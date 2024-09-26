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التطبيقي تعطيل الدراسة في كليات العارضية 19 ديسمبر المقبل استعدادا لـ خليجي 26

9/26/2024 7:13:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
خاطبت الهيئة العامة للشباب «التطبيقي» انه ضمن الاستعدادات والتجهيزات لإقامة بطولة كاس الخليج العربي الـ 26 لكرة القدم والتي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل حتى 3 يناير، وذلك للسماح باستخدام مواقف السيارات الخاصة بالهيئة لجماهير ومنظمي البطولة، وكذلك من أجل السماح لتطوع الشباب في عملية التنظيم.
وجاء في الكتاب إنه وبناء على توصيات اللجنة العليا المنظمة لبطولة خليجي (26) والمشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2023/1216 باجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/10/30، وذلك في اجتماعها الأخير على منع إقامة أي حدث أو فعالية جماهيرية ثقافية واجتماعية أو رياضية في الأماكن المحيطة بالستادات التي ستقام عليها مباريات البطولة، نظرا لكونها حدثا وطنيا كبيرا وبارزا، ويجب التفرغ التام لتنظيمها وإخراجها بأبهى صورة.
وشددت الهيئة على ضرورة الإيعاز لجهة الاختصاص نحو الموافقة على تعطيل الدراسة لطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمنطقة العارضية أثناء إقامة بطولة خليجي (26) خلال الفترة من21 ديسمبر حتى 3 يناير وذلك لاستخدام مواقف السيارات الخاصة بالهيئة لجماهير ومنظمي البطولة، وكذلك من أجل السماح لتطوع الشباب في عملية التنظيم.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان آخر يوم للدراسة سيكون لكلية التربية الأساسية الخميس 19ديسمبر وبداية العطلة الربيعية من الاحد 22 ديسمبر، والبدء بالدراسة سيكون الموافق 2 فبراير من العام القادم.

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