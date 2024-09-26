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رئيس مجلس القيادة اليمني: تعافي بلادي حاجة إقليمية وعالمية للحفاظ على أمن المنطقة

9/26/2024 3:05:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 9 (كونا) -- اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس تعافي بلاده "حاجة إقليمية وعالمية" مشيرا إلى أن استقرار اليمن يعد "أمرا حاسما" للحفاظ على السلام وأمن المنطقة وطرق التجارة في الممرات المائية المحيطة.
وقال العليمي في كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل" مؤكدا ضرورة تعزيز موقفها لمواجهة "تصعيد الميليشيات الحوثية" المتواصل وتهديد الملاحة الدولية.
وجدد نداء بلاده للمجتمع الدولي لتقديم "دعم عاجل" لمواجهة الوضع الإنساني "الكارثي" في اليمن ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي "طويل الأمد".
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن "التساهل مع أعداء السلام هو بداية أشنع الحروب وأكثرها كلفة وتعقيدا" منبها إلى أنه على الرغم من الهدنة التي وافقت عليها الحكومة اليمنية في عام 2022 استمرت الميليشيات في "انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية والدولية".
وتطرق العليمي إلى هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة واصفا إياها بأنها تشكل "تهديدا متزايدا" ليس فقط للداخل اليمني ولكن أيضا لاستقرار المنطقة بكاملها.
وحول بقية منطقة الشرق الأوسط قال العليمي إن حرب الاحتلال الإسرائيلي "الوحشية" على الشعب الفلسطيني "يجب أن تتوقف على الفور" لأن ذلك هو "مفتاح السلام المنشود".
وأضاف أن "الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني لا بد أن يستند إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات ذات الصلة وعلى وجه الخصوص المبادرة العربية للسلام".
وعن الوضع في لبنان أكد العليمي أن "السبيل الوحيد" لردع عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على لبنان سيكون "بموقف حازم من المجتمع الدولي ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية". (النهاية)

ع س ت / م ع ع




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