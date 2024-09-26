351 مليون دينار سيولة البورصة في أسبوع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شريف حمدي
مع عودة الزخم الشرائي لأسهم السوق الرئيسي الذي يضم الشركات المتوسطة والصغيرة المدرجة ببورصة الكويت، حققت القيمة السوقية مكاسب بنهاية الأسبوع بلغت 147 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 42.55 مليار دينار ارتفاعا من 42.41 مليار دينار بنسبة ارتفاع 0.3%.
وجاء هذا الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي مع زيادة وتيرة الاقبال على هذه النوعية من الاسهم في ظل تراجع حركة الأسهم القيادية التي تشكل القوام الاساسي للسوق الأول.
واتسمت حركة سوق الأسهم بالتباين على مدار جلسات الأسبوع، إذ استهل تعاملاته على انخفاض طفيف للقيمة السوقية بقيمة 13 مليون دينار جراء عمليات بيع لجني الارباح، واستمر جنوح السوق للتراجع في الجلسة التالية لتسجل القيمة السوقية خسائر بنحو 77 مليون دينار.
فيما عادت شاشات التداول تكتسي باللون الأخضر في جلسة الثلاثاء التي انتهت تعاملاتها بمكاسب سوقية 70 مليون دينار، أما جلسة الاربعاء فشهدت اكبر المكاسب السوقية خلال الأسبوع بنحو 202 مليون دينار، ومع انتهاء جلسات الأسبوع أمس الخميس، جنحت البورصة للتراجع بشكل جماعي على مستوى كل المؤشرات لتسجل خسائر بنحو 35 مليون دينار، لتنتهي جلسات الأسبوع على مكاسب بشكل عام.
أما السيولة الأسبوعية فارتفعت بنسبة 16% بمحصلة اجمالية 351 مليون دينار بمتوسط يومي 70.5 مليون دينار مقابل 304 ملايين دينار بمتوسط يومي 76 مليون دينار الأسبوع الماضي، علما أن جلسات الاسبوع المنتهي أمس اكتملت في المقابل اقتصرت جلسات الأسبوع الذي سبقه على 4 فقط نظرا لتعطل السوق بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وكان لافتا، استمرار تمركز السيولة حول اسهم ايفا وبيتك وانوفست والوطني وارزان ومينا وعقارات الكويت، واغلبها من اسهم السوق الرئيسي.
وارتفعت احجام التداول بنهاية الاسبوع بشكل لافت جراء الاقبال الكبير على الاسهم المتوسطة والصغيرة، وذلك بنسبة 44% بعد تداول 2.098 مليار سهم مقابل 1.458 مليار سهم الأسبوع الماضي.
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في اداء مؤشراتها، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بقدر ضئيل بنقطة واحدة ليصل إلى 7789 نقطة مقابل 7790 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 0.01%، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ123 نقطة ليصل إلى 6271 نقطة مقابل 6148 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 2%، وارتفع مؤشر السوق العام بـ 25 نقطة ليصل إلى 7197 نقطة مقابل 7172 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 0.3%.
وفي سياق آخر، ارتفعت قيمة ملكيات الاجانب بأسهم السوق الأول إلى 5.23 مليارات دينار ارتفاعا من 5.20 مليارات الاسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 0.6%، وبذلك يستمر ارتفاع القيمة للأسبوع الثاني على التوالي.
ووفقا لبيانات البورصة في 25 سبتمبر الجاري ارتفعت ملكيات الاجانب في 12 سهما، فيما تراجعت نسب التملك في اسهم 8 شركات، واستقرت في 14 شركة، ويتضح من هذه الحركة التوجه الشرائي للأجانب على اسهم السوق الأول رغم النشاط اللافت على اسهم السوق الرئيسي في هذه المرحلة.
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