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التحقيق في أسباب حريق التهم محلات سجاد وإسفنج في الصناعية

9/26/2024 7:13:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فتحت قوة الإطفاء تحقيقا للوقوف على أسباب حريق التهم عدة محلات تجارية في صناعية الجهراء.
‏وقالت قوة الإطفاء ان عددا من فرقها توجهت فور تلقي بلاغ بالحادث وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب دون إصابات تذكر. وأشارت إلى ان الحريق شب في محلات لبيع السجاد والإسفنج بصناعية الجهراء. ‏تواجد بموقع الحريق رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة العميد أحمد هايف حمود.

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