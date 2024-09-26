افتتاح إشارة ضوئية مؤقتة لتقاطع شارع تونس مع الدائري الثالث

افتتاح إشارة ضوئية مؤقتة لتقاطع شارع تونس مع الدائري الثالث
التاريخ
9/26/2024 3:09:15 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن افتتاح إشارة ضوئية مؤقتة لتقاطع شارع تونس مع الدائري الثالث باعتبارها تحويلة مؤقتة من فجر غد الجمعة.
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