الاحتيال المالي على بطاقات البنوك المحلية من بين الأدنى عالميا

MENAFN - Al-Anbaa) علي إبراهيمكشفت تقارير رسمية اطلعت عليها «الأنباء» عن أن جهود القطاع المصرفي الكويتي بقيادة بنك الكويت المركزي في مواجهة عمليات الاحتيالي المالي جعلت مستوياته عند معدلات متدنية جدا.

ووفقا للتقارير، فإن قيمة عمليات الاحتيال عبر البطاقات على الانترنت في الكويت تصل إلى 0.07% فقط من إجمالي قيمة العمليات على الانترنت على مستوى جميع عملاء القطاع المصرفي الكويتي، وبحسبة بسيطة فإن قيمتها تصل إلى نحو 12.28 مليون دينار من أصل 17.55 مليار دينار أنفقت «أونلاين» خلال 2023، وذلك مقارنة بنسب تتراوح بين 0.1 و 0.2% في دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا واستراليا وفق بيانات بنك التسويات الدولية.

وأظهرت التقارير أن عدد عمليات الاحتيال من إجمالي عدد العمليات يشكل ما نسبته 0.01% فقط على مستوى جميع وحدات القطاع المصرفي بالكويت، و79% من عمليات الاحتيال تصنف معاملات عابرة للحدود.