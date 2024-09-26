الدبوس موافقة البلدي شرط لترخيص أي مرفق خدمي على الواجهة البحرية

رداً على سؤال وليد الدغر: دراسة تطبيق 27 نشاطاً خدمياً وتجارياً في «العارضية الحرفية»



بداح العنزي

أوضح مدير عام البلدية م.سعود الدبوس انه لترخيص أي مرفق خدمي على الواجهة البحرية يتطلب صدور قرار من المجلس البلدي للمشروع وإبرام عقد مع أملاك الدولة.

وقال م.الدبوس في رده على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن إنشاء مرافق عامة برسوم على الواجهة البحرية:

نفيدكم بالآتي:

وفقا لإفادة إدارة الأنظمة الهندسية فإن الرد على أسئلة العضو كالتالي:

هل يتم ترخيص مواقع المرافق من قبل بلدية الكويت؟

انه بالبحث في برنامج التراخيص الهندسية باسم المالك شركة المشروعات السياحية تم الاستدلال على الرخص المرفقة وقرارات المجلس البلدي المرفقة بالرخص، إضافة إلى انه من شروط إصدار رخصة بناء لمبنى ملك للدولة صدور قرار مجلس بلدي للقسيمة المطلوب ترخيص البناء لها وقد تم إرفاق القرارات التي تم الاستدلال عليها في برنامج التراخيص، أما بخصوص الإجراءات الإدارية والهندسية لترخيص مرفق خدمي في منطقة مميزة كالواجهة البحرية وبقرب معلم تاريخي، فوفق الشروط التالية:

٭ صدور قرار مجلس بلدي للمشروع.

٭ إبرام عقد مع أملاك الدولة.

٭ إرفاق وصل إيجار من وزارة المالية ساري المفعول.

٭ موافقة إدارة التنظيم العمراني على المشروع.

٭ موافقة وزارة الكهرباء والماء.

٭ موافقة قوة الإطفاء على المشروع.

كما نود إفادتكم بأنه وفقا لكتاب نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، فإن مشروع الواجهة البحرية قد تم اعتماده بموجب قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (ت.و/م.ب/281/8/93) المتخذ بتاريخ 28/9/1993، وكذلك تم تخصيص عدة مواقع ضمن المشروع (أكشاك - مطاعم - مراكز خدمة - أندية...) وتعديلها وتطويرها لاحقا بموجب قرارات مختلفة ويتم ترخيصها وفق النظم المعمول بها بالبلدية بحيث يتم تقديم المعاملات من خلال برامج الموافقات التنظيمية عن طريق مكتب هندسي مفوض من شركة المشروعات السياحية مرفق بها موافقة المالية على الترخيص المطلوب وتتم دراسة المخططات وعرضها على لجنة الموافقات التنظيمية وفق النظم ومن ثم يتم إصدار الموافقة التنظيمية لها.

من جانب آخر، ذكر م.الدبوس في رده على سؤال العضو وليد الدغر بشأن الدراسات والتصورات والأنشطة المسموح بمزاولتها في القسائم المهملة في منطقة العارضية الحرفية: لقد صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف21/467/3/2002) المتخذ بتاريخ 17/6/2002 يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للصناعة بتخصيص موقع لشركة الوسيلة للتجارة العامة والمقاولات لمشروع إنشاء مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بمساحة 150.000م2 بمنطقة العارضية الحرفية.

تم سحب الموقع من شركة الوسيلة وإعادته للهيئة العامة للصناعة.

تم إبرام عقد بتاريخ 1/4/2018 بين الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة مشروع مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بمنطقة العارضية الحرفية وتم تفويضهم من قبل الهيئة العامة للصناعة للقيام بأعمال التأهيل وتجهيز الموقع للإنشاء والتشغيل وفق العقد المبرم.

وأوضح انه لم يتقدم الصندوق الوطني بأي تصور أو دراسة بشأن مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بمنطقة العارضية الحرفية منذ إبرام العقد مع الهيئة العامة للصناعة بتاريخ 1/4/2018 وحتى تاريخه، كما سبق ان تمت مخاطبة الهيئة العامة للصناعة في 24/1/2018 ردا على طلبهم بتعديل غرض التخصيص لمجمع الحرف والصناعات الصغيرة بمنطقة العارضية الحرفية ليكون لإقامة الأنشطة الحرفية والخدمية والتجارية بالآتي:

ستتم دراسة تطبيق الأنشطة المقررة بقرار المجلس البلدي رقم (م.ب/م.أ/306/12/2010) المتخذ بتاريخ 28/6/2010 والواردة بالجدول المرفق بالقرار وعددها 27 نشاطا، وذلك كأنشطة خدمية وتجارية والتي تم اعتمادها على منطقة العارضية الحرفية بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/م.أ/81/6/2012) المتخذ بتاريخ 19/3/2012 أما بالنسبة للأنشطة الحرفية التي يمكن توطينها بالموقع فيتم تحديدها من قبلهم على أن يتم تقديم مخططات تفصيلية لدراستها ورفع تقرير للمجلس البلدي للنظر فيها، هذا ولم يتم الرد حتى تاريخه.