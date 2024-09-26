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(ألكسو) تطلق فعالية السوق العربية المشتركة لتعزيز حرية تبادل المنتجات الثقافية

9/26/2024 3:05:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 26 - 9 (كونا) -- أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) اليوم الخميس إطلاق فعالية اللقاء الأول "للسوق الثقافية العربية المشتركة" بمدينة (سوسة) وسط تونس لتعزيز حرية تبادل السلع والمنتجات الثقافية.
وقال المدير العام للمنظمة محمد ولد أعمر في كلمة الافتتاح التي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة الثقافة بالمنظمة الدكتور حميد النوفلي إن "السوق الثقافية العربية المشتركة" ستمكن أيضا من تكثيف المشاركة في الأنشطة والفعاليات وحرية تنقل المثقفين والمبدعين والفنانين بين الدول العربية.
وأكد أهمية مشروع السوق الثقافية العربية المشتركة الذي يعتبر "تجسيدا للتكامل الثقافي العربي" موضحا أن المنظمة تمكنت مع الدول الأعضاء من وضع اتفاقية من أجل إنشاء تكتل ثقافي عربي قادر على "حماية الخصوصيات والدفاع عن الهوية ويشجع الشراكة والتكامل الثقافي ويوفر الأرضية الملائمة لتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية والتراث والتعليم الفني" حتى تشكل رافدا تنمويا يسهم في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر والبطالة.
وشدد على أن (ألكسو) ستواصل جهودها في تنسيق العمل الثقافي العربي المشترك ودعم مساراته وستطلق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التواصل بين أجزاء الوطن العربي وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات العربية.
وسيبحث اللقاء الذي يستمر يومين "قضايا جوهرية" حول الثقافة العربية منها سبل وآليات تطوير الاقتصاد الثقافي وإدراجه ضمن دورة الاقتصادات العربية وتشجيع استخدام وسائل الاتصال الحديثة والآمنة لتصدير المنتجات الثقافية العربية وتسويقها في الخارج.
كما يناقش المشاركون تقديم التسهيلات والإعفاءات الجمركية لمنتجات الصناعات الثقافية العربية في إطار التبادل البيني ومع العالم.
ويشهد اللقاء كذلك عرض مرئيات واقتراحات الدول العربية للمشاركين في اللقاء على أن يتم رفع تقرير بالتوصيات إلى مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول العربية في دورته ال24 التي ستنعقد بالمغرب في يناير 2025.
يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار التزام المنظمة بتوصيات مؤتمرات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالدول العربية خصوصا المؤتمر الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض في نوفمبر 2000 بشأن العمل على تطوير الاقتصاد الثقافي والصناعات الإبداعية وإنشاء سوق ثقافية عربية مشتركة وتشجيع الدول العربية على سن القوانين والتشريعات الخاصة بتيسير انتقال المنتجات الثقافة العربية فيما بينها.
وينظم اللقاء الأول للسوق الثقافية العربية المشتركة بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية وبحضور عدد من الباحثين والخبراء وسفراء عدد من الدول العربية المعتمدين لدى تونس. (النهاية)

ش ب م / ر س




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