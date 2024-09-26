طقس الإمارات غداً .. صحوا بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س،

الخليج العربي: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:00 والجزر الأول عند الساعة 04:26.

بحر عمان: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:12والمد الثاني عند الساعة 07:34 والجزر الأول عند الساعة 12:59والجزر الثاني عند الساعة 00:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 29 90 30

دبي 40 30 85 35

الشارقة 41 29 90 30

عجمان 38 31 90 35

ام القيوين 38 28 90 40

رأس الخيمة 36 28 85 25

الفجيرة 34 30 85 45

العـين 41 27 85 25

ليوا 42 26 90 25

الرويس 38 27 90 40

السلع 39 28 90 35

دلـمـا 35 31 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 35 30 90 35

أبو موسى 35 30 90 40

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