اللجنة القنصلية المشتركة بين الإمارات ومصر تعقد دورتها الخامسة

عقدت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الدورة الخامسة للجنة القنصلية المشتركة في القاهرة، والتي تهدف إلى دفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.

ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات سعادة فيصل عيسى لطفي الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية ومن الجانب المصري سعادة السفير إسماعيل خيرت مساعد خارجية جمهورية مصر العربية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج.

ونقل سعادة فيصل عيسى لطفي، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وإشادته بالتطورات الإيجابية المتواصلة بين البلدين، وأكّد حرص واهتمام دولة الإمارات على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة.

وأشاد سعادته خلال الاجتماع بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والمنبثقة من الأواصرَ المتينة والاحترام المتبادل والاهتمام المشترك مما يدفعها إلى آفاق أوسع على كافة الأصعدة، كما أعرب عن تقدير دولة الإمارات للجهود التي يبذلها الجانب المصري لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وخاصة القنصلية بين البلدين والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين واطلعا على الخبرات وأفضل الممارسات المطبقة لديهما وسبل الاستفادة منها في تطوير العمل القنصلي المشترك لرفع الاستجابة القنصلية الاستباقية بما يخدم مواطني البلدين.

وأكد سعادة فيصل عيسى لطفي، أن الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية نجحتا في ترسيخ نموذج متطور ومستدام لعلاقاتهما الأخوية والإستراتيجية والتي أثمرت بالعديد من الإنجازات النوعية في عدة قطاعات، وأن ما تحقق من إنجازات في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين يشكل حافزاً للمضي قدماً نحو المزيد من النجاحات بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة بين البلدين الصديقين وشعبيهما وللتوصل إلى وضع الآليات والحلول لمستقبل غني بالتعاون والشراكات في المجال القنصلي.

شارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة التوطين والموارد البشرية وملحقية التعليم والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية.

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