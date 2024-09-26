المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي يعقد اجتماعه ال93 بالرياض بمشاركة كويتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 26 - 9 (كونا) -- عقد المجلس التنفيذي لمكتب التربية
العربي لدول الخليج اجتماعه ال93 اليوم الخميس في الرياض بمشاركة وزارة التربية الكويتية.
وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون المالية والوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير الاداري بالتكليف متروك المطيري للوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاجتماع اطلع على تقرير شامل حول سير العمل لبرامج المكتب والمراكز التابعة له في الدورة المالية الحالية (2023 - 2024) واستعرض المنجزات المحققة حتى الآن وبالاضافة إلى الاطلاع على ما تحقق من مستهدفات البرامج المنفذة ومناقشة مشروع موازنة المكتب.
واضاف المطيري ان المجلس ناقش ايضا مقترحات البرامج والمشروعات المقررة للدورة المالية القادمة (2025 - 2026) والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التربوي بين دول الخليج ودعم جودة التعليم في الدول الاعضاء.
واشاد المجلس بجهود مكتب التربية العربي في التحضير والتنسيق لعقد الاجتماع وتنفيذ البرامج والمشروعات المتخصصة. (النهاية)
خ ن ش / ن س ع
MENAFN26092024000071011013ID1108720398
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