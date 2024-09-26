Friday, 27 September 2024 03:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أول عملية جراحية عابرة للقارات

9/26/2024 7:13:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى طبيب جراح أول عملية إزالة ورم في الكلى عابرة للقارات في العالم بنجاح، وذلك بواسطة جراحة روبوتية.
وتمكن الجراح من إجراء العملية من بوردو في فرنسا لرجل يبلغ من العمر 37 عاما يعاني من ورم في الكلى في العاصمة الصينية بكين.
وعلى مسافة أكثر من 8000 كيلومتر بين الطبيب والمريض، تمكن د.ألبرتو بريدا، رئيس قسم جراحة المسالك البولية والأورام وفريق جراحة زراعة الكلى في مؤسسة Fundació Puigvert في برشلونة، من إزالة الورم الذي بلغ حجمه 3.5 سم.
وأجريت العملية يوم الأربعاء 11 الجاري، وهي الأولى من نوعها في العالم. وقد تمكن المريض من مغادرة المستشفى بعد ثلاثة أيام، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية على موقعها الالكتروني أمس، نقلا عن صحيفة «إندبندنت».

MENAFN26092024000130011022ID1108721079

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث