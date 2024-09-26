سويسرا عازمة على تنظيم مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف

MENAFN - Swissinfo) قال الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين إنه يجب استثمار سجل سويسرا كوسيط عالمي لتهدئة بؤر التوتّر.



English en Cassis positions Switzerland as a mediator at the UN طالع المزيدCassis positions Switzerland as a mediator at the U Deutsch de Cassis positioniert die Schweiz an der UNO als Vermittlerin الأصلي طالع المزيدCassis positioniert die Schweiz an der UNO als Vermittleri

تم نشر هذا المحتوى على 26 سبتمبر 2024 - 13:45 2دقائق Keystone-SDA/ع.ع

وأكّد كاسيس التزام بلاده بتنفيذ التفويض الذي منحته الأمم المتحدة لها، والمتمثّل في تنظيم اجتماع الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بشأن النزاع في الشرق الأوسط، وقال:“سنعقد هذا المؤتمر لمعالجة مسألة كيفية خلق احترام القانون الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتحضيرا للمؤتمر، ستكون هناك اتصالات ثنائية سيباشرها وزير الخارجية السويسري بنفسه مع كل من إسرائيل والبلدان العربية من أجل تنسيق التوقعات، ورسم الإطار الذي ستجري فيه المحادثات.

ويرى وزير الخارجية السويسري أن إسرائيل قد وقعت على اتفاقيات جنيف، ويجب أن تلتزم بها مثلها مثل جميع البلدان العربية:“لنلتقي ونقول: نعم، لقد وقعنا على ذلك، لماذا لم نعد نلتزم بها؟، هذا الأمر يفتح نقاشا صعبا ومؤلما، لكنه نقاش مهم. فسويسرا مدينة بذلك للعالم بصفتها الدولة المودعة لاتفاقيات جنيف”، يقول الوزير.