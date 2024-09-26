شرف العمامة ومكانتها عند العرب

من لطيف ما يضاف إلى العرب إضافة أشياء، ظاهرها أسماء مجردة، وباطنها معانٍ عميقة، وقيم رفيعة، وقصص ملئت بالمواعظ والحكمة.

ومن ذلك؛ إضافتهم التيجان إلى العرب؛ فقالوا: «تيجان الْعَرَب». ذكرَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنَّ عَلِياً - أمير المؤمنين- قَالَ: ‌الْعَمَائِمُ: «‌تِيجَانُ ‌الْعَرَبِ»، فَإِذا وضعوها وضع الله عزهم.

وقال أيضاً: «جمال الرجل في عمّته». قال المطرزي في شرح المقامات كان يقال: «اختصَّ اللهُ العرب بأربع: العمائمُ تيجانها، والحِبا حِيطانها، والسيوف سِيجانها، والشِّعر ديوانها»، أما الشعر فكانوا يرجعون إليه عند اختلافهم في الأنساب والحروب، ولأنه مستودع علومهم وحافظ آدابهم ومعدن أخبارهم، وقال بعضهم: (الشعرُ يحفظ ما أودى الزمانُ به... والشعرُ أفخر ما يُنْبي عن الكرم).

(لولا مقال زهير في قصائده... ما كنت تعرف جودا كان في هَرِم).

وقيل لأعرابي: ما لك لا تضع العمامة عن رأسك؟ قال: إن شيئاً فيه السمع والبصر لحقيق بالصون. قال أبو عبيد: والمشاوِذ: العمائم، وَاحِدهَا مِشْوَذ. قَالَ الْوَلِيد بْن عقبَة بن أبي معيط: «إِذا مَا شددتُ الرَّأْس مني بِمشْوَذٍ... فَغَيَّكِ مني تغلبُ ابنةَ وَائِل». وقَالَ أيضاً: «والعصائب هِيَ العمائم أَيْضاً» وقَالَ الفرزدق: «ورَكْبٍ كَأَن الرّيح تطلب مِنْهُم... لَهَا سلبا من جذبها بالعصائب»،

ومن أسمائها: -الْعِمَامَة- ‌المِقْعطة فَإِذا لاثها المعتّم على الرَّأْس وَلم يَجْعَلهَا تَحت حنكه قيل: ‌اقتعَطَها، فَإِذا أدارها تَحت الحنك قيل: تلحاها تلحيا. قال الجاحظ: وربما جعلوها لواء، وربما شدوا بها أوساطهم عند المجهدة «المشقة».

وأضاف: «والنّاس إذا جاعوا واشتدّ جوعهم شدّوا على بطونهم ‌العمائم. فإن استقلوا، وإلا شدّوا الحجر».

قال جرير: تغطِّى نمير بالعمائم لؤمها... وكيف يغطى اللؤم طيُّ ‌العمائم. و«نمير» قبيلة من قبائل العرب.

وفيها يقول أيضاً:

فغض الطرف إنك من نمير... فلا كعباً بلغت ولا كلابا

وقد عد قوم هذا البيت أهجى بيت قالته العرب.

فقال جرير لراويته: حسبك؛ أطفئ سراجك ونم، فقد فرغت منه - يعني قتلته!



