التطبيقي تعطيل الدراسة في كليات العارضية 19 ديسمبر المقبل استعدادا لـ خليجي 26

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالله الراكان
خاطبت الهيئة العامة للشباب «التطبيقي» انه ضمن الاستعدادات والتجهيزات لإقامة بطولة كاس الخليج العربي الـ 26 لكرة القدم
والتي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل حتى 3 يناير، وذلك للسماح باستخدام مواقف السيارات الخاصة بالهيئة لجماهير ومنظمي البطولة، وكذلك من أجل السماح لتطوع الشباب في عملية التنظيم.
وجاء في الكتاب إنه وبناء على توصيات اللجنة العليا المنظمة لبطولة خليجي (26) والمشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2023/1216 باجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/10/30، وذلك في اجتماعها الأخير على منع إقامة أي حدث أو فعالية جماهيرية ثقافية واجتماعية أو رياضية
في الأماكن المحيطة بالستادات التي ستقام عليها مباريات البطولة، نظرا لكونها حدثا وطنيا كبيرا وبارزا، ويجب التفرغ التام لتنظيمها وإخراجها بأبهى صورة.
وشددت الهيئة على ضرورة الإيعاز لجهة الاختصاص نحو الموافقة على تعطيل الدراسة لطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمنطقة العارضية أثناء إقامة بطولة خليجي (26) خلال الفترة من21 ديسمبر حتى 3 يناير وذلك لاستخدام مواقف السيارات الخاصة بالهيئة لجماهير ومنظمي البطولة، وكذلك من أجل السماح لتطوع الشباب في عملية التنظيم.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان آخر يوم للدراسة سيكون لكلية التربية الأساسية الخميس 19ديسمبر وبداية العطلة الربيعية من الاحد 22 ديسمبر، والبدء بالدراسة سيكون الموافق 2 فبراير من العام القادم.
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