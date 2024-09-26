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تبرئة ياباني ثمانيني أمضى نصف قرن بانتظار تنفيذ حكم الإعدام

9/26/2024 7:13:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برئ الياباني إيواو هاكامادا البالغ 88 عاما أمس، من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص كان قد أدين بارتكابها سنة 1968 وأمضى بسببها 46 عاما منتظرا تنفيذ حكم الإعدام في حقه.
وبعد دقائق قليلة من صدور الحكم في هذه القضية الاستثنائية، صورت وسائل الإعلام اليابانية الرجل العجوز وهو يغادر موقع سكنه. وكان السجين الذي أمضى أكبر عدد من السنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في العالم، منهكا جسديا وعقليا بسبب ما يقرب من خمسة عقود أمضاها فيما يعرف بـ «رواق الموت»، ولم يحضر جلسة الاستماع في شيزوكا القريبة من المكان الذي يعيش فيه.
وكان إيواو هاكامادا، وهو ملاكم سابق أصبح موظفا في شركة متخصصة في تصنيع الميسو (فول الصويا المخمر)، قد اتهم بقتل رئيسه وثلاثة أفراد من عائلة الأخير في عام 1966، وحكم عليه بالإعدام بعد عامين. لكن وفي ختام محاكمة المراجعة هذه، شكك القاضي جديا في صحة التحقيق. وقال «قررت المحكمة أن ثلاثة عناصر من الأدلة لفقت للإشارة إلى أن المتهم هو مرتكب الجريمة. وباستبعاد هذه العناصر، فإن العناصر الأخرى ضده ليست كافية لإثبات إدانته».

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