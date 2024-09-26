الدين العالمي يقفز لمستوى قياسي جديد عند 312 تريليون دولار

101.3 تريليون دولار حجم ديون الأسواق الناشئة.. مقابل 210.5 تريليونات للأسواق المتقدمة



ارتفع الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار إلى 312 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2024، وهو أقل بكثير من الارتفاع البالغ 8.4 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2023، وفق تقرير لمعهد التمويل الدولي.

وذكر التقرير أن الارتفاع كان غير متساو، حيث جاءت معظم الزيادة من الصين والولايات المتحدة، تليها الهند وروسيا والسويد، وعلى النقيض من ذلك، شهدت الكثير من الدول الأوروبية واليابان انخفاضا ملحوظا في إجمالي ديونها.

وبلغ إجمالي الديون عالميا نحو 312 تريليون دولار بنهاية يونيو الماضي، منها 101.3 تريليون دولار ديون الأسواق الناشئة، مقابل 210.5 تريليونات دولار للأسواق المتقدمة.

وعبر القطاعات، كان تراكم الديون أكثر وضوحا في قطاع الحكومة العامة، تليه الشركات غير المالية. وظلت ديون الأسر والقطاع المالي مستقرة على نطاق واسع في النصف الأول من العام.

وبحسب التقرير، تحوم نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي حول مستويات 327% و328% بنهاية يونيو، مع بلوغها مستوى قياسيا مرتفعا في الأسواق الناشئة عند 245%.

ويتوقع معهد التمويل الدولي تضاعف ديون حكومات العالم لتصل إلى 200 تريليون دولار بحلول 2030، مشيرا إلى أن تمويل المناخ سيكون المحرك الرئيسي لهذه القفزة بالنظر للسياسات الحكومية الجديدة الرامية لمكافحة تغير المناخ.