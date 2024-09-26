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توجيه 5 تهم ضد عمدة (نيويورك) بينها الرشوة والاحتيال الإلكتروني

9/26/2024 3:05:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 9 (كونا) -- ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس أن مكتب المدعي العام الأمريكي للمقاطعة الجنوبية بولاية (نيويورك) وجه خمس تهم جنائية فيدرالية ضد عمدة مدينة (نيويورك) إريك آدامز تتعلق "بالرشوة" و"الاحتيال الإلكتروني" و"التآمر".
وأفادت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية بأن أمر الإحالة أتى في 57 صفحة تم الكشف عنها في وقت سابق من اليوم وتشير إلى تهم بارتكاب آدامز أفعال "غير قانونية" تعود إلى عام 2014 منذ أن كان رئيسا لمنطقة (بروكلين).
ونقلت الشبكة عن المدعي العام الأمريكي للمقاطعة الجنوبية في (نيويورك) داميان ويليامز القول إن عمدة المدينة "انخرط في مؤامرة طويلة الأمد" مشيرا إلى أن آدامز تلقى مساهمات لحملته الانتخابية فى 2021 "من رجال أعمال أثرياء ومسؤول تركي واحد على الأقل".
وأضاف ويليامز أن "العمدة آدامز أخذ هذه المساهمات رغم علمه بأنها غير قانونية".
وفي المقابل نفى آدامز في تصريحات صحفية ارتكاب أي أخطاء وقال إنه لم يفاجأ "بالاتهامات" وحث مؤيديه على "الانتظار لسماع دفاعنا قبل إصدار أي أحكام".
وتضمنت لائحة التهم ضد عمدة (نيويورك) التآمر لارتكاب جريمة الاحتيال والرشوة الفيدرالية وتلقي مساهمات في الحملة الانتخابية من أجانب إلى جانب تهمتين بطلب تبرعات من أجانب وتهمة أخرى بالرشوة.
ويأتي توجيه التهم لآدامز بعد أشهر من التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام في منطقة (مانهاتن) بشأن علاقة عمدة المدينة مع مسؤولين ورجال أعمال من تركيا بعد تلقي حملته الانتخابية في 2021 تبرعات منهم. (النهاية)

ع س ت / م ع ع




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