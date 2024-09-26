لجنة الدعوم تثبت أسعار البنزين والديزل والكيروسين لنهاية ديسمبر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد مغربي
كشف مصدر نفطي لـ «الأنباء» عن أن لجنة مراجعة كل أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة، قررت تثبيت أسعار البنزين والديزل اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل.
وقال المصدر إن البنزين من نوع 91 أوكتين (ممتاز) ظل عند سعر 85 فلسا، وبنزين 95 أوكتين (خصوصي) عند سعر 105 فلوس، وبنزين 98 أوكتين (ألترا) عند 205 فلوس.
وأشار المصدر إلى أن منتجي الديزل والكيروسين تم تثبيت سعرهما أيضا عند 115 فلسا.
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