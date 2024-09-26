ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلقي كلمة في المناقشة العامة للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلقي كلمة في المناقشة العامة للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
التاريخ
9/26/2024 3:05:14 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد
يلقي كلمة في المناقشة العامة للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (كونا)
MENAFN26092024000071011013ID1108720389
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