تعنت نتنياهو يهدد هدنة الـ 21 يوما وغالانت يأمر بمواصلة الهجمات على لبنان



الحرب بين وقف محتمل وخطر التوسع.. ونتنياهو ينفي موافقته على الهدنة

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسؤول «المسيّرات» في الحزب بقصف الضاحية.. ومستشار رئاسي لـ «الأنباء»: الحلول لا تأتي على البارد والخلاف على وقف جبهة الإسناد سامي الجميل في أول تعليق على التصعيد: الحرب ليست دفاعية بل إسناد لـ«حماس» أوقفوها.. وتسليم السلاح ليس استسلاماً بل عودة إلى الدولة





بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين

دخل لبنان في سباق مع الوقت لعد تنازلي لإمكان وقف إطلاق النار والتقاط الناس أنفاسها، بعد توسيع إسرائيل حربها مع «حزب الله» بعملية «سهام الشمال»، والتي تضمنت غارات جوية مكثفة في كل القرى والبلدات الجنوبية والبقاع ومناطق أخرى ينتشر فيها جمهور مؤيد للحزب.

وجديد هذه الغارات، تنفيذ طائرة من طراز F35 ضربة جوية بـ 3 صواريخ بعد ظهر أمس على الضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت شقة في مبنى سكني في حي القائم بالضاحية، وهي الغارة الرابعة على الضاحية في أقل من أسبوع. وقال الجيش الإسرائيلي إنه «نفذ هجوما دقيقا على الضاحية الجنوبية، وان الهدف هو قائد الوحدة الجوية ومسؤول المسيرات في حزب الله».

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن «عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية تأتي ردا على إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب يوم الأربعاء».

وذكرت الوكالة الوطنية الرسمية في لبنان أن المبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية مؤلف من 10 طبقات، ويقع قرب مسجد القائم عند تقاطع حي الرويس، حيث تعج المنطقة بالشقق السكنية والمارة.

إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت من جهتها، أن وزير الدفاع يؤاف ‎غالانت صادق على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية.

وكل هذه التطورات، تدفع اللبنانيين للتعويل على مواقف تصدر من الخارج، بينها موقفا الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إضافة إلى المجموعة العربية التي ضغطت بقوة في هذا الاتجاه، والأنظار تتجه حول موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن انه أعطى الضوء الأخضر لمسؤوليه لبحث هدنة مؤقتة.

بموازاة ذلك، رفع الجيش الإسرائيلي من وتيرة عملياته الجوية، وخصوصا في البقاع. وهذه عادة إسرائيلية تتكرر في الحروب بتكثيف الضربات، قبل سكوت أصوات المدافع وهدير الطائرات.

وفي أول تصريح واضح للمعارضة اللبنانية منذ التصعيد الاسرائيلي، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي: ادعو إلى وقف جبهة الاسناد فورا قبل أن تتضاعف الكارثة لان ما نراه لغاية اليوم هو البداية وندعو لفصل المسار والتسليم بالدولة وجيشها وتطبيق القرارات الدولية وتسهيل انتخاب رئيس وتشكيل حكومة لفتح ورشة مصارحة ومصالحة ونجلس إلى الطاولة ونضع هواجسنا لبناء لبنان على اسس جديدة ونضع حدا نهائيا لما يعيشه لبنان منذ زمن طويل.

واعتبر ان «الحرب أسقطت أي حجة لحزب الله بأن سلاحه يحمي اللبنانيين لا بل هو يجر الويلات على اللبنانيين» وقال «الحرب ليست دفاعية بل حرب إسناد لدعم حماس.. أوقفوها».

ودعا حزب الله إلى وقف جبهة الاسناد وتسليم سلاحه وجنوده إلى الجيش اللبناني وقال ان «هذا ليس استسلاما بل عودة إلى الدولة والانتماء والتخلي عن المغامرات الاقليمية، حان وقت وحدة المسار مع الشعب اللبناني بدلا من ايران او حماس أو غيرهم. وحدهم اللبنانيون يدفعون الثمن والمستشفيات».

وخاطب الحزب قائلا: كنتم تنادون بوحدة الساحات ولكن تخلوا عنكم جميعا، فهل ستستمرون بالتضحيات؟ كفى أوقفوا الحرب العبثية فالحرب ليست قدرا بل قرار.

وكرر دعوته بفتح مجلس النواب لمناقشة ما يحصل لتعود الدولة وتتسلم زمام المبادرة وننتخب رئيسا لأن الشعب رهينة من جهة هو رهينة حزب الله ومن جهة رهينة آلة الحرب الاسرائيلية، نحن تحولنا لأكياس رمل ولا نقبل بأن تمر الأمور هكذا فقد تطورت الاحداث ولابد من قول الحقيقة التي لا تحكى سواء في الاعلام المحلي او الدولي.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، أطلقوا نداء مشتركا لإرساء «وقف موقت لإطلاق النار» لمدة 21 يوما في لبنان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الدول الموقعة على البيان: «حان الوقت لإبرام تسوية ديبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان».

وأضافت: «الديبلوماسية لا يمكن أن تنجح وسط تصعيد لهذا النزاع، وبالتالي فإننا ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، لإفساح المجال أمام الديبلوماسية لإبرام تسوية ديبلوماسية».

وحذر النداء المشترك من أن «الوضع بين لبنان وإسرائيل لا يصب في مصلحة أحد: لا في مصلحة شعب إسرائيل ولا في مصلحة شعب لبنان».

ودعا «كل الأطراف، بمن فيهم حكومتا إسرائيل ولبنان، إلى تأييد وقف إطلاق النار المؤقت على الفور بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2735 المتعلق بوقف لإطلاق النار في غزة».

وتعليقا على هذا البيان، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن صدور النداء المشترك يمثل «اختراقا مهما».

وأشار إلى أن واشنطن تأمل في أن يؤدي هذا النداء أيضا إلى تحفيز الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وعبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من نيويورك، عن ترحيبه بالنداء المشترك الصادر بمبادرة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان. وقال: «تبقى العبرة في التطبيق عبر التزام إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية».

وقال مكتب نتنياهو أمس إن حكومته لم ترد على دعوة الولايات المتحدة وحلفائها لوقف إطلاق النار المؤقت. وأكد في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»: «إنه اقتراح أميركي - فرنسي لم يستجب له رئيس الوزراء حتى الآن»، مضيفا أنه أمر الجيش «بمواصلة ضرب حزب الله بكل قوة».

وكان مستشار رئاسي لبناني رفيع توقع لـ «الأنباء» ان تأخذ الأمور مداها تمهيدا للانحسار بعد رفع وتيرة العمليات العسكرية من قبل «حزب الله» وإسرائيل. وقال: «الحلول والتسويات في حروب لا تأتي على البارد، وهي تلي غالبا تصعيدا عاليا، يدفع بالمجتمع الدولي إلى التدخل والضغط لخفض النزاعات، والحد من سقوط الضحايا بعد بلوغ العدد أرقاما صادمة».

وحدد «نقطة الخلاف الكبرى بقبول حزب الله وقف جبهة الإسناد من عدمها، ذلك ان الاقتراحات الدولية ستتمحور حول هدنة بين طرفي النزاع، دون الأخذ بمطالب حزب الله بوقف الحرب الإسرائيلية في غزة. وهذا ما سيجعل المفاوضات صعبة وعسيرة قبل سلوك طريق الانفراج بقرار لا يختلف عن القرار 1701 الصادر في أغسطس 2006».

وتابع: «سيتضمن العرض الدولي عودة فورية للنازحين في البلدين والذين تخطى عددهم النصف مليون نسمة على الأقل في كل من إسرائيل ولبنان. وقد عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى الضغط على حزب الله في ملف النازحين الذين أرغمتهم على مغادرة بلداتهم وقراهم في الجنوب، فضلا عن تهديد بلدات نائية تشكل حاضنة لجمهور المقاومة خصوصا في قضاء جبيل».

إلا انه توقع عدم رضوخ «الحزب» للشروط الإسرائيلية. وهذا الأمر أكد عليه مسؤول ميداني سابق في «الحزب» بقوله لـ «الأنباء»: «ليس سرا ان حفلة الجنون الإسرائيلية الأخيرة سببها عبارة في كلمة (الأمين العام لـ «حزب الله») السيد (حسن) نصرالله الأخيرة، ومفادها ان المستوطنين الإسرائيليين لن يعودوا إلى شمال إسرائيل قبل وقف الحرب في غزة. وهذا الأمر أبلغه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد إلى الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، بقوله ان وقف الحرب في غزة، سينسحب تاليا على بقية الجبهات».