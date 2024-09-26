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ممثل الأمير رؤية 2035 تهدف لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي متفاعل إقليميا ودوليا

9/26/2024 7:13:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • ندعو العراق لاتخاذ إجراءات بالملفات العالقة والالتزام باتفاقيات الممر الملاحي في «خور عبدالله»
  • نجدد التهنئة للسعودية بمناسبة فوزها باستضافة معرض «إكسبو 2030» وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 ونؤكد تسخير إمكانيات الكويت كافة للمساهمة مع الأشقاء في المملكة لإنجاحهما
  • نقدر ما تقوم به قطر خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون من جهود تسهم بتعزيز مسيرة دول المجلس على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف
  • العالم يحتاج مجلس أمن شاملاً وشفافاً وكفؤاً وفعالاً وديموقراطياً وخاضعاً للمساءلة
  • الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل في نشر خطاب الكراهية وبث المعلومات الخاطئة يزعزع الأمن السيبراني
  • نُجدد الدعوة لإيران لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية
  • السلام في منطقتنا لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ونرحب بالاعتراف بدولة فلسطين من قبل العديد من الدول خلال الأشهر الماضية
  • نُعرب عن إدانتنا للانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية ومحاولة جره للصراع القائم بالمنطقة وتجاهله للإرادة والمناشدات الدولية
  • سموه تبادل مع الرئيس بايدن الأحاديث الودية التي عكست روح الصداقة بين البلدين: مواقف الولايات المتحدة تجاه الكويت وشعبها مُخلَّدة
  • وزراء خارجية «التعاون» وأميركا: ضرورة التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية بشأن ترسيم الحدود


ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، كلمة الكويت في المناقشة العامة للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك وفيما يلي نصها:

بداية، يسرني أن أنقل إليكم تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه بنجاح أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعاتها.


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