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المالية نظمت ورشة عمل لتطوير أدلة الشراء الجماعي بالجهات الحكومية

9/26/2024 7:13:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت وزارة المالية ممثلة بقطاع شؤون التخزين ونظم الشراء (إدارة نظم الشراء) ورشة عمل لتطوير أدلة الشراء الجماعي للجهات الحكومية، بهدف تطوير الأدلة والاطلاع على المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية في إعدادها والعمل على معالجتها، والأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من قبل الجهات المشاركة، وذلك ضمن أهداف الوزارة في المحافظة على الاستدامة المالية من خلال ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي. وحضر الورشة مدير إدارة نظم الشراء خالد الكندري ومراقب الشراء الجماعي محمد العمر وعدد من إشرافيي وزارة المالية، والمختصين في إدارة نظم الشراء، وشارك في الورشة ممثلو الجهات الحكومية من 19 جهة عامة و11 جهة ذات ميزانية ملحقة و12 جهة ذات ميزانية مستقلة.

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