سويسرا عازمة على تنظيم مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف

(MENAFN
- Swissinfo)
قال وزير
الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين إنه يجب استثمار سجل سويسرا كوسيط عالمي لتهدئة بؤر التوتّر.
تم نشر هذا المحتوى على
26 سبتمبر 2024 - 13:45
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Keystone-SDA/ع.ع
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Cassis positions Switzerland as a mediator at the UN
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Cassis positioniert die Schweiz an der UNO als Vermittlerin
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طالع المزيدCassis positioniert die Schweiz an der UNO als Vermittleri
وأكّد كاسيس التزام بلاده بتنفيذ التفويض الذي منحته الأمم المتحدة لها، والمتمثّل في تنظيم اجتماع الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بشأن النزاع في الشرق الأوسط، وقال:“سنعقد هذا المؤتمر لمعالجة مسألة كيفية خلق احترام القانون الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتحضيرا للمؤتمر، ستكون هناك اتصالات ثنائية سيباشرها وزير الخارجية السويسري بنفسه مع كل من إسرائيل والبلدان العربية من أجل تنسيق التوقعات، ورسم الإطار الذي ستجري فيه المحادثات.
ويرى وزير الخارجية السويسري أن إسرائيل قد وقعت على اتفاقيات جنيف، ويجب أن تلتزم بها مثلها مثل جميع البلدان العربية:“لنلتقي ونقول: نعم، لقد وقعنا على ذلك، لماذا لم نعد نلتزم بها؟، هذا الأمر يفتح نقاشا صعبا ومؤلما، لكنه نقاش مهم. فسويسرا مدينة بذلك للعالم بصفتها الدولة المودعة لاتفاقيات جنيف”، يقول الوزير.
MENAFN26092024000210011054ID1108720647
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