“اتاشيه” يعد أصحاب الذوق الرفيع بتجربة غير مسبوقة من الضيافة والترفيه في الرياض

(MENAFN
- Asdaf News)
أصبح لأصحاب الذوق الرفيع وعشاق الموسيقى والإبداع والتميز وجهة جديدة في الرياض، مع تدشين“اتاشيه” في الحي الدبلوماسي، ليرسي مستوى جديدًا فائق الفخامة في تقديم الأطعمة وخدمات الترفيه، مانحًا زواره وأعضاءه تجربًة لا نظير لها في العاصمة السعودية.
ولأن الاستدامة تمثل مفهومًا جوهريًا في نموذج عمله، يلتزم“اتاشيه” باستخدام مكونات محلية طازجة، مع تطبيق مبادرات خاصة لضمان أفضل ممارسات الحفاظ على البيئة والحد من هدر الطعام، وذلك ضمن تجربة ترفيهية استثنائية وصديقة للبيئة يقدمها لزواره وضيوفه.
وتلبيًة لتطلعات النخبة من سكان وزوار الرياض في عيش تجارب غير مسبوقة، يوفر“اتاشيه” أربع مساحات مميزة بتجارب ترفيهية مختلفة لكل منها طابعها الخاص، وتشمل مطعمًا بساحتين داخلية وخارجية، وقاعة جلوس فاخرة، ونادي“أنستابل” UNSTABLE المسائي.
ولمحبي الأطباق العالمية المعدة من مكونات موسمية طازجة، يقدم“اتاشيه” تجربًة تضاهي أرقى المطاعم العالمية على أيدي نخبة من الطهاة، مع تجربة استثنائية لإعداد الطعام في الهواء الطلق، وتقديم أطباق غنية بمنتجات طازجة يتم قطفها يوميًا، إلى جانب الاستمتاع بالأطعمة والمشروبات على مدار اليوم مع أنغام الموسيقى المختارة بعناية.
في بريڤيه“Privé”، الصالة الحصرية للأعضاء، سيجد زوار“اتاشيه” أجواًء مثاليًة للاجتماعات واللقاءات غير الرسمية، مع القهوة ومجموعة من الأطباق العالمية، إضافًة إلى خدمات راقية، تبدأ من الصباح وحتى المساء، لتوفير الإفطار، مرورًا بوجبات خفيفة وقت الغداء، وحتى الاسترخاء مساًء مع الشاي والكوكتيلات.
ومع هذه الخدمات الفريدة، يعد“اتاشيه” ضيوفه وزواره بأنه سيكون وجهتهم المفضلة لإقامة الفعاليات الراقية، والعروض الموسيقية، والحفلات والتجمعات الخاصة، إضافًة إلى خدمات تقديم الطعام المخصصة.
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