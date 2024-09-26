“اتاشيه” يعد أصحاب الذوق الرفيع بتجربة غير مسبوقة من الضيافة والترفيه في الرياض

MENAFN - Asdaf News) أصبح لأصحاب الذوق الرفيع وعشاق الموسيقى والإبداع والتميز وجهة جديدة في الرياض، مع تدشين“اتاشيه” في الحي الدبلوماسي، ليرسي مستوى جديدًا فائق الفخامة في تقديم الأطعمة وخدمات الترفيه، مانحًا زواره وأعضاءه تجربًة لا نظير لها في العاصمة السعودية.

ولأن الاستدامة تمثل مفهومًا جوهريًا في نموذج عمله، يلتزم“اتاشيه” باستخدام مكونات محلية طازجة، مع تطبيق مبادرات خاصة لضمان أفضل ممارسات الحفاظ على البيئة والحد من هدر الطعام، وذلك ضمن تجربة ترفيهية استثنائية وصديقة للبيئة يقدمها لزواره وضيوفه.

وتلبيًة لتطلعات النخبة من سكان وزوار الرياض في عيش تجارب غير مسبوقة، يوفر“اتاشيه” أربع مساحات مميزة بتجارب ترفيهية مختلفة لكل منها طابعها الخاص، وتشمل مطعمًا بساحتين داخلية وخارجية، وقاعة جلوس فاخرة، ونادي“أنستابل” UNSTABLE المسائي.

ولمحبي الأطباق العالمية المعدة من مكونات موسمية طازجة، يقدم“اتاشيه” تجربًة تضاهي أرقى المطاعم العالمية على أيدي نخبة من الطهاة، مع تجربة استثنائية لإعداد الطعام في الهواء الطلق، وتقديم أطباق غنية بمنتجات طازجة يتم قطفها يوميًا، إلى جانب الاستمتاع بالأطعمة والمشروبات على مدار اليوم مع أنغام الموسيقى المختارة بعناية.

في بريڤيه“Privé”، الصالة الحصرية للأعضاء، سيجد زوار“اتاشيه” أجواًء مثاليًة للاجتماعات واللقاءات غير الرسمية، مع القهوة ومجموعة من الأطباق العالمية، إضافًة إلى خدمات راقية، تبدأ من الصباح وحتى المساء، لتوفير الإفطار، مرورًا بوجبات خفيفة وقت الغداء، وحتى الاسترخاء مساًء مع الشاي والكوكتيلات.

ومع هذه الخدمات الفريدة، يعد“اتاشيه” ضيوفه وزواره بأنه سيكون وجهتهم المفضلة لإقامة الفعاليات الراقية، والعروض الموسيقية، والحفلات والتجمعات الخاصة، إضافًة إلى خدمات تقديم الطعام المخصصة.