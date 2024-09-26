ممثل الأمير رؤية 2035 تهدف لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي متفاعل إقليميا ودوليا



ندعو العراق لاتخاذ إجراءات بالملفات العالقة والالتزام باتفاقيات الممر الملاحي في «خور عبدالله»

نجدد التهنئة للسعودية بمناسبة فوزها باستضافة «إكسبو 2030» وبطولة كأس العالم 2034 ونؤكد تسخير إمكانيات الكويت كافة للمساهمة مع الأشقاء في المملكة لإنجاحهما

نقدر ما تقوم به قطر خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون من جهود تسهم بتعزيز مسيرة دول المجلس على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف

العالم يحتاج مجلس أمن شاملاً وشفافاً وكفؤاً وفعالاً وديموقراطياً وخاضعاً للمساءلة

الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل في نشر خطاب الكراهية وبث المعلومات الخاطئة يزعزع الأمن السيبراني

نُجدد الدعوة لإيران لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

السلام في منطقتنا لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ونرحب بالاعتراف بدولة فلسطين من قبل العديد من الدول خلال الأشهر الماضية

نُعرب عن إدانتنا للانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية ومحاولة جره للصراع القائم بالمنطقة وتجاهله للإرادة والمناشدات الدولية

سموه تبادل مع الرئيس بايدن الأحاديث الودية التي عكست روح الصداقة بين البلدين: مواقف الولايات المتحدة تجاه الكويت وشعبها مُخلَّدة وزراء خارجية «التعاون» وأميركا: ضرورة التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية بشأن ترسيم الحدود





ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، كلمة الكويت في المناقشة العامة للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك وفيما يلي نصها:

بداية، يسرني أن أنقل إليكم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه بنجاح أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعاتها.



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