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شرف العمامة ومكانتها عند العرب

9/26/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

من لطيف ما يضاف إلى العرب إضافة أشياء، ظاهرها أسماء مجردة، وباطنها معانٍ عميقة، وقيم رفيعة، وقصص ملئت بالمواعظ والحكمة.

ومن ذلك؛ إضافتهم التيجان إلى العرب؛ فقالوا: «تيجان الْعَرَب». ذكرَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنَّ عَلِياً - أمير المؤمنين- قَالَ: ‌الْعَمَائِمُ: «‌تِيجَانُ ‌الْعَرَبِ»، فَإِذا وضعوها وضع الله عزهم.

وقال أيضاً: «جمال الرجل في عمّته». قال المطرزي في شرح المقامات كان يقال: «اختصَّ اللهُ العرب بأربع: العمائمُ تيجانها، والحِبا حِيطانها، والسيوف سِيجانها، والشِّعر ديوانها»، أما الشعر فكانوا يرجعون إليه عند اختلافهم في الأنساب والحروب، ولأنه مستودع علومهم وحافظ آدابهم ومعدن أخبارهم، وقال بعضهم: (الشعرُ يحفظ ما أودى الزمانُ به... والشعرُ أفخر ما يُنْبي عن الكرم).

(لولا مقال زهير في قصائده... ما كنت تعرف جودا كان في هَرِم).

وقيل لأعرابي: ما لك لا تضع العمامة عن رأسك؟ قال: إن شيئاً فيه السمع والبصر لحقيق بالصون. قال أبو عبيد: والمشاوِذ: العمائم، وَاحِدهَا مِشْوَذ. قَالَ الْوَلِيد بْن عقبَة بن أبي معيط: «إِذا مَا شددتُ الرَّأْس مني بِمشْوَذٍ... فَغَيَّكِ مني تغلبُ ابنةَ وَائِل». وقَالَ أيضاً: «والعصائب هِيَ العمائم أَيْضاً» وقَالَ الفرزدق: «ورَكْبٍ كَأَن الرّيح تطلب مِنْهُم... لَهَا سلبا من جذبها بالعصائب»،

ومن أسمائها: -الْعِمَامَة- ‌المِقْعطة فَإِذا لاثها المعتّم على الرَّأْس وَلم يَجْعَلهَا تَحت حنكه قيل: ‌اقتعَطَها، فَإِذا أدارها تَحت الحنك قيل: تلحاها تلحيا. قال الجاحظ: وربما جعلوها لواء، وربما شدوا بها أوساطهم عند المجهدة «المشقة».

وأضاف: «والنّاس إذا جاعوا واشتدّ جوعهم شدّوا على بطونهم ‌العمائم. فإن استقلوا، وإلا شدّوا الحجر».

قال جرير: تغطِّى نمير بالعمائم لؤمها... وكيف يغطى اللؤم طيُّ ‌العمائم. و«نمير» قبيلة من قبائل العرب.

وفيها يقول أيضاً:

فغض الطرف إنك من نمير... فلا كعباً بلغت ولا كلابا

وقد عد قوم هذا البيت أهجى بيت قالته العرب.

فقال جرير لراويته: حسبك؛ أطفئ سراجك ونم، فقد فرغت منه - يعني قتلته!


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