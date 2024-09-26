مجمع القرآن الكريم ومركز حميد بن راشد يبحثان تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث مجمع القرآن الكريم بالشارقة، ومركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والدراسات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال القرآن الكريم وعلومه.
جاء ذلك خلال استقبال سعادة عبد الله خلف الحوسني الأمين العام للمجمع، سعادة الدكتور عبد الله محمد الأنصاري عضو مجلس الأمناء لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وسعادة طارق عبد الله العوضي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وحسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وعدد من موظفي المركز، واطلع خلالها الوفد على أفضل الممارسات، والأنظمة الرائدة وأحدث التقنيات التي يطبقها المجمع في خدمة كتابة الله وعلومه، ومشروعاته العلمية والبحثية.
وأكد سعادة عبد الله خلف الحوسني، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المجمع ومركز حميد بن راشد؛ لتحقيق التكامل في خدمة القرآن الكريم؛ مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها في خدمة القرآن الكريم واستقطاب المواهب القرآنية المتنوعة وتنميتها، وتكريم حفظة كتاب الله تعالى.
واصطحب سعادته الوفد في جولة في المتاحف القرآنية التي تحتوي على نفائس المخطوطات النادرة، وتاريخ كتابة المصحف، كما استمع إلى شرح حول استوديوهات المجمع، والمكتبة العلمية التي تزخر بأمهات الكتب العلمية.
وثمّن الوفد، الإنجازات الكبيرة التي حققها مجمع القرآن الكريم في الشارقة، والرؤية الفريدة التي يجسدها وتحمل نهجاً فريداً في خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتسهم في إبراز الدور المعرفي والحضاري والإنساني، وتعرّف بدور القرآن الكريم، مرحبين في الارتقاء في تعزيز استراتيجية الشراكة والتنسيق بين الجانبين.
وفي نهاية اللقاء، عبّر الوفد، عن شكره وتقديره للقائمين على إدارة المجمع، لما شهده من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية.
MENAFN26092024000110011019ID1108721009
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