنات)، وجاء في المركز الأول على مستوى البنات فريق مدرسة برايتس، فيما جاء فريق مدرسة الشيخة حصة في المركز الثاني، وعلى مستوى الأولاد فازت مدرسة المعارف الحديثة بالمركز الأول، متفوقة على فريق مدرسة البيان التي حلت في المركز الثاني.
كما انطلقت أمس منافسات لعبة الكريكت التي شهدت منافسة قوية ويتوقع أن تكون الإثارة على أشدها في الأيام المقبلة، نظراً الى رغبة المدارس في إثبات علو كعبها في هذه اللعبة المثيرة والتي بدأت تأخذ طابع الانتشار في مدارس البحرين، وهذا ما تهدف اليه الدورة حيث تعد معتركاً تنافسيا يكشف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب لتشكيل قاعدة قوية في المستقبل.
وفي منافسات القتال فئة الأولاد وزن تحت 45 حقق يوسف قمبر المركز الأول من (مدرسة عبدالرحمن كانو)، والمركز الثاني امير حارس (مدرسة النور)، والمركز الثالث سيد جعفر (مدرسة الروابي).
وفي منافسات وزن تحت 59 أحرز المركز الاول مرتضى محمد (مدرسة مدينة حمد)، وجاء المركز الثاني من نصيب يوسف البن تاجي (مدرسة المعارف) والمركز الثالث صالح احمد (مدرسة الشيخ عيسى بن علي)، والمركز الرابع سلمان شبيب (مدرسة مدينة حمد).
وعلى مستوى وزن تحت 68، احتل المركز الاول عبدالعزيز محمد (مدرسة الرفاع) والمركز الثاني محمد اسامه (مدرسة لؤلؤة الخليج)،
أما وزن تحت 78 فقد جاء في المركز الأول حسين جمعة (مدرسة الشيخ عيسى بن علي) والمركز الثاني من نصيب محمد جعفر (مدرسة التعاون).
وعلى مستوى منافسات البنات فقد جاءت النتائج على النحو التالي:
في وزن تحت 42، حققت الاول تالا قصي (مدرسة اميمة) والمركز الثاني اسيا حسن سعد (مدرسة العهد الزاهر)، وفي وزن تحت 52 جاءت في المركز الاول حصة خالد (مدرسة البيان) وفي المركز الثاني فرح ابراهيم (مدرسة الرفاع) وفي المركز الثالث ملاك عبدالرضا (مدرسة المعارف)، وفي المركز الرابع ثاجبة سليم (مدرسة الرفاع).
أما وزن تحت 59، فقد جاء في المركز الاول يارا إياد (مدرسة الشويفات)، وفي المركز الثاني ملاك سيد (مدرسة الشيخة حصة)، وفي وزن تحت 68 جاء في المركز الاول حليمة غنيم (مدرسة الرفاع)، وفي المركز الثاني عائشة جاسم (مدرسة النور).
يذكر أن منافسات البطولة على ملاعب وصالات متعددة، حيث تستضيف صالة أم الحصم لكرة السلة منافسات السلة، وصالة أم الحصم لكرة اليد منافسات كرة اليد، وتستضيف مدينة عيسى الرياضية منافسات كل من العاب الكرة الطائرة الشاطئية، والعاب القوى، وتنس الطاولة، والشطرنج، والريشة، والتايكوندو، والجودو، والكريكت، فيما تستضيف مدينة خليفة منافسات السباحة، ومنافسات المبارزة على صالة أم الحصم، ومنافسات التنس الأرضي على ملاعب جامعة البوليتكنك، ومنافسات الجمباز على صالة الجمباز بسند، والدراجات الهوائية على شاطئ الجزيرة، والبادل على صالة البادل، والابحار على شاطئ بلاج الجزائر.
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