التحقيق في أسباب حريق التهم محلات سجاد وإسفنج في الصناعية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فتحت قوة الإطفاء تحقيقا للوقوف على أسباب حريق التهم عدة محلات تجارية في صناعية الجهراء.
وقالت قوة الإطفاء ان عددا من فرقها توجهت فور تلقي بلاغ بالحادث وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب دون إصابات تذكر. وأشارت إلى ان الحريق شب في محلات لبيع السجاد والإسفنج بصناعية الجهراء. تواجد بموقع الحريق رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة العميد أحمد هايف حمود.
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