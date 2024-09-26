المركزي للمناقصات ترسية 18 ممارسة لصيانة الطرق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة الموافقة على ترسية 18 ممارسة لصيانة الطرق والخطوط السريعة.
وقال «الجهاز»، في بيان مقتضب على حسابه على موقع التواصل «إكس»، ان مجلس إدارة الجهاز عقد اجتماعا استثنائيا للبت في ترسية 18 ممارسة عامه لصيانة الطرق والخطوط السريعة بمختلف مناطق الكويت، حيث تمت ترسيتها من قبل مجلس إدارة الجهاز على شركات محلية وأجنبية، وقد تم إخطار وزارة الأشغال العامه بقرارات مجلس الإدارة بهذا الشأن.
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