وزير الدفاع الأمريكي: هناك خطر لاندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل



أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم "الخميس" إن هناك خطر اندلاع حرب شاملة بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل، لكنه أضاف أن الحل الدبلوماسي لا يزال قائما.

وتابع أوستن بعد اجتماع مع نظيريه البريطاني والأسترالي في لندن "نواجه الآن خطر اندلاع حرب شاملة. حرب شاملة أخرى "قد" تكون مدمرة لكل من إسرائيل ولبنان".



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