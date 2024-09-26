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351 مليون دينار سيولة البورصة في أسبوع

9/26/2024 7:13:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
مع عودة الزخم الشرائي لأسهم السوق الرئيسي الذي يضم الشركات المتوسطة والصغيرة المدرجة ببورصة الكويت، حققت القيمة السوقية مكاسب بنهاية الأسبوع بلغت 147 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 42.55 مليار دينار ارتفاعا من 42.41 مليار دينار بنسبة ارتفاع 0.3%.
وجاء هذا الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي مع زيادة وتيرة الاقبال على هذه النوعية من الاسهم في ظل تراجع حركة الأسهم القيادية التي تشكل القوام الاساسي للسوق الأول.
واتسمت حركة سوق الأسهم بالتباين على مدار جلسات الأسبوع، إذ استهل تعاملاته على انخفاض طفيف للقيمة السوقية بقيمة 13 مليون دينار جراء عمليات بيع لجني الارباح، واستمر جنوح السوق للتراجع في الجلسة التالية لتسجل القيمة السوقية خسائر بنحو 77 مليون دينار.
فيما عادت شاشات التداول تكتسي باللون الأخضر في جلسة الثلاثاء التي انتهت تعاملاتها بمكاسب سوقية 70 مليون دينار، أما جلسة الاربعاء فشهدت اكبر المكاسب السوقية خلال الأسبوع بنحو 202 مليون دينار، ومع انتهاء جلسات الأسبوع أمس الخميس، جنحت البورصة للتراجع بشكل جماعي على مستوى كل المؤشرات لتسجل خسائر بنحو 35 مليون دينار، لتنتهي جلسات الأسبوع على مكاسب بشكل عام.
أما السيولة الأسبوعية فارتفعت بنسبة 16% بمحصلة اجمالية 351 مليون دينار بمتوسط يومي 70.5 مليون دينار مقابل 304 ملايين دينار بمتوسط يومي 76 مليون دينار الأسبوع الماضي، علما أن جلسات الاسبوع المنتهي أمس اكتملت في المقابل اقتصرت جلسات الأسبوع الذي سبقه على 4 فقط نظرا لتعطل السوق بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وكان لافتا، استمرار تمركز السيولة حول اسهم ايفا وبيتك وانوفست والوطني وارزان ومينا وعقارات الكويت، واغلبها من اسهم السوق الرئيسي.
وارتفعت احجام التداول بنهاية الاسبوع بشكل لافت جراء الاقبال الكبير على الاسهم المتوسطة والصغيرة، وذلك بنسبة 44% بعد تداول 2.098 مليار سهم مقابل 1.458 مليار سهم الأسبوع الماضي.
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في اداء مؤشراتها، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بقدر ضئيل بنقطة واحدة ليصل إلى 7789 نقطة مقابل 7790 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 0.01%، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ123 نقطة ليصل إلى 6271 نقطة مقابل 6148 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 2%، وارتفع مؤشر السوق العام بـ 25 نقطة ليصل إلى 7197 نقطة مقابل 7172 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 0.3%.
وفي سياق آخر، ارتفعت قيمة ملكيات الاجانب بأسهم السوق الأول إلى 5.23 مليارات دينار ارتفاعا من 5.20 مليارات الاسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 0.6%، وبذلك يستمر ارتفاع القيمة للأسبوع الثاني على التوالي.
ووفقا لبيانات البورصة في 25 سبتمبر الجاري ارتفعت ملكيات الاجانب في 12 سهما، فيما تراجعت نسب التملك في اسهم 8 شركات، واستقرت في 14 شركة، ويتضح من هذه الحركة التوجه الشرائي للأجانب على اسهم السوق الأول رغم النشاط اللافت على اسهم السوق الرئيسي في هذه المرحلة.

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