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بالفيديو ياهل عود الوجع الإنساني بشكل ساخر

9/26/2024 7:13:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
متعة الأعمال المسرحية أنها تلامس بأحداثها وبشكل ساخر العديد من القضايا الاجتماعية بحكم أن الفن هو الأقوى تأثيرا، ويبدو أن «قروب المانع» للنجم مبارك المانع استهوتهم تلك النوعية من الأعمال فهم من القلائل الذين يتمسكون بأن تلامس مسرحياتهم قضايا اجتماعية لا تخلو من الإسقاطات السياسية، بحكم أنها أقوى تأثيرا، وبإمكانها توصيل المعلومة بسلاسة إلى المتلقي والحكومة على حد سواء.
وللأمانة لقد نجحوا في ذلك بصورة كبيرة، فهم لا يقدمون الضحك من أجل الضحك لكنهم يقدمون الضحك الهادف من منطلق مقولة «شر البلية ما يضحك»، وهذا ما شاهدته في أعمالهم الأخيرة، وتحديدا في مسرحيتي «الشحاتين» و«مولانا»، والآن تعرض لهم وبنجاح كبير على مسرح «جمعية شرق» المسرحية الكوميدية «ياهل عود» من إنتاج الاخوين مشاري وشملان المجيبل، إشراف عام: مبارك المانع، تأليف وإخراج: محمد الحملي، وبطولة النجوم: مبارك المانع وأسامة المزيعل ومشاري المجيبل وشملان المجيبل وبشار الجزاف وغدير حسن وأسرار الدوسري ومشعل المجيبل وصالح الفيلكاوي وراشد محمد.
المسرحية سبق أن شارك بها محمد الحملي قبل 14 عاما في مهرجان المسرح للشباب في الدوحة، وكانت بعنوان «الحضانة»، وحصدت وقتها 7 جوائز ليتم نقلها من المسرح النوعي إلى الجماهيري تحت عنوان «ياهل عود»، حيث يقدمها الحملي «عراب جيل المسرحيين الشباب» برؤية فنية وإخراجية جديدة.
تدور قصة العرض في قالب اجتماعي إنساني، حول حضانة لا توجد فيها أطفال صغار فكلهم كبار في العمر، ونشاهد مهندسا شابا (مبارك المانع) يعاني من ظلم بعض أصحاب النفوذ الذين أبعدوه عن المنصب الذي يستحقه واختاروا له خاتمة تعيسه بأن وضعوه في حضانة تضم الكثيرين مثله من الشباب الذين استسلموا للأمر الواقع ورضوا بأن يعيشوا كالأطفال، ويحاول هذا المهندس أن يقنع زملائه في الحضانة بأن يتمردوا على معيشتهم داخل الحضانة، وعلى المدرس (بشار الجزاف) المتحكم فيهم بالقوة لكنه يفشل في ذلك، فيحاول الهرب مرارا وتكرارا من الحضانة ولا ينجح، ليجد نفسه متهما في قضية أخلاقية مع احدى الفتيات وهو بريء منها، وأمام الضغط يرضخ للأمر الواقع ويستسلم ويقنع نفسه بأنه طفل مثل باقي أطفال الحضانة، وان العناد لن يجني من ورائه سوى المهانة، وهنا نجد أنفسنا أمام قضية يلتقي فيها الأدب بالتحليل النفسي، فالعمل عميق في قصته وطرحه، ويرمز إلى أن من يحب الخير ويقول الصدق «ينداس» بالأقدام، أما المنافق فيوضع على الرأس.
قدم محمد الحملي عملا جميلا متكاملا يحمل العديد من الاسقاطات السياسية، بعضها على أوضاع مؤلمة، والآخر ينقل نبض الشارع ومعاناته، كما أن العمل متميز من ناحية الديكور والأزياء والاضاءة، وفيه متعة بصرية بمعنى الكلمة، وسبق لي أن حضرت البروفات الأولى للمسرحية وشاهدت المجهود الكبير الذي بذله الحملي مع الفنانين، وكعادة أعماله احتوت المسرحية على الكثير من المشاهد الغنائية والعزف الموسيقي والذي تفوق فيه مشاري المجيبل، كما قدم الحملي تقليدا لبعض المشاهد بشكل ساخر من أعمال فنية شهيرة مثل مسرحية «البيت المسكون» لعبدالعزيز المسلم ومشهد تقليد موسيقى أفلام رعاة البقر الشهيرة وغيره من المشاهد المضحكة التي تفاعل معها الجمهور.
أما عن أداء الممثلين، فقد كان أداؤهم رائعا وتحركهم مدروسا على خشبة المسرح، فقد تفوق مبارك المانع على نفسه وجسد شخصية المهندس المضطهد الذي يعاني من الظلم، ونقل لنا بتمكن شديد معاناته مع أشكال القمع الاجتماعي التي يتعرض لها.
أما أسامة المزيعل في التعاون الثالث له مع «قروب المانع» فهو «غول» على خشبة المسرح، ويمتلك حضورا طاغيا يؤكد كل مرة انه ممثل من العيار الثقيل، وبالنسبة لمشاري المجيبل والذي أشعر انه وجد نفسه مع «قروب المانع» فهو طاقة فنية كبيرة «ما شاء الله»، وسبق أن فاز بجائزة «أفضل ممثل» عن نفس العمل في نسخته القديمة «الحضانة»، فمشاري أمتعنا بحضوره وعزفه وغنائه، وكان من عوامل نجاح العرض، ونفس الشيء ينطبق على شقيقه النجم الموهوب شملان المجيبل والذي لعب شخصية «ياهل من يهال الحضانة» يمر بمعاناة كباقي زملائه، وقدم المشاهد الجادة بصورة مميزة وتفاعل معه الحضور.
وجسد بشار الجزاف شخصية المدرس المتحكم في «يهال الحضانة» بشكل جميل ومقنع، ومارس أسلوب القهر النفسي على الجميع بشكل رائع، كما جسدت غدير حسن وأسرار الدوسري دوريهما ببراعة، ونالتا استحسان الجمهور، وشكلا «دويتو» متناغما في أكثر من مشهد، كذلك أجاد صالح الفيلكاوي ومشعل المجيبل في تجسيد شخصيتهما على المسرح ببساطة وعفوية شديدة.
في النهاية، مسرحية «ياهل عود» تستحق المشاهدة، فهي تقدم الوجع الإنساني بشكل ساخر.

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