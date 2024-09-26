أول عملية جراحية عابرة للقارات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أجرى طبيب جراح أول عملية إزالة ورم في الكلى عابرة للقارات في العالم بنجاح، وذلك بواسطة جراحة روبوتية.
وتمكن الجراح من إجراء العملية من بوردو في فرنسا لرجل يبلغ من العمر 37 عاما يعاني من ورم في الكلى في العاصمة الصينية بكين.
وعلى مسافة أكثر من 8000 كيلومتر بين الطبيب والمريض، تمكن د.ألبرتو بريدا، رئيس قسم جراحة المسالك البولية والأورام وفريق جراحة زراعة الكلى في مؤسسة Fundació Puigvert في برشلونة، من إزالة الورم الذي بلغ حجمه 3.5 سم.
وأجريت العملية يوم الأربعاء 11 الجاري، وهي الأولى من نوعها في العالم. وقد تمكن المريض من مغادرة المستشفى بعد ثلاثة أيام، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية على موقعها الالكتروني أمس، نقلا عن صحيفة «إندبندنت».
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