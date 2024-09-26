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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ بشأن التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في لبنان

9/26/2024 3:05:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 26 - 9 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عن قلقه "البالغ" إزاء المواجهات العسكرية في لبنان التي بدأت في الثامن من أكتوبر الماضي وتصاعدت أخيرا عبر هجمات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المكتظة بالسكان.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بيان إنه يأسف "للثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون بمن فيهم الأطفال وموظفو الأمم المتحدة في لبنان" مشددا على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف.
وحذر بوريل من أن أي تصعيد إضافي "ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة وخارجها" مشيرا إلى قرار مجلس الأمن رقم (2749) الذي تم اعتماده بالإجماع في 28 أغسطس الماضي والذي يحث جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تنفيذ تدابير فورية بغية خفض التصعيد.
وأكد البيان أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحث على "التنفيذ العاجل" لإيقاف إطلاق النار عبر (الخط الأزرق) الذي ينهي بشكل "فعال وفوري" جميع التهديدات عبر الحدود.
وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي تدعو أيضا إلى العمل على "التنفيذ الكامل" لقرار مجلس الأمن رقم (1701) لضمان العودة الآمنة للسكان النازحين في إطار "تسوية تفاوضية أوسع نطاقا".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى حشد الدعم للجهود الدبلوماسية الجارية لتحقيق تلك الغاية معربا بالوقت ذاته عن تقديره ودعمه "بقوة" للجهود التي تبذلها فرنسا والولايات المتحدة للتوصل إلى حل يقضي بإيقاف إطلاق النار عن طريق التفاوض.
وجدد بوريل دعوته لجميع الأطراف إلى حماية قوة الأمم المتحدة المؤقته في لبنان (يونيفيل) ودعم مهمتها مؤكدا مساندة الاتحاد الأوروبي لمؤسسات الدولة في لبنان بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية واستعداده لمساعدة لبنان على الخروج من "مأزقه السياسي".
وأشار إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي "الثابت" للبنان مؤكدا أن ذلك "تقليد طويل الأمد للاتحاد الاوروبي ودوله الأعضاء". (النهاية)

ا ر ن / ف ا س




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