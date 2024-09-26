وزير الدفاع الأمريكي: هناك خطر لاندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم "الخميس" إن هناك خطر اندلاع حرب شاملة بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل، لكنه أضاف أن الحل الدبلوماسي لا يزال قائما.
وتابع أوستن بعد اجتماع مع نظيريه البريطاني والأسترالي في لندن "نواجه الآن خطر اندلاع حرب شاملة. حرب شاملة أخرى "قد" تكون مدمرة لكل من إسرائيل ولبنان".
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