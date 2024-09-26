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مصر تحذر مجددا من انزلاق المنطقة في أتون مواجهات مسلحة لا يمكن السيطرة عليها

9/26/2024 3:05:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 9 (كونا) -- حذرت مصر مجددا اليوم الخميس من انزلاق منطقة الشرق الأوسط "في أتون مواجهات مسلحة" تهدد بعواقب "خطرة جمة" لا يمكن السيطرة عليها ما لم يكن هناك إيقاف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غرة ولبنان.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان بهذا الشأن أن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وتعرض لبنان لتصعيد عسكري من الاحتلال الإسرائيلي قد ينجم عنه تداعيات خطرة على شعوب المنطقة.
وقالت الخارجية إن مصر ستواصل جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لإحتواء هذا التصعيد الخطر مطالبة بإيقاف "فوري وشامل ودائم" لإطلاق النار بغزة ولبنان.
وأكدت تأييدها لكل المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل للتهدئة "الشاملة والدائمة" بالمنطقة مشيرة إلى اتصالات تجريها بهذا الشأن مع الأطراف المعنية بمجريات الأحداث في المنطقة.
واعتبرت أن مفتاح التهدئة بالمنطقة رهن ‏بإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. (النهاية)

م م / م ع ع




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