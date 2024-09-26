مقتل شخصين وإصابة 15 بغارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 26 - 9 ( كونا ) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين في غارة شنها طيران
الاحتلال الإسرائيلي على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
جاء ذلك في بيان أصدره مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة أعلن فيه الحصيلة الأولية للغارة الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا شقة في مبنى سكني مكون من عشرة طوابق في حي (القائم) بالضاحية الجنوبية.
وأكد المركز أن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين من بينهم امرأة "حالتها حرجة".
ويشهد لبنان منذ صباح الاثنين الماضي شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق أخرى من البلاد ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
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