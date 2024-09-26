الاحتيال المالي على بطاقات البنوك المحلية من بين الأدنى عالميا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
علي إبراهيم
كشفت تقارير رسمية اطلعت عليها «الأنباء» عن أن جهود القطاع المصرفي الكويتي بقيادة بنك الكويت المركزي في مواجهة عمليات الاحتيالي المالي جعلت مستوياته عند معدلات متدنية جدا.
ووفقا للتقارير، فإن قيمة عمليات الاحتيال عبر البطاقات على الانترنت في الكويت تصل إلى 0.07% فقط من إجمالي قيمة العمليات على الانترنت على مستوى جميع عملاء القطاع المصرفي الكويتي، وبحسبة بسيطة فإن قيمتها تصل إلى نحو 12.28 مليون دينار من أصل 17.55 مليار دينار أنفقت «أونلاين» خلال 2023، وذلك مقارنة بنسب تتراوح بين 0.1 و 0.2% في دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا واستراليا وفق بيانات بنك التسويات الدولية.
وأظهرت التقارير أن عدد عمليات الاحتيال من إجمالي عدد العمليات يشكل ما نسبته 0.01% فقط على مستوى جميع وحدات القطاع المصرفي بالكويت، و79% من عمليات الاحتيال تصنف معاملات عابرة للحدود.
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