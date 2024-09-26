توجيه 5 تهم ضد عمدة (نيويورك) بينها الرشوة والاحتيال الإلكتروني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 26 - 9 (كونا) -- ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمقاطعة الجنوبية بولاية (نيويورك) وجه خمس تهم جنائية فيدرالية ضد عمدة مدينة (نيويورك) إريك آدامز تتعلق "بالرشوة" و"الاحتيال الإلكتروني" و"التآمر".
وأفادت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية بأن أمر الإحالة أتى في 57 صفحة تم الكشف عنها في وقت سابق من اليوم وتشير إلى تهم بارتكاب آدامز أفعال "غير قانونية" تعود إلى عام 2014 منذ أن كان رئيسا لمنطقة (بروكلين).
ونقلت الشبكة عن المدعي العام الأمريكي للمقاطعة الجنوبية في (نيويورك) داميان ويليامز القول إن عمدة المدينة "انخرط في مؤامرة طويلة الأمد" مشيرا إلى أن آدامز تلقى مساهمات لحملته الانتخابية فى 2021 "من رجال أعمال أثرياء ومسؤول تركي واحد على الأقل".
وأضاف ويليامز أن "العمدة آدامز أخذ هذه المساهمات رغم علمه بأنها غير قانونية".
وفي المقابل نفى آدامز في تصريحات صحفية ارتكاب أي أخطاء وقال إنه لم يفاجأ "بالاتهامات" وحث مؤيديه على "الانتظار لسماع دفاعنا قبل إصدار أي أحكام".
وتضمنت لائحة التهم ضد عمدة (نيويورك) التآمر لارتكاب جريمة الاحتيال والرشوة الفيدرالية وتلقي مساهمات في الحملة الانتخابية من أجانب إلى جانب تهمتين بطلب تبرعات من أجانب وتهمة أخرى بالرشوة.
ويأتي توجيه التهم لآدامز بعد أشهر من التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام في منطقة (مانهاتن) بشأن علاقة عمدة المدينة مع مسؤولين ورجال أعمال من تركيا بعد تلقي حملته الانتخابية في 2021 تبرعات منهم. (النهاية)
ع س ت / م ع ع
MENAFN26092024000071011013ID1108720390
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