منى ونيللي في الست للمرة الأولى

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تواصل صُناع فيلم
«الست» الذي تقوم ببطولته الفنانة
منى زكي وتجسد فيه شخصية «كوكب الشرق» أم كلثوم، مع الفنانة نيللي كريم للمشاركة في الفيلم، وذلك لظهورها كضيف شرف، ليكون العمل الأول الذي تلتقي فيه النجمتان طوال مشوارهما الفني، بحسب مجلة «لها».
وكانت نيللي ومنى قد عملتا معا في مسلسل «نمرة اتنين»، الذي عرض عام 2020، لكنهما لم تلتقيا في أي مشهد، حيث كان المسلسل عبارة عن حكايات منفصلة وكانت كل نجمة منهما تجسد بطولة حكاية مختلفة. ويتناول فيلم «الست» السيرة الذاتية لأم كلثوم، وهو تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
وكانت نيللي قد شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «فراولة»، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي وشارك في العمل: شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم.
أما منى زكي فعرض لها مؤخرا في السينما فيلم «رحلة 404»، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ومعها في البطولة: محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، وتم ترشيح العمل للمشاركة في جائزة الأوسكار.
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