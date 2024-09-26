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مقتل شخصين وإصابة 15 بغارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

9/26/2024 3:05:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 26 - 9 ( كونا ) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
جاء ذلك في بيان أصدره مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة أعلن فيه الحصيلة الأولية للغارة الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا شقة في مبنى سكني مكون من عشرة طوابق في حي (القائم) بالضاحية الجنوبية.
وأكد المركز أن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين من بينهم امرأة "حالتها حرجة".
ويشهد لبنان منذ صباح الاثنين الماضي شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق أخرى من البلاد ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / م ن ف




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