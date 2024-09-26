(ألكسو) تطلق فعالية السوق العربية المشتركة لتعزيز حرية تبادل المنتجات الثقافية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 26 - 9 (كونا) -- أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) اليوم الخميس إطلاق فعالية اللقاء الأول "للسوق الثقافية العربية المشتركة" بمدينة (سوسة) وسط تونس لتعزيز حرية تبادل السلع والمنتجات الثقافية.
وقال المدير العام للمنظمة محمد ولد أعمر في كلمة الافتتاح التي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة الثقافة بالمنظمة الدكتور حميد النوفلي إن "السوق الثقافية العربية المشتركة" ستمكن أيضا من تكثيف المشاركة في الأنشطة والفعاليات وحرية تنقل المثقفين والمبدعين والفنانين بين الدول العربية.
وأكد أهمية مشروع السوق الثقافية العربية المشتركة الذي يعتبر "تجسيدا للتكامل الثقافي العربي" موضحا أن المنظمة تمكنت مع الدول الأعضاء من وضع اتفاقية من أجل إنشاء تكتل ثقافي عربي قادر على "حماية الخصوصيات والدفاع عن الهوية ويشجع الشراكة والتكامل الثقافي ويوفر الأرضية الملائمة لتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية والتراث والتعليم الفني" حتى تشكل رافدا تنمويا يسهم في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر والبطالة.
وشدد على أن (ألكسو) ستواصل جهودها في تنسيق العمل الثقافي العربي المشترك ودعم مساراته وستطلق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التواصل بين أجزاء الوطن العربي وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات العربية.
وسيبحث اللقاء الذي يستمر يومين "قضايا جوهرية" حول الثقافة العربية منها سبل وآليات تطوير الاقتصاد الثقافي وإدراجه ضمن دورة الاقتصادات العربية وتشجيع استخدام وسائل الاتصال الحديثة والآمنة لتصدير المنتجات الثقافية العربية وتسويقها في الخارج.
كما يناقش المشاركون تقديم التسهيلات والإعفاءات الجمركية لمنتجات الصناعات الثقافية العربية في إطار التبادل البيني ومع العالم.
ويشهد اللقاء كذلك عرض مرئيات واقتراحات الدول العربية للمشاركين في اللقاء على أن يتم رفع تقرير بالتوصيات إلى مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول العربية في دورته ال24 التي ستنعقد بالمغرب في يناير 2025.
يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار التزام المنظمة بتوصيات مؤتمرات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالدول العربية خصوصا المؤتمر الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض في نوفمبر 2000 بشأن العمل على تطوير الاقتصاد الثقافي والصناعات الإبداعية وإنشاء سوق ثقافية عربية مشتركة وتشجيع الدول العربية على سن القوانين والتشريعات الخاصة بتيسير انتقال المنتجات الثقافة العربية فيما بينها.
وينظم اللقاء الأول للسوق الثقافية العربية المشتركة بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية وبحضور عدد من الباحثين والخبراء وسفراء عدد من الدول العربية المعتمدين لدى تونس. (النهاية)
ش ب م / ر س
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