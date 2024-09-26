الشارقة يتخطى البطائح ويحافظ على الصدارة في النقطة 12

حافظ الشارقة على صدارة الترتيب بفوزه على البطائح بهدفين دون رد في انطلاقة الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين محققاً فوزه الرابع على التوالي الذي أوصله للنقطة 12 وبقي البطائح في 4 نقاط، وجاء هدفا الفوز في الشوط الثاني.

لم ينقص الشوط الأول غير التسجيل في المرمى، حيث تميز بكثرة الهجمات والأسلوب المفتوح من الفريقين وكانت الغلبة لصالح الشارقة في صناعة الفرص والوصول للصندوق فيما اعتمد البطائح بشكل واضح على المرتدات التي لم تخل من خطورة على مرمى الشارقة ولعب حارسي الفريقين دوراً مؤثراً في التصدي لكل الهجمات خاصة حارس البطائح إبراهيم عيسى الذي أنقذ 3 فرص محققة على أقل تقدير من كايو لوكاس ولوان بيريرا وداركو فيما تصدى عادل الحوسني حارس الشارقة لفرصة محمد راشد المحققة، واستمر اللعب على هذا النحو حتى انتهى الشوط الأول كما بدأ بلا أهداف.

لم يتغير الوضع خلال ربع الساعة الأول للشوط الثاني، حيث صمد الحارس إبراهيم عيسى في التصدي لهجوم الشارقة وسط حسرة كبيرة لكايو لوكاس الذي أهدر فرصة في بداية الشوط، وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 63 التي أعلن فيها الحكم نواف الزيودي عن ركلة جزاء نتيجة تصدي محمد أحمد للكرة بيده داخل الصندوق، نفذها كايو لوكاس ببراعة على يسار الحارس "ق 65" وبعد أقل من دقيقتين لهذا الهدف نجح فراس بالعربي في تعزيزه بهدف ثانٍ من خطأ للمدافع محمد أحمد، حاول البطائح بعد ذلك العودة للمباراة من خلال تغيير أسلوب اللعب وبعض التبديلات التي أجراها مدربه ولكن اصطدم بقوة دفاع وحارس الشارقة وسيطرة خط الوسط الشرقاوي على منطقة المناورة، واستمرت محاولات البطائح حتى الدقائق الأخيرة مع محاولات للشارقة لزيادة الغلة من الأهداف حتى انتهت المباراة بالهدفين.

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