مصر تحذر مجددا من انزلاق المنطقة في أتون مواجهات مسلحة لا يمكن السيطرة عليها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 26 - 9 (كونا) -- حذرت مصر مجددا اليوم الخميس من انزلاق منطقة الشرق الأوسط "في أتون مواجهات مسلحة" تهدد بعواقب "خطرة جمة" لا يمكن السيطرة عليها ما لم يكن هناك إيقاف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غرة ولبنان.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان بهذا الشأن أن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وتعرض لبنان لتصعيد عسكري من الاحتلال الإسرائيلي قد ينجم عنه تداعيات خطرة على شعوب المنطقة.
وقالت الخارجية إن مصر ستواصل جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لإحتواء هذا التصعيد الخطر مطالبة بإيقاف "فوري وشامل ودائم" لإطلاق النار بغزة ولبنان.
وأكدت تأييدها لكل المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل للتهدئة "الشاملة والدائمة" بالمنطقة مشيرة إلى اتصالات تجريها بهذا الشأن مع الأطراف المعنية بمجريات الأحداث في المنطقة.
واعتبرت أن مفتاح التهدئة بالمنطقة رهن بإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. (النهاية)
م م / م ع ع
MENAFN26092024000071011013ID1108720396
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.