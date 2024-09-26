المركزي الاقتصاد يواصل حصانته وسط نهج متوازن للفائدة وإنفاق حكومي قوي



النظام المصرفي المحلي يتمتع بمصدات عالية ومعدلات تفوق المتطلبات الرقابية في جميع المؤشرات المالية

التوترات الجيوسياسية والانتخابات في أميركا وبعض الدول.. أبرز المخاطر التي تحيط بالقطاع في 2024

110.4 مليارات دينار أصول النظام المصرفي بنهاية 2023.. بعد إضافة 3.3 مليارات دينار إلى موجوداته

73.5 مليار دينار ودائع القطاع المصرفي بارتفاع 4.4%.. وإجمالي القروض سجل نمواً بنحو 1.7 مليار دينار 25 شركة استثمار وتمويل تتوزع على 16 تقليدية و9 إسلامية.. و41% تراجعاً في أرباح شركات الصرافة



أحمد مغربي

أصدر بنك الكويت المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2023، وذلك ضمن جهود البنك في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون إن التقرير الذي دأب البنك على إصداره على مدى السنوات الـ 12 الماضية يغطي أهم التطورات المتصلة بالنظام المالي والمصرفي في الكويت خلال عام 2023 الذي شهد استمرار سياسات التشديد النقدي التي تبناها عديد من البنوك المركزية العالمية بهدف مجابهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم، وما رافق ذلك من إخفاقات شهدها القطاع المصرفي أدت إلى انهيار عدد من البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، فضلا عن تنامي التوترات الجيوسياسية عالميا وإقليميا.

وتضمن التقرير تحليلا للتطورات الاقتصادية عالميا ومحليا، ونظرة على النظام المالي المحلي وما شهده القطاع المصرفي الكويتي من تطورات على مدى العام سواء من حيث المخاطر، بما فيها مخاطر السوق والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية، وكذلك من حيث ربحية القطاع المصرفي وملاءته المالية، فضلا عن التطورات ذات الصلة بالبنية التحتية لنظم الدفع والتسوية.

إلى جانب ذلك، اشتمل التقرير على عدة مرفقات، تناولت بعضا من التحديات والمواضيع ذات الأهمية، حيث عرضت لجهود بنك الكويت المركزي في سبيل الحد من مخاطر السيولة لدى القطاع المصرفي، ومواجهة ظاهرة الاحتيال المالي الرقمي، وقدمت على نحو موجز إطار التحوط الكلي لدى بنك الكويت المركزي وبراعته في توظيف أدواته في هذا المجال لترسيخ الاستقرار المالي والاستقرار النقدي.

خفض سعر الخصم

وكشف تقرير «المركزي» عن أن الفترة الأخيرة من عام 2024 سوف تشهد بداية العودة عن سياسات التشديد النقدي، حيث إن معدلات التضخم قد تراجعت عن مستويات الذروة، ونتيجة لذلك فإن النمو العالمي سيعود إلى الاستقرار بما يتسق مع اتجاهات النمو على المدى الطويل، كذلك من المتوقع أن تبقى التوترات الجيوسياسية من أبرز المخاطر التي ستلقي بظلالها على آفاق النمو العالمي، كما سوف تساهم حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، بالإضافة إلى الانتخابات في عدد من الدول الكبرى الأخرى بتعميق حالة انعدام اليقين لدى الأسواق العالمية، وفي ظل هذه المتغيرات، فإن أسواق المال العالمية عرضة لعدة تحديات محتملة، ومن المتوقع تنامى حالات التعثر في السداد نتيجة لارتفاع كلفة الائتمان على مدى العامين السابقين.

وفي سياق مواز، سيواصل الاقتصاد الوطني حصانته في ضوء نهج التحريك المتدرج والمتوازن الذي اعتمده بنك الكويت المركزي لسعر الخصم على جانب السياسة النقدية، بالتوازي مع إنفاق حكومي قوي على جانب السياسة المالية، هذا ومن المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة على المستوى السياسي الداخلي في البلاد إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستحقة.

من جانب آخر، من المنتظر أن يواصل الائتمان المحلي نموه بمعدلات صحية، في حين قد تشهد أسواق المال حركة تصحيح، في ظل ارتفاع معدلات العوائد على الأصول الخالية من المخاطر، بالتزامن مع ذلك قد تتنامى على المستوى المحلي معدلات التعثر في السداد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يستغرق أثر هذه الارتفاعات فترة زمنية ليظهر على أرض الواقع، وفي المجمل فإن النظام المصرفي المحلي يتمتع بمصدات عالية ومعدلات تفوق المتطلبات الرقابية في جميع مؤشرات السلامة المالية، مما يؤكد متانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي الكويتي، ويوفر بالتالي القدرة على استيعاب التغيرات سواء على المستوى العالمي أو المحلي.

القطاع المصرفي في 2023

شهد عام 2023 تباطؤا في النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي، ومع ذلك حافظ القطاع المصرفي المحلي على مساره الإيجابي، حيث سجلت أصول القطاع معدل نمو متواضعا نسبيا بلغ 3.1% مقارنة بـ 17.7% في العام السابق، وبالقيمة المطلقة، تمت إضافة ما مجموعه 3.3 مليارات دينار إلى أصول النظام المصرفي البالغة حاليا 110.4 مليارات دينار. وبالنظر إلى التطورات على صعيد البنوك الإسلامية مقابل التقليدية، فقد واصلت البنوك الإسلامية صدارتها في معدل نمو الأصول خلال عام 2023 مقارنة بالبنوك التقليدية، ففي حين شهدت أصول البنوك التقليدية نموا بنسبة 2.3% خلال العام الماضي لتبلغ 55.6 مليار دينار مقابل 54.4 مليار دينار في 2022، شهدت البنوك الإسلامية نموا بنحو 4% لتصل إلى 54.8 مليار دينار مقابل 52.7 مليار دينار في 2022 ومع هذا التطور تقاربت حصة أصول البنوك الإسلامية كنسبة من إجمالي أصول القطاع مع نظيراتها من البنوك التقليدية.

وفيما يتعلق بنشاط الأعمال، واصلت البنوك المحلية الاعتماد على أنشطتها الرئيسية (عمليات التمويل)، فقد شهدت محفظة القروض نموا خلال الفترة ولاتزال تمثل الاستخدام الرئيسي في مصادر الأموال. وقد ساهم كل من أسعار الفائدة المرتفعة وتوجه بعض البنوك إلى الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في التأثير على صافي حصة القروض، وبنظرة أكثر تفصيلا لمحفظة القروض، فإنه وعلى الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة في 2023 إلا ان البنوك قد واصلت ممارسة دروها كوسيط مالي من خلال توسيع محافظها الائتمانية، حيث سجل إجمالي القروض نموا بنحو 1.7 مليار دينار وبمعدل نمو 2.6% لتبلغ 69.2 مليار دينار في نهاية 2023.

وبالنسبة للتوزيع القطاعي لمحفظة القروض، فقد شهدت معظم القطاعات الاقتصادية زيادة خلال عام 2023، أبرزها الزيادة في القطاعات الاقتصادية المنتجة كقطاع الخدمات والإنشاءات والتجارة، حيث شهدت تلك القطاعات زيادة إجمالية بنحو 870 مليون دينار، وعلى الرغم من محدودية التمويل الموجه للقطاع الأسري خلال عام 2023، إلا أن القطاع لا يزال هو المهيمن على محفظة القروض، حيث تفضل البنوك عادة إقراض القطاع الأسري بسبب استقرار دخل المقترضين (معظمهم من موظفي الحكومة)، كما أن إقراض الأفراد يساعد في خفض التركز الائتماني في محفظة القروض لدى البنوك.

توزيع محفظة القروض

أما فيما يتعلق بتوزيع المحفظة وفقا للعملة، فقد ظل التوزيع ثابتا خلال السنوات الماضية، حيث إن القروض الممنوحة بالعملة المحلية ما زالت تشكل النسبة الأكبر من إجمالي محفظة القروض وبنحو 64.2% من الإجمالي. هذا، وقد استمرت القروض الممنوحة محليا بالعملة الأجنبية بالانخفاض حيث انخفضت بنحو 1.1 مليار دينار لتبلغ حصتها 7.7% من إجمالي القروض الممنوحة بالعملة الأجنبية، أما القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية خارج دولة الكويت فقد ارتفعت بنحو 1.8 مليار دينار، لترتفع بذلك حصتها من إجمالي القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية من 87.5% في 2022 إلى 92.3% في عام 2023، وذلك في ظل توافر فرص تمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن التواجد المصرفي للبنوك المحلية في تلك الدول.

وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في حصة القروض المقدمة إلى دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي المحفظة إلا أن القروض الموجهة للعملاء المحليين لاتزال تستحوذ على النصيب الأكبر من المحفظة بنسبة 66.7%.

الودائع

واصلت ودائع القطاع المصرفي ارتفاعها خلال عام 2023 لتصل إلى 73.5 مليار دينار، مسجلة بذلك نموا يعادل 4.4% مدفوعا بشكل أساسي بنمو الودائع بالعملة المحلية بنحو 14%، مقارنة بعام 2022 الذي ارتفع خلاله إجمالي ودائع القطاع المصرفي بشكل استثنائي وبنحو 12.3% نتيجة لعملية استحواذ بنك محلي على آخر خارجي خلال العام.

ربحية القطاع

استمرت ربحية القطاع المصرفي المحلي في التحسن خلال عام 2023 وذلك على الرغم من الركود الذي اتسم به العام، حيث ساهمت أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع جودة الأصول في تحسين مستويات الربحية للقطاع، وعليه فقد حقق القطاع المصرفي الكويتي صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 1.5 مليار دينار ليسجل أعلى مستوى تاريخيا، ومحققا نموا بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق حيث بلغ صافي الربح العائد للمساهمين نحو 1.2 مليار دينار بنهاية عام 2022.

الملاءة المالية

يتمتع القطاع المصرفي بملاءة مالية عالية مدعومة بمستويات مرتفعة من معيار كفاية رأس المال، حيث حقق معيار كفاية رأس المال للقطاع ارتفاعا في عام 2023 ليصل إلى 19.9% مقارنة بمستواه البالغ 19.2% في 2022.

شركات الاستثمار والتمويل

استمر عدد شركات الاستثمار (بما في ذلك شركتي تمويل) في الانخفاض، حيث انخفضت من نحو 40 شركة في بداية عام 2022 لتصل إلى نحو 27 شركة في نهاية عام 2022 و25 شركة في نهاية عام 2023 (16 تقليدية و9 إسلامية)، ليسجل بذلك انخفاضا بنسبة 37.5% في عدد الشركات، وقد يعزى ذلك التراجع إلى كلفة الالتزام بتعليمات كل من هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، مما شكل ضغوطا على الشركات للتخلي عن تراخيص التمويل غير المستغلة.

شركات الصرافة

شهدت شركات الصرافة المحلية تطورات ملحوظة خلال عام 2023، وقد حققت أصول هذه الشركات نموا بنسبة 5.2% مدفوعا في المقام الأول بزيادة النقد والنقد المعادل، ومع ذلك، وعلى جانب المطلوبات، شهدت الذمم الدائنة أيضا زيادة، مما قد يشير إلى وجود ارتباط مع الزيادة في النقد والنقد المعادل. من جانبها، واصلت حقوق المساهمين مسارها التصاعدي وبما يلبي المتطلبات الرقابية وبشكل يتماشى مع نمو تلك الشركات.

هذا، وعلى الرغم من النمو المحقق في الأصول، إلا أن أداء شركات الصرافة قد شهد تراجعا، تجلى في انخفاض صافي الأرباح بنسبة 41%، وقد جاء هذا الانخفاض كمحصلة من انخفاض الإيرادات الناتجة عن بيع العملات، بالإضافة إلى زيادة المصروفات، خاصة الزيادات في المصاريف الإدارية والمصرفية. وقد كان لهذا الانخفاض في الأرباح أثر مباشر على مؤشرات الكفاءة لدى شركات الصرافة والمتمثلة في العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية.

1.7 مليار دينار زيادة بمحفظة القروض



انخفضت حدة تسارع النمو في انكشافات الائتمان خلال عام 2023، والتي تشمل كلا من القروض والاستثمارات ذات الدخل الثابت والإيداعات ما بين البنوك، حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 3.4% خلال عام 2023 مقابل 17.3% في عام 2022، وقد تركز هذا النمو بشكل أساسي في دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويرجع ارتفاع هذه الانكشافات بشكل أساسي إلى نمو القروض والاستثمارات ذات الدخل الثابت، في حين تراجعت الإيداعات ما بين البنوك في ظل إعادة توظيف تلك الأموال في الفرص المتاحة للتمويل.

وتعتبر محفظة القروض أحد العوامل الرئيسية في نمو انكشافات الائتمان، حيث ارتفعت بنحو 2.6% خلال عام 2023 ما يعادل نحو 1.7 مليار دينار من إجمالي المحفظة البالغ 69.2 مليار دينار.

كفاءة السياسة النقدية.. والحفاظ على سعر صرف الدينار



ذكر تقرير «المركزي» ان الدينار الكويتي استفاد من نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار بسلة موزونة من عملات الدول التي ترتبط دولة الكويت معها بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة، حيث تم تحييد الأثر المنفرد لكل عملة بدرجة كبيرة في المحصلة النهائية مما ضمن استقرارا نسبيا لسعر الصرف واستمر هذا الاستقرار بالرغم من فرق أسعار الفائدة في صالح الدولار الأميركي، مما أكد مجددا كفاءة السياسة النقدية المتبعة، وعلى الرغم من العوامل المسببة للتقلبات المذكورة أعلاه، أغلق سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي العام على زيادة طفيفة بنحو 0.1% لصالح الدولار الأميركي.