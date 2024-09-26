تبرئة ياباني ثمانيني أمضى نصف قرن بانتظار تنفيذ حكم الإعدام

(MENAFN
- Al-Anbaa)
برئ الياباني إيواو هاكامادا البالغ 88 عاما أمس، من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص كان قد أدين بارتكابها سنة 1968 وأمضى بسببها 46 عاما منتظرا تنفيذ حكم الإعدام في حقه.
وبعد دقائق قليلة من صدور الحكم في هذه القضية الاستثنائية، صورت وسائل الإعلام اليابانية الرجل العجوز وهو يغادر موقع سكنه. وكان السجين الذي أمضى أكبر عدد من السنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في العالم، منهكا جسديا وعقليا بسبب ما يقرب من خمسة عقود أمضاها فيما يعرف بـ «رواق الموت»، ولم يحضر جلسة الاستماع في شيزوكا القريبة من المكان الذي يعيش فيه.
وكان إيواو هاكامادا، وهو ملاكم سابق أصبح موظفا في شركة متخصصة في تصنيع الميسو (فول الصويا المخمر)، قد اتهم بقتل رئيسه وثلاثة أفراد من عائلة الأخير في عام 1966، وحكم عليه بالإعدام بعد عامين. لكن وفي ختام محاكمة المراجعة هذه، شكك القاضي جديا في صحة التحقيق. وقال «قررت المحكمة أن ثلاثة عناصر من الأدلة لفقت للإشارة إلى أن المتهم هو مرتكب الجريمة. وباستبعاد هذه العناصر، فإن العناصر الأخرى ضده ليست كافية لإثبات إدانته».
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