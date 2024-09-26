ممثل الأمير رؤية 2035 تهدف لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي متفاعل إقليميا ودوليا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ندعو العراق لاتخاذ إجراءات بالملفات العالقة والالتزام باتفاقيات الممر الملاحي في «خور عبدالله»
نجدد التهنئة للسعودية بمناسبة فوزها باستضافة معرض «إكسبو 2030» وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 ونؤكد تسخير إمكانيات الكويت كافة للمساهمة مع الأشقاء في المملكة لإنجاحهما
نقدر ما تقوم به قطر خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون من جهود تسهم بتعزيز مسيرة دول المجلس على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف
العالم يحتاج مجلس أمن شاملاً وشفافاً وكفؤاً وفعالاً وديموقراطياً وخاضعاً للمساءلة
الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل في نشر خطاب الكراهية وبث المعلومات الخاطئة يزعزع الأمن السيبراني
نُجدد الدعوة لإيران لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
السلام في منطقتنا لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ونرحب بالاعتراف بدولة فلسطين من قبل العديد من الدول خلال الأشهر الماضية
نُعرب عن إدانتنا للانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية ومحاولة جره للصراع القائم بالمنطقة وتجاهله للإرادة والمناشدات الدولية
سموه تبادل مع الرئيس بايدن الأحاديث الودية التي عكست روح الصداقة بين البلدين: مواقف الولايات المتحدة تجاه الكويت وشعبها مُخلَّدة
وزراء خارجية «التعاون» وأميركا: ضرورة التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية بشأن ترسيم الحدود
ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، كلمة الكويت في المناقشة العامة للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك وفيما يلي نصها:
بداية، يسرني أن أنقل إليكم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه بنجاح أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعاتها.
ولمزيد من التفاصيل:
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