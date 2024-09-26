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منى ونيللي في الست للمرة الأولى

9/26/2024 7:13:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصل صُناع فيلم «الست» الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي وتجسد فيه شخصية «كوكب الشرق» أم كلثوم، مع الفنانة نيللي كريم للمشاركة في الفيلم، وذلك لظهورها كضيف شرف، ليكون العمل الأول الذي تلتقي فيه النجمتان طوال مشوارهما الفني، بحسب مجلة «لها».
وكانت نيللي ومنى قد عملتا معا في مسلسل «نمرة اتنين»، الذي عرض عام 2020، لكنهما لم تلتقيا في أي مشهد، حيث كان المسلسل عبارة عن حكايات منفصلة وكانت كل نجمة منهما تجسد بطولة حكاية مختلفة. ويتناول فيلم «الست» السيرة الذاتية لأم كلثوم، وهو تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
وكانت نيللي قد شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «فراولة»، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي وشارك في العمل: شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم.
أما منى زكي فعرض لها مؤخرا في السينما فيلم «رحلة 404»، تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ومعها في البطولة: محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، وتم ترشيح العمل للمشاركة في جائزة الأوسكار.

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