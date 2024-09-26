الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ بشأن التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 26 - 9 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عن قلقه "البالغ" إزاء المواجهات العسكرية في لبنان التي بدأت في الثامن من أكتوبر الماضي وتصاعدت أخيرا عبر هجمات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المكتظة بالسكان.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بيان إنه يأسف "للثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون بمن فيهم الأطفال وموظفو الأمم المتحدة في لبنان" مشددا على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف.
وحذر بوريل من أن أي تصعيد إضافي "ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة وخارجها" مشيرا إلى قرار مجلس الأمن رقم (2749) الذي تم اعتماده بالإجماع في 28 أغسطس الماضي والذي يحث جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على تنفيذ تدابير فورية بغية خفض التصعيد.
وأكد البيان أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحث على "التنفيذ العاجل" لإيقاف إطلاق النار عبر (الخط الأزرق) الذي ينهي بشكل "فعال وفوري" جميع التهديدات عبر الحدود.
وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي تدعو أيضا إلى العمل على "التنفيذ الكامل" لقرار مجلس الأمن رقم (1701) لضمان العودة الآمنة للسكان النازحين في إطار "تسوية تفاوضية أوسع نطاقا".
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى حشد الدعم للجهود الدبلوماسية الجارية لتحقيق تلك الغاية معربا بالوقت ذاته عن تقديره ودعمه "بقوة" للجهود التي تبذلها فرنسا والولايات المتحدة للتوصل إلى حل يقضي بإيقاف إطلاق النار عن طريق التفاوض.
وجدد بوريل دعوته لجميع الأطراف إلى حماية قوة الأمم المتحدة المؤقته في لبنان (يونيفيل) ودعم مهمتها مؤكدا مساندة الاتحاد الأوروبي لمؤسسات الدولة في لبنان بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية واستعداده لمساعدة لبنان على الخروج من "مأزقه السياسي".
وأشار إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي "الثابت" للبنان مؤكدا أن ذلك "تقليد طويل الأمد للاتحاد الاوروبي ودوله الأعضاء". (النهاية)
ا ر ن / ف ا س
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