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المركزي للمناقصات ترسية 18 ممارسة لصيانة الطرق

9/26/2024 7:13:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة الموافقة على ترسية 18 ممارسة لصيانة الطرق والخطوط السريعة.
وقال «الجهاز»، في بيان مقتضب على حسابه على موقع التواصل «إكس»، ان مجلس إدارة الجهاز عقد اجتماعا استثنائيا للبت في ترسية 18 ممارسة عامه لصيانة الطرق والخطوط السريعة بمختلف مناطق الكويت، حيث تمت ترسيتها من قبل مجلس إدارة الجهاز على شركات محلية وأجنبية، وقد تم إخطار وزارة الأشغال العامه بقرارات مجلس الإدارة بهذا الشأن.

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