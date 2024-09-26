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مجمع القرآن الكريم ومركز حميد بن راشد يبحثان تعزيز التعاون المشترك

9/26/2024 7:08:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


بحث مجمع القرآن الكريم بالشارقة، ومركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والدراسات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال القرآن الكريم وعلومه.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة عبد الله خلف الحوسني الأمين العام للمجمع، سعادة الدكتور عبد الله محمد الأنصاري عضو مجلس الأمناء لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ⁠وسعادة طارق عبد الله العوضي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وحسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وعدد من موظفي المركز، واطلع خلالها الوفد على أفضل الممارسات، والأنظمة الرائدة وأحدث التقنيات التي يطبقها المجمع في خدمة كتابة الله وعلومه، ومشروعاته العلمية والبحثية.

وأكد سعادة عبد الله خلف الحوسني، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المجمع ومركز حميد بن راشد؛ لتحقيق التكامل في خدمة القرآن الكريم؛ مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها في خدمة القرآن الكريم واستقطاب المواهب القرآنية المتنوعة وتنميتها، وتكريم حفظة كتاب الله تعالى.

واصطحب سعادته الوفد في جولة في المتاحف القرآنية التي تحتوي على نفائس المخطوطات النادرة، وتاريخ كتابة المصحف، كما استمع إلى شرح حول استوديوهات المجمع، والمكتبة العلمية التي تزخر بأمهات الكتب العلمية.

وثمّن الوفد، الإنجازات الكبيرة التي حققها مجمع القرآن الكريم في الشارقة، والرؤية الفريدة التي يجسدها وتحمل نهجاً فريداً في خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتسهم في إبراز الدور المعرفي والحضاري والإنساني، وتعرّف بدور القرآن الكريم، مرحبين في الارتقاء في تعزيز استراتيجية الشراكة والتنسيق بين الجانبين.

وفي نهاية اللقاء، عبّر الوفد، عن شكره وتقديره للقائمين على إدارة المجمع، لما شهده من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية.

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