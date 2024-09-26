جامعة الكويت التمديد الاستثنائي للمبتعثين المعينين قبل 1 مارس 2020

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الموافقة على أعداد منح الدراسات العليا والمرشحين للمنح للعام الجامعي 2025/2024
ترأس مدير جامعة الكويت بالإنابة د.أسامة السعيد اجتماع مجلس الجامعة أمس بمدينة صباح السالم الجامعية بحضور أعضاء مجلس الجامعة.
وفي البداية، رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة بالحضور لمناقشة عدد من البنود المدرجة في جدول الأعمال.
وفي تصريح عقب الاجتماع، قال أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.فايز الظفيري إن مجلس الجامعة صدق على محضر الاجتماع واطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه بتاريخ 9 مايو، كما صدق على قرار مجلس الجامعة بالموافقة على مشروع ميزانية جامعة الكويت 2025/2026.
وأضاف الظفيري أن مجلس الجامعة وافق على اقتراح بعض الكليات تجديد انتداب أعضاء الهيئة الأكاديمية التالية أسماؤهم انتدابا كليا لوزارة التعليم العالي وبعض الجهات بالدولة، لمدة عام كالآتي:
٭ د. حمود فهد القشعان - كلية العلوم الاجتماعية رئيسا للمكتب الثقافي بسفارة الكويت في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية لمدة عام اعتبارا من 01/10/2024.
٭ د.خالد عبدالعزيز المحارب - كلية التربية رئيسا للمكتب الثقافي بسفارة الكويت في الإسكندرية لمدة عام اعتبارا من 01/10/2024.
٭ د.محمد عبد اللطيف الجار الله - كلية الحقوق ملحقا ثقافيا بسفارة الكويت في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية لمدة عام اعتبارا من 01/10/2024.
٭ د.ناصر عبدالعزيز رشيد - كلية الحقوق مستشارا قانونيا للشئون الدولية بمنظمة الدول المصدرة للنفط «الأوبك» بمدينة ڤيينا لمدة عام اعتبارا من 10/07/2024.
٭ د.ميرزا حسين ميرزا حسن - كلية العلوم الإدارية مستشارا متفرغا في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت لمدة عام اعتبارا من 02/02/2025.
كما وافق المجلس على اقتراح تعديل المادة 25/ ب - الفقرة الثانية والمادة 26/1 - الفقرة الثالثة من لائحة شؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية واقتراح وقف العمل بقرار مجلس الجامعة 1/ 2023، وإعادة العمل بقرار مجلس الجامعة باجتماعه رقم 2/2022 بشأن التمديد الاستثنائي لمبتعثي جامعة الكويت الذين تم تعيينهم قبل 01/03/2020 بعد استنفاد مدد التمديد واستمرار صرف المخصصات المقررة لهم قبل وقف البعثة.
وتابع: وافق مجلس الجامعة على اقتراح عمادة القبول والتسجيل تمديد العمل بقرار مجلس الجامعة والمعتمد من مجلس الجامعات الحكومية بشأن اقتراح استثناء أعضاء الهيئة الأكاديمية المكلفين بمناصب قيادية من غير نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات
والعمادات النوعية من الشرط الوارد في البند (ثانيا/4) من ضوابط إعداد الجدول الدراسي والسماح لهم بتدريس أعباء إضافية وذلك للفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الجامعي 2024/2025، كما وافق المجلس على اقتراح كلية الدراسات العليا بشأن أعداد منح الدراسات العليا بجامعة الكويت والمرشحين للمنح للعام الجامعي 2024/2025، وفي ضوء موافقة مجلس الكلية بالتمرير بتاريخ 23/07/2024.
ووافق المجلس على ترقية 29 عضو هيئة أكاديمية لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات كالآتي:
الكليات الإنسانية والاجتماعية
٭ أمل حسين العجمي - كلية التربية التربية - المناهج وطرق التدريس - أستاذ.
٭ دهام كريم الفضلي - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - الفقه المقارن والسياسة الشرعية - أستاذ.
٭ وفاء سالم الياسين - كلية التربية -المناهج وطرق التدريس - أستاذ.
٭ أبرار أحمد هادي - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - الفقه المقارن والسياسة الشرعية - أستاذ مشارك.
٭ إبراهيم غنيم الحيص - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - الفقه وأصول الفقه - أستاذ مشارك.
٭ بدر محمد العازمي - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - التفسير والحديث - أستاذ مشارك.
٭ براك غانم الغربللي - كلية العلوم الإدارية - الإدارة العامة - أستاذ مشارك.
٭ سعود فهيد العجمي - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - التفسير والحديث - أستاذ مشارك.
٭ صلاح يعقوب عبدالله - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - التفسير والحديث - أستاذ مشارك.
٭ عبدالحميد عبدالكريم الظفيري - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - العقيدة والدعوة - أستاذ مشارك.
٭ عبدالعزيز محمد المطيري الحقوق - القانون العام - أستاذ مشارك.
٭ عبدالله عويد الرشيدي الشريعة والدراسات الإسلامية - الفقه المقارن والسياسة الشرعية - أستاذ مشارك.
٭ فاطمة حسين الظبيري - كلية الحقوق - القانون الدولي - أستاذ مشارك.
٭ فاطمة خالد المحسن - كلية الحقوق - القانون العام - أستاذ مشارك.
٭ فهد نعمة الشمري - كلية الحقوق - القانون الخاص - أستاذ مشارك.
٭ مشعل محمد العنزي - كلية الآداب - التاريخ والآثار - أستاذ مشارك.
٭ منال علي العنزي - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - الفقه المقارن والسياسة الشرعية - أستاذ مشارك.
٭ منى طلاق الهاجري - كلية الحقوق - القانون العام - أستاذ مشارك.
٭ هدى سالم العازمي كلية التربية - المناهج وطرق التدريس - أستاذ مشارك.
٭ هدى شفاقة العنزي كلية التربية - المناهج وطرق التدريس - أستاذ مشارك.
٭ هيا ناصر الحسينان - كلية العلوم الاجتماعية الجغرافيا - أستاذ مشارك.
ترقيات الكليات العملية
٭ انتصار سعد الهتلاني - كلية العلوم - الكيمياء - أستاذ.
٭ عماد عبدالعزيز خورشيد - الهندسة والبترول - الهندسة الميكانيكية - أستاذ.
٭ نداء يوسف الصراف - العلوم - العلوم البيولوجية - أستاذ.
٭ وليد إبراهيم الحرز - الطب - طب الأطفال - أستاذ.
٭ شيخة أحمد إبراهيم - الهندسة والبترول - الهندسة الميكانيكية - أستاذ مشارك.
٭ عبدالله أحمد الشايع - الهندسة والبترول - الهندسة الميكانيكية - أستاذ مشارك.
٭ علي جاسم بوعباس - الطب - طب المجتمع والعلوم السلوكية - أستاذ مشارك.
٭ محمد ميرزا عبدالله - العلوم الحياتية - علوم الغذاء والتغذية - أستاذ مشارك.
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