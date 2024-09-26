جامعة الكويت التمديد الاستثنائي للمبتعثين المعينين قبل 1 مارس 2020

الموافقة على أعداد منح الدراسات العليا والمرشحين للمنح للعام الجامعي 2025/2024

ترأس مدير جامعة الكويت بالإنابة د.أسامة السعيد اجتماع مجلس الجامعة أمس بمدينة صباح السالم الجامعية بحضور أعضاء مجلس الجامعة.

وفي البداية، رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة بالحضور لمناقشة عدد من البنود المدرجة في جدول الأعمال.

وفي تصريح عقب الاجتماع، قال أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.فايز الظفيري إن مجلس الجامعة صدق على محضر الاجتماع واطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه بتاريخ 9 مايو، كما صدق على قرار مجلس الجامعة بالموافقة على مشروع ميزانية جامعة الكويت 2025/2026.

وأضاف الظفيري أن مجلس الجامعة وافق على اقتراح بعض الكليات تجديد انتداب أعضاء الهيئة الأكاديمية التالية أسماؤهم انتدابا كليا لوزارة التعليم العالي وبعض الجهات بالدولة، لمدة عام كالآتي:

٭ د. حمود فهد القشعان - كلية العلوم الاجتماعية رئيسا للمكتب الثقافي بسفارة الكويت في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية لمدة عام اعتبارا من 01/10/2024.

٭ د.خالد عبدالعزيز المحارب - كلية التربية رئيسا للمكتب الثقافي بسفارة الكويت في الإسكندرية لمدة عام اعتبارا من 01/10/2024.

٭ د.محمد عبد اللطيف الجار الله - كلية الحقوق ملحقا ثقافيا بسفارة الكويت في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية لمدة عام اعتبارا من 01/10/2024.

٭ د.ناصر عبدالعزيز رشيد - كلية الحقوق مستشارا قانونيا للشئون الدولية بمنظمة الدول المصدرة للنفط «الأوبك» بمدينة ڤيينا لمدة عام اعتبارا من 10/07/2024.

٭ د.ميرزا حسين ميرزا حسن - كلية العلوم الإدارية مستشارا متفرغا في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت لمدة عام اعتبارا من 02/02/2025.

كما وافق المجلس على اقتراح تعديل المادة 25/ ب - الفقرة الثانية والمادة 26/1 - الفقرة الثالثة من لائحة شؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية واقتراح وقف العمل بقرار مجلس الجامعة 1/ 2023، وإعادة العمل بقرار مجلس الجامعة باجتماعه رقم 2/2022 بشأن التمديد الاستثنائي لمبتعثي جامعة الكويت الذين تم تعيينهم قبل 01/03/2020 بعد استنفاد مدد التمديد واستمرار صرف المخصصات المقررة لهم قبل وقف البعثة.

وتابع: وافق مجلس الجامعة على اقتراح عمادة القبول والتسجيل تمديد العمل بقرار مجلس الجامعة والمعتمد من مجلس الجامعات الحكومية بشأن اقتراح استثناء أعضاء الهيئة الأكاديمية المكلفين بمناصب قيادية من غير نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات

والعمادات النوعية من الشرط الوارد في البند (ثانيا/4) من ضوابط إعداد الجدول الدراسي والسماح لهم بتدريس أعباء إضافية وذلك للفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الجامعي 2024/2025، كما وافق المجلس على اقتراح كلية الدراسات العليا بشأن أعداد منح الدراسات العليا بجامعة الكويت والمرشحين للمنح للعام الجامعي 2024/2025، وفي ضوء موافقة مجلس الكلية بالتمرير بتاريخ 23/07/2024.

ووافق المجلس على ترقية 29 عضو هيئة أكاديمية لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات كالآتي:

الكليات الإنسانية والاجتماعية

٭ أمل حسين العجمي - كلية التربية التربية - المناهج وطرق التدريس - أستاذ.

٭ دهام كريم الفضلي - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - الفقه المقارن والسياسة الشرعية - أستاذ.

٭ وفاء سالم الياسين - كلية التربية -المناهج وطرق التدريس - أستاذ.

٭ أبرار أحمد هادي - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - الفقه المقارن والسياسة الشرعية - أستاذ مشارك.

٭ إبراهيم غنيم الحيص - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - الفقه وأصول الفقه - أستاذ مشارك.

٭ بدر محمد العازمي - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - التفسير والحديث - أستاذ مشارك.

٭ براك غانم الغربللي - كلية العلوم الإدارية - الإدارة العامة - أستاذ مشارك.

٭ سعود فهيد العجمي - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - التفسير والحديث - أستاذ مشارك.

٭ صلاح يعقوب عبدالله - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - التفسير والحديث - أستاذ مشارك.

٭ عبدالحميد عبدالكريم الظفيري - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - العقيدة والدعوة - أستاذ مشارك.

٭ عبدالعزيز محمد المطيري الحقوق - القانون العام - أستاذ مشارك.

٭ عبدالله عويد الرشيدي الشريعة والدراسات الإسلامية - الفقه المقارن والسياسة الشرعية - أستاذ مشارك.

٭ فاطمة حسين الظبيري - كلية الحقوق - القانون الدولي - أستاذ مشارك.

٭ فاطمة خالد المحسن - كلية الحقوق - القانون العام - أستاذ مشارك.

٭ فهد نعمة الشمري - كلية الحقوق - القانون الخاص - أستاذ مشارك.

٭ مشعل محمد العنزي - كلية الآداب - التاريخ والآثار - أستاذ مشارك.

٭ منال علي العنزي - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - الفقه المقارن والسياسة الشرعية - أستاذ مشارك.

٭ منى طلاق الهاجري - كلية الحقوق - القانون العام - أستاذ مشارك.

٭ هدى سالم العازمي كلية التربية - المناهج وطرق التدريس - أستاذ مشارك.

٭ هدى شفاقة العنزي كلية التربية - المناهج وطرق التدريس - أستاذ مشارك.

٭ هيا ناصر الحسينان - كلية العلوم الاجتماعية الجغرافيا - أستاذ مشارك.

ترقيات الكليات العملية

٭ انتصار سعد الهتلاني - كلية العلوم - الكيمياء - أستاذ.

٭ عماد عبدالعزيز خورشيد - الهندسة والبترول - الهندسة الميكانيكية - أستاذ.

٭ نداء يوسف الصراف - العلوم - العلوم البيولوجية - أستاذ.

٭ وليد إبراهيم الحرز - الطب - طب الأطفال - أستاذ.

٭ شيخة أحمد إبراهيم - الهندسة والبترول - الهندسة الميكانيكية - أستاذ مشارك.

٭ عبدالله أحمد الشايع - الهندسة والبترول - الهندسة الميكانيكية - أستاذ مشارك.

٭ علي جاسم بوعباس - الطب - طب المجتمع والعلوم السلوكية - أستاذ مشارك.

٭ محمد ميرزا عبدالله - العلوم الحياتية - علوم الغذاء والتغذية - أستاذ مشارك.